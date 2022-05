Das Bubenheimer Spieleland in Nörvenich ist das Ausflugsziel für alle Familien, die sich bewegen möchten, denn Bewegungsspaß steht hier an oberster Stelle. Die Erweiterung des Geländes um 30.000 Quadratmeter mit riesiger Wasserlandschaft, Floßbecken und Wasserturm ist das neue Highlight im Kinderparadies. Die ebenfalls neue Panoramahalle bietet noch mehr Schutz bei jedem Wetter und macht den Ausflug wetterunabhängig, planungssicher und stressfrei.

Toben, Springen, Klettern im Bubenheimer Spieleland

In Bubenheim wird getobt, gesprungen und geklettert – in freier Natur, inmitten von Feldern und Bäumen. Die Kombination aus Abenteuer und Landerleben ist das Alleinstellungsmerkmal des Freizeitparks und wird seit jeher von den Gästen genossen und wertgeschätzt. Das Gelände ist gut überschaubar und so können sich die Kinder frei bewegen und unbekümmert Spaß haben.

Auf dem großen Abenteuergelände warten Kletterpark, Boots-Wasser- und Riesenteppich-Rutsche, Gokart-Bahn, Fußball-Arena, Kletterpyramide, Trampoline, Affenschaukel, Wasser- und Sandspielplatz sowie die neue Wasserlandschaft mit Floßbecken und Kletterturm. Die Allwetterhalle mit 16er-Trampolinanlage, Klettergerüst und -wand und vielen weiteren Möglichkeiten befinden sich auf dem Außengelände. Ebenso wie neue Panoramahalle mit einer weiteren Trampolinanlage und Klettertürmen.

Adventure-Golf rundet das Erlebnis ab

Ebenfalls auf dem Außengelände des Bubenheimer Spielelands befindet sich die wunderschöne Adventure Golfanlage. Die ganze Familie kann auf der 1.800 Quadratmeter großen Fläche ihr Geschick probieren. 12 Kunstrasenbahnen mit abwechslungsreichen Naturelementen garantieren einen gelungenen Zeitvertreib – ob allein oder gemeinsam mit Freunden.

Indoor-Spielräume für kleine und große Kinder

Im Indoor-Bereich erkunden die Kinder auf zwei Ebenen den Bio-Bauernhof. Er ist als interessantes Kletterhaus aufgebaut und so können Kinder in bis zu 6 Meter Höhe viele Dinge entdecken, die zu einem Bauernhof gehören. Ein Holzlabyrinth als Denk- und Orientierungsspaß wurde mit einbezogen, geschickt integriert und rundet das Erlebnis ab. Auf dem Speicher finden die Allerkleinsten ihren eigenen Bereich. Zum Entdecken stehen dort ein Riesen-Bällchenbad, Trampoline, Bobby Cars, große Klemmbausteine und noch viel mehr bereit.

Bubis Speisekammer für den großen und kleinen Hunger

Aber das ist noch nicht alles; während die Erwachsenen in Bubis Hof-Café ihre Kaffeespezialitäten genießen, “reiten” die Kleinen auf den Holzpferdchen als Bibi und Tina träumend auf und davon. Für den großen und kleine Hunger hält Bubis Speisekammer leckeres Essen und Getränke bereit. Picknick ist hier ebenfalls möglich, denn auf der großen Rasenfläche stehen Tische und Bänke bereit. Zudem gibt es weitere Liegeplätze und Pavillons für Familien und Geburtstagsfeiern, sodass die großzügige Anlage ein rundum gutes Gefühl bietet.

So lässt Bubenheim Kinderherzen höherschlagen und macht die ganze Familie glücklich. Also nichts wie hin, um Abenteuer zu erleben, gemeinsam zu spielen und einfach Spaß zu haben.

Alle Infos zu Preisen und Öffnungszeiten finden Sie unter: bubenheimer-spieleland.de