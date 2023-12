Magische Lichterreise: China Lights im Kölner Zoo

Mehr als 70 beeindruckende Lichtensembles, die über 10.000 LED-Lichter verwenden, erstrahlen auf einer Fläche von 20 Hektar im Kölner Zoo. Dieses Jahr feiern die China Lights ihre vierte Auflage als Illuminationsspektakel für die ganze Familie. In den vergangenen Veranstaltungen haben sie insgesamt mehr als eine Viertelmillion Besucher angelockt. Über das gesamte Zoogelände sind zahlreiche Lichtensembles mit bezaubernden, asiatisch inspirierten Tier- und Fantasiefiguren zu bewundern.

Eine Neuheit in diesem Jahr ist die Aufteilung in verschiedene Themenzonen: “Dinos”, “Dschungel & Safari” und “Mystery”. Die Lichtdesigner haben im Zoo ab November etwa 70 Leuchtstationen errichtet, die aus über 1.000 Einzelexponaten bestehen und insgesamt etwa 10.000 LEDs verwenden. Die imposantesten Figuren sind ein 40 Meter langer und 6 Meter hoher Drache auf der Zoowiese am Haupteingang sowie eine 25 Meter lange und 10 Meter hohe Dinosaurier-Familie.

Zudem gibt es in diesem Jahr viele interaktive Figuren, darunter zehn Mitmachstationen für Besucher jeden Alters. Man kann zum Beispiel auf Mondschaukeln hoch in den Kölner Abendhimmel schwingen oder im Spiegel-Parcours sein eigenes Ich, in einem neuen Licht, betrachten. Im Tierkreiszeichen-Parcours kann herausgefunden werden, ob die Charaktereigenschaften, die einem im Tierkreiszeichen zugeschrieben sind, der Realität entsprechen. Besucher haben außerdem die Gelegenheit, ihre eigene Leuchtbotschaft an der Graffiti-Wand anzubringen.

Leuchtende und farbenfrohe Illuminationen

Die Lichterreise beginnt bereits vor den Toren des Zoos, wo ein beeindruckender XXL-Leuchtdrache die Gäste begrüßt. Der eigentliche Rundgang startet mit einem 6 Meter hohen und 4 Meter breiten Eingangstor, das von strahlenden Aras und Bären flankiert wird – ein tierischer Auftakt zu den Illuminationen. Besucher durchqueren anschließend einen 30 Meter langen Korridor aus leuchtenden Riesenblättern und passieren illuminierte Erdmännchen, Geparden und Flamingos, die an winterlichen Abenden für die perfekte Stimmung sorgen.

Der Dino-Bereich startet unmittelbar danach, und im Zoo erwachen die Dinosaurier aus der Urzeit zum Leben. Ein beeindruckender 14 Meter langer Mosasaurier, einstige Meeresreptilien, erhebt sich spektakulär aus dem Teich in der Mitte des Zoos. Außerdem sind Dimetrodon und Parasaurier zu bewundern. Dino-Fans werden von Highlights wie dem 18 Meter langen leuchtenden T-Rex, dem XXL-Dreihorn-Saurier und der 25 Meter langen Dinosaurier-Familie begeistert sein. Ein besonderer Blickfang ist der große Dinokopf-Fotopoint, in dessen Maul die Gäste Platz nehmen können, um Erinnerungsfotos zu schießen.

Hinter den Dinosauriern erstreckt sich die Dschungel- und Safari-Themenwelt mit überdimensionalen leuchtenden Orang-Utans, Chamäleons, Riesenspinnen, Elefanten, Nashörnern, Giraffen und Flusspferden. Selbst die Coquerel-Sifakas, die zu den bedrohtesten Halbaffenarten der Welt gehören und im Madagaskarhaus des Kölner Zoos leben, wurden von den Lichtdesignern eigens für die China Lights in Szene gesetzt.

Die Veranstaltung endet mit dem Motto “Mystery“, bei dem ein glitzernder Märchenbaum, Feuerdrachen und ein fantastisches Einhorn die Besucher verzaubern. Natürlich darf auch “Hennes IX.”, das Maskottchen des 1. FC Köln, nicht fehlen, stolz präsentiert von den Lichtkünstlern in Form eines leuchtenden Nachbaus mit prächtigen Hörnern und zotteligem Bart. Dies ist ein absolutes Muss, nicht nur für die Fans der Geißböcke.

Der Lichterparcours erstreckt sich über das gesamte Zoogelände und verwendet umweltfreundliche LED-Leuchten. Zusätzlich gibt es kulinarische Angebote in der Zoo-Gastronomie sowie Fotopoint-Aktionen im Zoo-Shop, um das Event für die ganze Familie abzurunden. Die Veranstaltung findet vom 15. Dezember 2023 bis zum 28. Januar 2024 statt.