CityNEWS-Event-Tipp: GOP-Varieté-Theater Bonn lädt in die WunderBar

Seit dem 12. Mai 2022 lädt das Bonner GOP-Theater in die WunderBar ein. Gemeinsam mit dem Regisseur Detlef Winterberg sowie der Co-Regisseurin Ruth von Chelius lässt der künstlerische Direktor Werner Buss noch bis zum 3. Juli 2022 Erstaunliches wahr werden. Dafür haben sie ein handverlesenes, internationales Ensemble eingeladen und machen so einen Ausflug nach Bonn lohnenswert.

Die Ankündigung des neuen Programms des Theaters liest sich dementsprechend wie folgt: “In dieser Bar geschehen Wunder. Die WunderBar ist ein Ort der Begegnung kühner Akrobaten, Artisten und Illusionisten. Mit ihrem Können lassen sie Wundervolles entstehen. Hier trifft der Bartender auf die Femme fatale, der starke Mann auf die zarte Tänzerin, und über allem liegen Musik und eine Stimme mit Gänsehautpotenzial.”

Alle Größen des Showbiz gastierten im GOP

Seit über sechs Jahren ist das Team in Bonn fest etabliert, viel länger noch am ersten Standort Hannover, wo das GOP seinen Ursprung hatte und bereits seit rund 30 Jahren besteht. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Kürzel GOP? Nun, es handelt sich dabei um drei Buchstaben aus dem Wort Georgspalast. Ein Geschäfts- und Bürohaus, das 1913 in Hannover fertiggestellt wurde. In den 1920er-Jahren avancierte das integrierte “Café-Restaurant Georgspalast” zum neuzeitlichen Tanzcafé.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren alle nationalen und internationalen Größen des Showbusiness zu Gast an der Leine. Nicht nur Paul Hörbiger und Gert Fröbe waren hier unter Vertrag, sondern ebenso Josephine Baker, Olga Tschechowa und Heinz Erhardt. Und als Zarah Leander im Jahr 1960 einen ganzen Monat lang dort gastierte, drängten sich vor dem Eingang Hunderte von schaulustigen Fans.

Ein Familienunternehmen, wie es im Buche steht

Der Schließung im Jahr 1962 folgte 30 Jahre später der Neuanfang durch die Familie Grote. Mit ein Grund für die Schließung war das immer stärker aufkommende Fernsehen, das für die Unterhaltung der Menschen sorgte. Inzwischen ist die zweite Generation am Start, und die Nachfolge zur nächsten Generation ist auf den Weg gebracht. Das GOP – ein Familienunternehmen, wie es im Buche steht. Ein Unternehmen, das auch mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen hatte, aber nun wieder stolz auf das neue Programm blickt und neue Gäste erwartet.

Auch in Bonn etablierte sich das Varieté als beliebte Kulturstätte. Zwischen dem neuen Vier-Sterne-Hotel Bonn Marriott World Conference Hotel, mit welchen es räumlich verbunden ist und dem World Conference Center Bonn, befindet sich das Theater im Herzen des geschichtsträchtigen Bundesviertels.

Kreatives Interieur auf 3.000 Quadratmetern

Im Innern der Event-Location sind die rund 3.000 Quadratmeter Gesamtfläche höchst kreativ eingerichtet. Durch warme Farben, eleganten Deko-Elementen und edlen Hölzern verbindet sich das Interieur zu einer stilvollen Kulisse und lädt zum Wohlfühlen ein. An der Bar im eindrucksvollen Foyer kann man sich bestens auf das Show-Erlebnis einstimmen.

Der große Varieté-Saal bietet Platz für 400 Gäste. Von stufenförmig angeordneten 8er-, 6er- und 4er-Tischen können diese das Geschehen mit bestem Blick verfolgen. Hinzu kommen noch 2er-VIP-Tische und eine exklusive Loge. Das helle Restaurant Leander mit seinen 200 Sitzplätzen ist im GOP der Raum für ein gemütliches Essen oder einen entspannten Drink vor und nach der Vorstellung.

Programm WunderBar mit internationalem Ensemble

Für das aktuelle Programm “WunderBar” hat das Varieté wieder renommierte Künstler aus aller Welt verpflichtet. Mit Ruth von Chelius und Julia von Miller begleiten zwei exzellente Sängerinnen die Vorstellung mit beeindruckenden Stimmen. Total von der Rolle zeigt sich die Darstellung von TJ Wheels. Frech, modern, sportlich, dynamisch und verrückt sind die Attribute, mit denen man den Rollschuhakrobaten bedenken kann. Und er jongliert dabei perfekt. Ob auf Rollen, Brettern oder Pyramiden – TJ Wheels bringt nichts aus dem Gleichgewicht.

Auf Balance achtet auch Ava, die Dame in Grün. Eine geborene Femme fatale, eine balancierende Fakirin, eine Figur, entwickelt von der Künstlerin Orianne Bernard, die im Wechsel mit Aurélia Tastet diese Frau verkörpert. Aus Venezuela ist Winston Fuenmayor Teil des Ensembles. Ein Magier, ein Manipulierer, aber auch ein Purist, der sein Publikum ohne großen Schnickschnack in seinen Bann zieht. Viele weitere Akteure versprechen dem Publikum einen erlebnisreichen Abend, die Entführung in eine magische Welt, aber auch sportliche Höchstleistungen und akrobatische Körperbeherrschung.

Weitere Infos und Tickets unter: www.variete.de/bonn