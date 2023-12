Kulinarische Vielfalt im Kölner Bistro Matilda

Im Sommer schloss die Bagatelle “Im alten Steinbüchel” in Köln-Sülz. Jetzt geht es mit einem neuen Konzept unter neuem Namen weiter: “Bistro Matilda”. Das neue Konzept verspricht eine kulinarische Vielfalt vom Frühstück über den Mittagstisch bis hin zum Abendessen, und das den ganzen Tag lang. Die Öffnungszeiten erstrecken sich von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 23 Uhr, am Wochenende sogar bis Mitternacht.

Geführt wird das Ecklokal an der Zülpicher Straße von Nurdin Argat sowie den erfahrenen Gastronomen Christian und Simon Becker. Das Lokal bietet Platz für über 45 Gäste im Innenbereich und verfügt zudem über eine großzügige Außenterrasse.

Die Becker-Brüder, bereits erfolgreich in der Gastronomie des Hänneschen-Theaters und des “Tante Kurt” am Brüsseler Platz, haben für das Frühstücksangebot Nurdin Argat gewonnen, der bereits die “Leuchte Kaffeebar” in der Kölner Südstadt betreibt.

Die Räumlichkeiten wurden dezent verändert, wobei ein warmer Cremeton an den Wänden mit zahlreichen Bildern und Postern für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Der Stil präsentiert sich lässig und chic durch die wild gemixten Holzmöbel und Pflanzen. Die 70 Jahre alte Außenreklame des ehemaligen “Steinbüchel” bleibt erhalten und erinnert an das langjährige Engagement des Ehepaars Steinbüchel für das Haus als Gaststätte.

Speisekarte im Bistro Matilda ist vielfältig

Das gastronomische Angebot im “Bistro Matilda” ist äußerst vielfältig. Gäste können von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr frühstücken, am Wochenende ab 10 Uhr. Die warme Küche für Mittag- und Abendessen steht täglich von 12 Uhr bis 22 Uhr zur Verfügung und bietet eine breite Palette von Gerichten, darunter italienische Köstlichkeiten, deftige Klassiker wie Mega-Riesen-Currywurst mit crunchy Fritten, hausgemachtes Pfeffer-Gulasch vom Rind mit Kartoffelstampf, Angus-Beef-Cheeseburger, Kalbsschnitzel, gebratener Leberkäse vom Grill mit Spiegeleiern und gebratenen Kartoffeln sowie vegetarische/vegane Optionen.

Nachmittags gibt es zudem eine Auswahl an Kuchen. Im Ausschank befinden sich u. a. Gaffel Kölsch und Gaffel Wiess, für Einwanderer aus dem Süden Deutschlands gibt es Helles von Spaten oder Tannenzäpfle Pils. Bei den Spirituosen trifft man auf die üblichen Verdächtigen, wie Aperol Spritz, Lillet Wild Berry, Skinny Bitch etc. Die Weine kommen zum Teil von Andreas Bender, einem jungen Wilden aus der Pfalz.

Übrigens trägt das Bistro den familiären Touch im Namen. Simon Beckers Sohn heißt Kurt und seine Tochter Matilda.

Weitere Infos unter: www.bistromatilda.com

Bistro Matilda Zülpicher Straße 312

50937 Köln-Lindenthal

Öffnungszeiten Montag – Donnerstag: 9:00 – 23:00 Uhr

Freitag: 9:00 – 0:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 0:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 23:00 Uhr