10 Freizeit-Tipps mit Kids bei schlechtem Wetter in Köln und der Region!

Damit man mit den Kids bei schlechtem Wetter nicht gelangweilt auf dem Sofa sitzen muss, hat CityNEWS hier die besten Freizeit-Ideen bei schlechtem Wetter in Köln und der Region herausgesucht. Sollten statt Sonnenschein dunkle Gewitterwolken am Himmel zu sehen sein, muss der Tag nicht zu Hause verbracht werden. Für alle, die bei verregnetem Herbst- und kaltem Winterwetter ihre Zeit also nicht mit Wollsocken und quengelnden Kids auf der Couch verbringen möchten, hat CityNEWS hier 10 Freizeit-Tipps und Ideen mit Kindern bei schlechtem Wetter in Köln und der Region zusammengestellt.

1. Aquarium: Auf spannender Unterwasser-Expedition

Auf große Unterwasser-Entdeckungstour kann man im Aquarium direkt am Kölner Zoo gehen. Hier gibt es zahlreiche Tierarten zu beobachten, die im nassen Element zu Hause sind. Spektakulär – vor allem für die kleinen Besucher – sind die verschiedenen Fütterungen z. B. von exotischen Fischen, Seepferdchen und Co. So kann man in den Aquarien trockenen Fußes spannende Wasserwelten entdecken, Informationen zur Arterhaltung sowie Zucht erfahren und außerdem gibt es beim Kölner Aquarium auch das Terrarium noch dazu. Wenn man denn mutig genug ist und Krabbeltierchen, Spinnen und Schlangen spannend findet.

In der Nähe der Domstadt gibt es zudem auch das SEA LIFE bei Königswinter – einen Besuch könnte man hier direkt mit einem Ausflug zum Drachenfels und der dortigen Burg verbinden.

Kölner Aquarium

Riehler Str. 173

50735 Köln

www.koelnerzoo.de

SEA LIFE Königswinter

Rheinallee 8

53639 Königswinter

www.visitsealife.com

2. Escape the room: Gemeinsam den Fall lösen

Spannende Verbrechen aufdecken, das Entschärfen einer hochexplosive Bombe oder zwischendurch einfach mal agentenmäßig die Welt retten? Kein Problem! Der sogenannte Escape the room ist ähnlich aufgebaut wie ein Computerspiel, nur eben in “echt”. Hier löst man als Team Zahlenrätsel und Logikaufgaben, sucht Gegenstände und kombiniert diese miteinander oder spürt geheimnisvolle Verstecke auf. Nur wer am Ende als Mannschaft die Lösung gefunden hat, kann den Raum auch wieder verlassen.

Adventure Rooms

Hochstadenstr. 1-3

50674 Köln

www.adventurerooms-koeln.de

Breakout Cologne

Wöhlerstr. 24

50672 Köln

www.breakout.cologne

Die drei ??? – Mission Rocky Beach

Hohenzollernring 22-24

50672 Köln

www.dreifragezeichen-escaperooms.de

Indizio

Steinweg 3

50667 Köln

www.indizio.de

Quest Room

Habsburgerring 3

50674 Köln

www.quest-room.de

Team Escape

Im Zollhafen 5

50678 Köln

www.teamescape.de

3. Indoor-Soccer: Fußball unterm Hallendach

Wie wäre es mit einem spontanen Fußball-Match mit Kumpels und Schulkameraden? Die verschiedenen Indoor-Soccer-Hallen rund um die Rheinmetropole machen das auch bei schlechtem Wetter möglich. Und für etwas mehr Adrenalin sorgen diverse Spielvarianten, wie z. B. Bubblesoccer-Partien.

Soccerarena Hürth

Winterstr.

