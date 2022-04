CityNEWS-Brettspiel-Tipps für Einsteiger, Kenner und Experten

Spiele-Experte Christopher Ruddat vom Kölner Spieleladen Hiveworld stellt hier bei CityNEWS über 25 beliebte Spiele, besondere Empfehlungen und den ein oder anderen Brettspiel-Geheimtipp für Einsteiger, Familien, Kenner und Experten vor. Alle Spiele sind u. a. in seinem Ladenlokal vor Ort (Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln) oder direkt bei den Verlagen verfügbar, bzw. können dort oder über die bekannten Online-Händler bestellt werden. Die Spiele wurden CityNEWS vom jeweiligen Verlag freundlicherweise als Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt.

A.D.E.L.E.

Nice Game Publishing

1 bis 5 Personen

ab 12 Jahren

je Spiel ca. 90 bis 120 Minuten

Einmal sich fühlen wie HAL 9000, der fiktive Computer des Raumschiffs Discovery im Film 2001: Odyssee im Weltraum. In A.D.E.L.E. übernehmen alle bis auf einen Spieler die Rolle von Crewmitgliedern. Der verbleibende Spieler steuert die mächtige und wachsame KI eines Raumschiffs. Der Spieler muss erraten und schlussfolgern, welche Aktionen jedes Mitglied der Besatzung plant, und versuchen, diese so gut wie möglich zu verhindern. Wird die Crew in der Lage sein, sich abzusprechen und einen Überlebensplan durchzuführen, oder wird die KI gewinnen?

A Thief´s Fortune

Taverna Ludica Games

1 bis 4 Personen

ab 12 Jahren

je Spiel ca. 45 bis 90 Minuten

Die Spieler in A Thief´s Fortune sind Diebe, die in die Schatzkammer des königlichen Palasts einbrechen wollen. Dort stolpern die Diebe über eine Truhe mit einer mysteriösen Sanduhr. Sobald diese berührt wird, können flüchtige Blicke in die Zukunft geworfen werden. Unterschiedliche Handlungsoptionen entfalten sich vor den Spielern mit verschiedenen Wegen, die es ermöglichen, die Zukunft nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Leider sind jetzt alle im Palast hinter den Einbrechern her …

In A Thief´s Fortune stellt jeder Spieler eine andere mögliche Zukunft mit demselben Charakter dar. Indem man verschiedene Orte besucht, mit einheimischen Charakteren interagiert und sicherstellt, dass bestimmte Ereignisse, die man gesehen hat, tatsächlich passieren, versuchen die Spieler, den Weg zu finden, der so weit wie möglich von der Gefahr wegführt.

Brazil Imperial

GIANT ROC

1 bis 4 Spieler

ab 12 Jahren

pro Spiel ca. 100 Minuten

Bei Brazil Imperial treten Kenner- und Expertenspieler in einen strategisch-taktischen Wettbewerb. Spielziel ist die Entdeckung der “neuen Welt”, in der Ressourcen wie Zuckerrohr und Kaffee benötigt werden, um das eigene Reich aufzubauen und auszuweiten, Expeditionen zu starten und mit Geld und Bildung Epochenziele zu erreichen. Aber man sollte niemals die Konkurrenten aus dem Blick verlieren, denn rivalisierende Reiche werden sich nicht scheuen, das für sich zu beanspruchen, was man unter großen Mühen aufgebaut hat.

Cartaventura – Vinland

KOSMOS Verlag

1 bis 6 Personen

ab 12 Jahren

je Spiel ca. 60 Minuten

Auf den Spuren des Wikingers Erik dem Roten bewegen sich die Spieler im Abenteuerspiel von Cartaventura – Vinland. Ein Team bestehend aus 1 bis 6 Personen startet im Jahr 1000 auf eine Reise, die sie von Island, über Grönland bis nach Amerika führt. Die Regeln sind schnell und einfach erklärt und schon können sich die Abenteuerer in das kartengesteuerte Lege-Spiel stürzen. Dabei zeigen einige Karten Orte, andere stellen die Spieler vor Entscheidungen. Welcher Weg wird der richtige Pfad sein? Während sich die spannende Geschichte mit jeder Karte weiterentwickelt, kommen die Spieler einem der fünf möglichen Enden immer näher. Und wer danach noch nicht genug hat, kann sich in weiteren einzeln verfügbaren Teilen noch nach Lhasa oder in Richtung Westen nach Oklahoma begeben.

