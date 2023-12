Kölner Geschäfte virtuell auf einen Blick entdecken

Den Kölner Einzelhandel sichtbar machen. Das ist das Anliegen der Macher der Internetseite www.shops.koeln. Auf der Plattform haben Geschäfte der Stadt die Möglichkeit, sich mit einem modernen Internet-Auftritt zu präsentieren. Kunden bietet sich so die Möglichkeit, lokale Händler digital zu entdecken und bei Gefallen auch persönlich zu besuchen.

Viele Kunden möchten ihre Einkäufe gerne vor Ort erledigen, statt etwas auf den großen Verkaufsplattformen zu bestellen. Also geht man im Netz auf die Suche nach entsprechenden lokalen Geschäften. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Meistens erhält man eine Reihe von Ergebnissen, die außer ein paar wenige Daten nichts über den Laden selbst aussagen. Zudem sind viele Händler gar nicht vertreten. Und nach Webseiten der Läden sucht man ebenfalls oft vergebens. Also entschließen sich viele Kunden, ihre Einkäufe eben doch online auf den großen Verkaufsseiten zu machen.

Geschäfte in Köln entdecken

Das wollen die Macher von shops.koeln grundlegend ändern. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, sich leidenschaftlich für den lokalen Handel einzusetzen und diesen sichtbar zu machen. Nachdem sie festgestellt haben, dass der Kölner Einzelhandel digital noch nicht ausreichend präsent ist, haben sie die neue Plattform ins Leben gerufen. Mit der Einführung des mittlerweile 1.000 Geschäfte umfassenden Verzeichnisses soll das Einkaufen in Köln neu definiert werden. Ziel ist es, die Vielfalt der Kölner Geschäftswelt sichtbar zu machen sowie die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Über alle Stadtviertel hinweg haben Kaufleute hier die Möglichkeit, sich mit einem mobil-optimierten, modernen Auftritt zu präsentieren. Über ein einzigartiges 360-Grad-Ansichtsfeature können Kunden das ausgesuchte Ladenlokal virtuell entdecken. Händlern bietet sich mit diesem Feature die Möglichkeit, ihre Verkaufsräume in einem völlig neuen Licht zu präsentieren. Diese besondere Perspektive geht damit weit über das hinaus, was normale Fotos bieten können. Und im besten Fall entscheidet der Kunde im Anschluss, das Geschäft persönlich aufzusuchen und dort seine Einkäufe zu tätigen.

Win-Win-Situation für beide Seiten

Neben der virtuellen Präsenz soll die neue Plattform dabei helfen, die Kommunikation zwischen Händlern und Kunden zu vereinfachen. So haben die Kunden die Möglichkeit, die Läden per WhatsApp zu kontaktieren. Die direkte, unkomplizierte und persönliche Kommunikation macht den Einkaufsprozess somit angenehmer und effizienter. Insgesamt bietet das neue Verzeichnis beiden Seiten nur Vorteile. Kunden haben die Chance, Läden zu entdecken und direkt zu kontaktieren. Einzelhändler hingegen erhöhen mit einer eigenen virtuellen Präsenz ihre Reichweite. Eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten.