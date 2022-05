Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie kehrt so langsam ein Stück Normalität zurück. Endlich ist es wieder möglich, seine Freizeit unbeschwert auch außerhalb des eigenen Zuhauses zu verbringen und seinen Hobbys zu frönen. Trotzdem ist der eigene Garten oder sogar ein Gartenhaus oder Hütte, sofern man so etwas besitzt, für viele die Wohlfühloase schlechthin. Und dafür, damit man sich dort wohlfühlen kann, wendet man auch sehr viel Zeit, Mühe und Kosten auf.

Aus jedem Garten, unabhängig von der Größe, lässt sich eine kleine Oase zaubern. Mit einigen kreativen Ideen lässt sich vieles zaubern. Angefangen bei den Möbeln, die zum Sitzen und Entspannen einladen sollen bis hin zu Pools zum Planschen und Erfrischen. Das Non-plus-Ultra ist für viele Besitzer allerdings ein eigenes Gartenhaus. Und damit ist nicht ein Geräteschuppen für Werkzeuge oder ein Abstellraum für Möbel gemeint.

Ein Gartenhaus für das Urlaubsfeeling

Gemeint ist ein stylisches, einfach aufzubauendes Gartenhaus, wie z.B. Pineca sie anbietet. Ein kleines Refugium, mit dem man sich echtes Urlaubsfeeling nach Hause holen kann. Gemütlich und einladend ausgestattet, bildet es einen Rückzugsort, der zum Erholen und Entspannen einlädt. Und nebenbei ist man so auch noch unabhängig von Sonne, Wind und Regenwetter. Der Fantasie sind hier wenig Grenzen gesetzt, sofern man über genügend Raum verfügt. Eine TV-Ecke, um mit den Kumpels Fußball zu schauen, ein gemütlicher Tresen, ja sogar eine Sauna kann Bestandteil einer solchen Hütte ein.

Allerdings sollten Bauherren beachten, dass es Vorschriften gibt und eventuelle Genehmigungen zum Bau eines solchen Häuschens eingeholt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen etwa ist der Rauminhalt von 75 Kubikmeter eine spezielle Grenze. Bis zu dieser darf ein solches Gebäuden laut Landesbauordnung genehmigungsfrei errichtet werden. Gemeint sind hier Schuppen, die als Unterstellmöglichkeiten für Stühle, Tische, Fahrräder und Werkzeuge dienen.

Experten helfen bei der Planung

Immer wieder gibt es beim Thema Gartenhütte und Geräteschuppen Zwistigkeiten mit dem Nachbarn. Die Bestimmungen der Landesbauordnung NRW sind dabei allerdings eindeutig. Ein Gartenhaus etwa gilt als solches, wenn es über Fenster verfügt, auch über eine Heizung und beispielsweise Toiletten. Diese müssen zwingend mit einem Abstand von drei Metern zum Nachbargrundstück gebaut werden.

Eine solche Hütte in Eigenregie zu errichten, stellt in der Regel kein Problem dar. Fachgeschäfte haben für jeden Zweck die passenden Häusergrößen mit den gewünschten Ausstattungsmerkmalen im Angebot. Und wer sich die Planung alleine nicht zutraut, kann dies getrost den Experten von Pineca überlassen. Diese geben in ihren Blog auch jede Menge Tipps rund ums Thema Garten. Und mit ein wenig handwerklichem Geschick ist auch der Aufbau keine große Sache. So kann die Einweihungsparty in seiner eigenen kleinen Oase nach nur kurzer Bauzeit steigen.