Cascadia

KOSMOS Verlag

1 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

je Spiel ca. 30 bis 60 Minuten

In Cascadia fühlen sich Tiere wohl: Bussarde gleiten durch die Lüfte, Bären treten paarweise auf, Hirsche machen sich auf die Wanderung, Füchse streifen umher und natürlich dürfen auch Lachse nicht fehlen. Die Spieler haben alle Wildtiere im Blick und legen in ihrem Zug ein neues Wildnisplättchen an ihre Landschaft an. Die verschiedenen Wertungskarten geben vor, wie die Tiere angesiedelt werden sollten, und Bonuspunkte gibt es für die größten zusammenhängenden Landschaftsgebiete. Ein abwechslungsreiches Familienspiel und ein tierisches Geschenk für Fans von Legespielen sowie Naturfreunden.

Chronicles of Crime

Corax Games

1 bis 4 Personen

ab 12 Jahren

je Fall ca. 60 bis 90 Minuten

Bei Chronicles of Crime gehen die Spieler auf ein kooperatives Ermittlungs-Erlebnis. Das Spiel verbindet Brettspiel, App und optional sogar virtuelle Realität miteinander in einer Vielzahl von Geschichten. Aufgabe ist es, Kriminalfälle zu lösen, indem man in der gesamten Stadt nach Verdächtigen, Zeugen und Hinweisen sucht. In 3-D-Szenen können Tatorte genauer unter die Lupe genommen und es kann nach Beweisen gesucht werden.

Wer nach dem Grundspiel immer noch weiter ermitteln möchte, kann entweder per Download neue Fälle einfach herunterladen oder in den eigenständig verfügbaren Erweiterungen Noir, Redview sowie 1400, 1900 und 2400 seine Spürnase in zahlreiche weitere Krimi-Geschichten in verschiedenen Zeitepochen stecken.

CloudAge

dlp games

1 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

je Spiel ca. 60 bis 100 Minuten

In CloudAge hat die gesetzlose Gruppierung “Cloud” mit einem Schlag zahlreiche Ölanlagen sabotiert. Die Folge war eine Umweltkatastrophe mit verheerenden Auswirkungen für den Planeten. 15 Jahre nach diesem Inferno fliegen die Spieler in ihren Luftschiffen über ausgetrocknete Landstriche. Auf der Suche nach einem besseren Leben werden Städte bereist, Drohnen ausgeschickt, um Ressourcen zu sammeln, und es wird gegen Milizen gekämpft. CloudAge ist eine einmalige Komposition aus Engine- und Deck-Building sowie ausgeklüngeltem Ressourcenmanagement.

Das Artemis-Projekt

Grimspire

1 bis 5 Personen

ab 13 Jahren

je Spiel ca. 60 – 75 Minuten

Bei Das Artemis-Projekt führen die Spieler jeweils ein Team aus Siedlern an und versuchsen eine selbsterhaltende Kolonie auf Europa, dem gefrorenen Mond Jupiters, zu errichten. Eine spannende Herausforderung, in dieser gefährlichen Umgebung einen Lebensraum zu schaffen, wobei die Mitspieler in diesem nicht ganz einfachen Kenner-Aufbauspiel womöglich ein ebenso großes Hindernis darstellen. Sammeln Sie Energie und Mineralien, bilden Sie Arbeiter aus, erbauen Sie Gebäude, kooperieren Sie mit den anderen Teans, um auf Expeditionen zu gehen und Belohnungen zu verdienen. Aber werden die Bemühungen ausreichen, um zu überleben?

Die Abenteuer von Robin Hood

KOSMOS Verlag

2 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

je Szenario ca. 60 Minuten

Ein interaktiver Spielplan, der eine offene Welt bietet, eine spannende Story und ein innovativer Bewegungsmechanismus sind die Grundzutaten für dieses kooperative Brettspiel-Highlight. Nicht ohne Grund wurden Die Abenteuer von Robin Hood, vom erfolgreichen “Die Legenden von Andor”-Autor Michael Menzel, nominiert zum Spiel des Jahres 2021. Hier wird garantiert die ganze Familie ihren Spaß mit Robin Hood, Bruder Tuck und Co. finden sowie jede Menge Spielstunden mit den zahlreichen Szenarien in Sherwood Forest verbringen.