50354 Hürth

www.soccerarena-huerth.de

Sportcenter Kautz

Rhöndorfer Str. 10

50939 Köln

www.sportcenter-kautz.de

Soccerworld Lövenich

Ottostr. 7

50859 Köln

www.soccerworld.koeln

4. Indoor-Spielplatz: Spielspaß auch bei Regenwetter

Gerade für Kinder ist es besonders schlimm, nicht raus auf den Spielplatz gehen zu können, weil es regnet. Um nervlich nicht zu sehr beansprucht zu werden, empfehlen wir allen Eltern, mit den Pänz einen von zahlreichen Indoor-Spielplätzen in Köln und der Region zu besuchen. Viele verfügen über einen Kleinkindbereich, sodass selbst die Jüngsten auf ihre Kosten kommen. Für die Eltern gibt es Restaurants und Sitzgelegenheiten, von wo sie ihre Pänz beim Spielen gut beobachten können.

Bubenheimer Spieleland

Burg Bubenheim 1

52388 Nörvenich

www.bubenheimer-spieleland.de

Jackelino Safari

Otto-Hahn-Str. 6-8

50997 Köln

www.jackelino-safari.de

Okidoki Kinderland

Hansestr. 74-76

51149 Köln

www.okidoki-koeln.de

Pippolino Kinderspielpark

Hermann-Löns-Str. 30-38

50170 Kerpen

www.pippolino-kerpen.de

Piratenland Bonn

Otto-Hahn-Str. 96

53117 Bonn-Buschdorf

www.piratenlandbonn.de

5. Jump-House: Auspowern, Action und Bewegung

Seitdem RTL mit “Big Bounce – die Trampolin Show” ein neues Format zum Quotenrenner machte, sind die sogenannten Jump-Houses mehr denn je gefragt. Und das Angebot an entsprechenden Hallen wird immer größer. High-Jump, Ninja-Jump, Trampboard, 3-D-Völkerball – in den Trampolinparks gehören Auspowern, viel Action und Bewegung zum Programm! Dazu bieten viele der Locations regelmäßig Kurse und besondere Events, wie z. B. Turniere oder Discos an.

J-Jump

Gladiolenweg 100

53859 Niederkassel

www.j-jump.de

Jump House

Köhlstr. 10

50827 Köln

www.jumphouse.de

MAD – MOVE ARTISTIC DOME

Girlitzweg 30

50829 Köln

www.mad-cologne.com

SPRUNG.RAUM Köln/Bonn

Junkersring 28

53844 Troisdorf

www.sprungraum.de/koeln

6. Kartbahn: Spaß und Andrenalin im Gokart

Wenn etwas für Action an einem verregneten Wochenende sorgt, dann wohl Gokart fahren. Ob zu zweit oder in einer größeren Gruppe: einsteigen, Gas geben und Runden auf der Kartbahn drehen. Spaß, Action und Andrenalin sind hierbei garantiert!

Kartcenter Cologne

Kelvinstr. 5-7

50996 Köln

www.kartcenter-cologne.de

Le Mans Karting

Köhlstr. 37

50827 Köln

www.lemanskarting.de

Michael Schumacher Kartcenter

Michael-Schumacher-Str. 5

50170 Kerpen

www.ms-kartcenter.de

7. Kino: Die neuesten Blockbuster erleben

Ein Ausflug ins Kino ist sicherlich eine der beliebtesten Unternehmungen mit den Kids bei schlechtem Wetter. Das wäre auch die ideale Möglichkeit, mal eines der neueren Kinos in Köln zu testen. Die Astor Film Lounge beispielsweise lädt mit kuschligen Sesseln, Fußhockern und leckeren Snacks – direkt vom Platz bestellbar – zu den aktuellen Film-Highlights ein. Das Cinedom im MediaPark hat gerade eine aufwendige Renovierung hinter sich und das Metropolis am Kölner Ebertplatz überzeugt vor allem durch seine taschengeldfreundlichen Eintrittspreise.