Die verlorenen Ruinen von Arnak

HeidelBÄR Games

1 bis 4 Personen

ab 12 Jahren

je Spiel ca. 30 bis 120 Minuten

Indiana Jones lässt grüßen! Gehen Sie bei Die verlorenen Ruinen von Arnak auf Expedition in den Dschungel, suchen Sie verborgene Artefakte, stellen Sie sich unheimlichen Kreaturen in den Weg, erforschen Sie den geheimnisvollen Tempel! Und nebenher herrscht ein Wettlauf unter den Forschern, wer durch Taktik, Ressourcenmanagement und Geschick die meisten Erfolge verzeichnen kann. Ein absolut fesselnder Spaß, der mit der Erweiterung Die Expeditionsleiter jede Menge weitere Elemente und Herausforderungen in das Brettspiel bringt. Die verlorenen Ruinen von Arnak wurde nominiert für die Wahl zum Kennerspiel des Jahres 2021.

Destinies

Grimspire

1 bis 3 Personen

ab 14 Jahren

je Szenario ca. 120 bis 150 Minuten

Destinies ist ein kompetitives, storygetriebenes Abenteuer- und Erkundungsspiel, das eine App und ein Brettspiel miteinander verbindet. Dabei kommt ein innovatives QR-Code-Scan-System zum Einsatz. Welches Schicksal wählt man? Jedes Szenario zeichnet eine lebendige Welt voller dunkler Geschichten, epischer Charaktere und Rätsel, die es zu lösen gilt. Die Spieler erwartet eine grandiose Geschichte zum interaktiven Nachspielen. Wer nicht genug bekommt, kann mit der Erweiterung Meer aus Sand die Spielzeit noch einmal deutlich verlängern und auf die Spuren der Kreuzfahrer gehen.

Dragomino

Pegasus Spiele

2 bis 4 Spieler

ab 5 Jahre

pro Spiel ca. 15 bis 20 Minuten

Der große Moment ist gekommen – als frisch ernannte Drachenforscher machen sich die Spieler auf den Weg zu einer geheimnisvollen Insel. Ihr Ziel in Dragomino ist es, möglichst viele süße Drachenbabys zu finden. Dazu erkunden sie Stück für Stück die Insel, dargestellt durch bunt illustrierte Dominosteine. Dabei halten sich Glück und Überlegung in einer spannenden Waage, und Kinder wollen immer wieder in die Welt der Domino-Drachen eintauchen. Ein guter Grund auch, warum Dragomino zum Kinderspiel des Jahres 2021 gewählt wurde.

Galaxy Trucker

Heidelbär Verlag

2 bis 4 Spieler

ab 8 Jahren

pro Spiel ca. 30 Minuten

Bei Galaxy Trucker beginnen die Spieler damit gleichzeitig ein gemeinsames Lagerhaus zu durchstöbern und zu versuchen, die nützlichsten Komponentenplättchen für den Bau ihres Raumschiffs zu ergattern – und das gleichzeitig. Sobald die Schiffe gestartet sind, hofft jeder die wertvollste Fracht zu bekommen und mit einem möglichst intakten Raumgefährt anzukommen. Das ist leichter gesagt als getan. In diesem schnellen und verrückten Familienspiel gilt es Waren auszuliefern, Piraten zu besiegen, das bestaussehende Schiff zu besitzen und am Ende die meisten Credits zu haben.

Hidden Games Tatort: Der Fall Klein-Borstelheim

Hidden Games / Pegasus Spiele

1 bis 6 Spieler

ab 14 Jahren

ca. 1,5 bis 3 Stunden

Schlüpft Sie in Hidden Games Tatort: Der Fall Klein-Borstelheim in die Rolle von echten Detektiven, denn die Dorfbewohner von Klein-Borstelheim brauchen Ihre Hilfe! Sie ermitteln als Privatdetektive gemeinsam in einem echten Krimifall und eines ist klar: Hier müssen wahre Profis ran! Dabei sind bei den Nachforschungen der Kreativität keine Grenzen gesetzt und eine multimediale Jagd nach dem Täter startet!

Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel und Realität. Die Ermittler müssen Unterlagen durchforsten, Fingerabdrücke untersuchen, Alibis prüfen, Verhöre analysieren, Telefonate führen, Briefe auswerten und auch im Internet recherchieren, um den Täter zu überführen. Mittlerweile gibt es auch noch weitere Fälle zu lösen.