Astor Film Lounge

Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32

50672 Köln

www.astor-filmlounge.de

Cinedom

Im Mediapark 1

50670 Köln

www.cinedom.de

Cinenova

Herbrandstr. 11

50825 Köln

www.cinenova.de

Filmpalast Köln

Hohenzollernring 22

50672 Köln

www.cineplex.de

Metropolis

Ebertplatz 19

50668 Köln

www.metropolis-koeln.de

ODEON Kino

Severinstr. 81

50678 Köln

www.odeon-koeln.de

8. Kletterhalle: Sportlich ganz hoch hinaus

Ob als regelmäßiger Sport oder nur zum einmaligen Vergnügen: Klettern und Bouldern sind absolut angesagt! Dank verschiedener Kletterhallen ist sowohl für Anfänger als auch für Profis etwas dabei. Ein verregnetes Wochenende eignet sich besonders gut, um diese Trendsportart einfach mal auszuprobieren. Besonders Kinder kommen hier auf ihre Kosten, denn in den Kletterparadiesen gibt es in der Regel passende Angebote für die kleinen Kraxler.

AbenteuerHallenKALK

Christian-Sünner-Str. 8

51103 Köln

https://ahk.abenteuerhallenkalk.de

Boulderplanet

Oskar-Jäger-Str. 143

50825 Köln

www.boulderplanet.de

Canyon Chorweiler

Weichselring 6 a

50765 Köln

www.canyon-chorweiler.de

K11

Kyllstr. 11

50678 Köln

www.k11-koeln.de

Kletterfabrik

Oskar-Jäger-Str. 173

50825 Köln

www.kletterfabrik-koeln.de

Stuntwerk

Schanzenstr. 6-20

51063 Köln

www.stuntwerk-koeln.de

9. Museum: Weit mehr als “nur” Kunst und Kultur

Ein Besuch im Museum muss nicht langweilig und öde sein! Besonders beliebt bei Familien ist z. B. ein Ausflug zum Odysseum in Köln-Kalk. Das Abenteuermuseum bietet auf über 5.000 Quadratmetern erlebnisreiche Wechselausstellungen für Groß und Klein. Ein eigenes 3-D-Kino mit Special-Effects und verschiedene alltägliche Fragen halten die Kleinen auf Trab. Wegen der aktuellen Corona-Lage ist das Museum derzeit allerding leider geschlossen!

In Köln ein echter Klassiker für die Pänz natürlich auch das Schokoladenmuseum. Hier erfährt man alles über die Herstellung der tollsten Süßigkeit der Welt und darf am Ende auch beim Schokobrunnen naschen. Für die sportbegeisterten Kids ist das “Sport & Olympia Museum” immer einen Besuch wert. Und wem nach dem ganzen Wissens-Input nach Bewegung ist, der darf sich auf dem Dach des Museums beim Fußballspielen austoben. Übrigens haben alle Domstädter am KölnTag freien Eintritt in die Ausstellungen und Sammlungen der städtischen Museen in Köln!

Abenteuermuseum Odysseum

Corintostr. 1

51103 Köln

www.odysseum.de

Deutsches Sport & Olympia Museum

Im Zollhafen 1

50678 Köln

www.sportmuseum.de

Schokoladenmuseum

Am Schokoladenmuseum 1 a

50678 Köln

www.schokoladenmuseum.de

10. Schwimmbad: Ein Abstecher in die Südsee

Entfliehen Sie mit Kind und Kegel in einen kleinen Kurzurlaub mitten in Köln und Umgebung. Die verschiedenen Schwimmbäder und Thermen bieten Bade- und Saunawelten, die für jeden das passende Angebot bereithalten. Die kleinen Wasserratten freuen sich über große Planschbecken, Wasserspielgeräte und zahlreiche Rutschen, während die Erwachsenen es sich z. B. in der Wellness-Oase bei Massagen, Hamam, Dampfbädern oder in den Saunen gut gehen lassen.

Aqualand

Merianstr. 1

50765 Köln

www.aqualand.de

CaLevornia

Bismarckstr. 182

51373 Leverkusen

www.calevornia.de

Familienbad De Bütt Hürth

Sudetenstr. 91

50354 Hürth

www.familienbad.com