Imperium Klassik

GIANT ROC

1 bis 4 Spieler

ab 14 Jahren

pro Spiel ca. 60 bis 120 Minuten

Führen Sie in Imperium Klassik als Herrscher Ihre Zivilisation von einem Stamm hin zur großen Weltmacht. In euren Händen liegt das Schicksal einer der größten Zivilisationen der Geschichte. Unter ständiger Bedrohung durch Angriffe müsst ihr neue Länder erobern, wissenschaftliche sowie kulturelle Fortschritte erzielen und euer Volk in die Ära des Imperiums führen. In dem sehr komplexen Karten-Deckbau-Spiel sind besonders Experten und Kenner gefordert – vor allem auch im beinhalteten Solo-Modus.

Maracaibo

dlp games

1 bis 4 Personen

ab 12 Jahren

je Spiel ca. 90 bis 150 Minuten

Das kartengesteuerte Brettspiel Maracaibo entführt die Spieler in die Karibik des 17. Jahrhunderts. Eine farbenfrohe Welt voller Abenteuer und taktischer Möglichkeiten. Verschiedene Nationen ringen dabei um die Vorherrschaft der Inseln und versuchen, ihre politische und wirtschaftliche Macht auszubauen. Als Seefahrer setzen die Spieler alles daran, ihr Ansehen zu vermehren, einflussreiche Verbindungen aufzubauen und somit zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. Die Erweiterung Der Aufstand bringt interessante neue Ansätze und Regeländerungen in das Grundspiel.

Mein Königreich für ein Pferd

Kobold Spieleverlag

1 bis 4 Spieler

ab 8 Jahren

pro Spiel ca. 30 bis 45 Minuten

Als Landwirte legen die Spieler bei Mein Königreich für ein Pferd auf ihrem Land Weiden an, um Nutztiere zu züchten. Schafe vermehren sich superschnell und einfach, sind aber fast nichts wert. Besser ist es, sie gegen Schweine einzutauschen – und diese gegen Rinder – und diese wiederum gegen Pferde. Aber der Bauer muss sicherstellen, dass es genug eingezäuntes Weideland gibt, um die ganzen Tiere auch zu halten. Der erste Spieler, der von jedem Tier ein Exemplar besitzt, ist der Gewinner. Das Spiel ist ein richtiges Familienspiel, denn durch die einfachen Regeln ist das Spiel äußerst einsteigerfreundlich.

MicroMacro: Crime City

Pegasus Spiele

1 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

pro Fall ca. 10 bis 45 Minuten

Bei MicroMacro: Crime City ist ein aufmerksames Auge ebenso gefragt wie kreative Kombinationsgabe, um auf dem riesigen 75 x 110 cm großen Stadtplan (der gleichzeitig das Spielbrett darstellt) alles zu finden und die rätselhaften Ermittlungsfälle zu lösen. Beim kooperativen Detektivspiel geht es darum, gemeinsam 16 kniffelige Kriminalfälle zu klären, indem die Spieler Motive ermitteln, Beweise finden und den Fall enträtseln bzw. die Täter überführen.

Ein frisches und unverbrauchtes Konzept zwischen all den mittlerweile erhältlichen Krimispielen, sodass MicroMacro: Crime City auch die begehrte Auszeichnung des Kritikerpreises Spiel des Jahres 2021 erhielt. Mittlerweile ist auch bereits der Nachfolger MicroMacro: Crime City 2 Full House erschienen.

Port Royal Big Box

Pegasus Spiele

1 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

pro Runde ca. 10 bis 45 Minuten

Die Karibik im goldenen Zeitalter der Piraterie: Große Gefahren lauern in diesen Gewässern. Doch die Aussicht auf unermesslichen Reichtum rechtfertigt so manches Risiko. Die Spieler begeben sich in Port Royal auf die Suche nach einer schlagkräftigen Crew und versuchen gierige Freibeuter zu meiden. Nur wer wagt, wird seinen Einfluss steigern und schließlich einem königlichen Expeditionsaufruf folgen können. Aber wer zu viel riskiert, läuft Gefahr, alles zu verlieren.

Port Royal ist ein mehrfach ausgezeichnetes, schnelles Kartenspiel mit der vollen Breitseite Piraten-Flair. Dank der einfachen Regel können die Spieler sofort in See stechen und bei der Erkundung fremder Gewässer ihren Mut beweisen. Mit den Erweiterungen erhält das Spiel zusätzlich einen Koop- und einen Solomodus sowie eine wiederspielbare Kampagne aus mehreren Kapiteln.

Redcliff Bay Mysteries

KOSMOS Verlag

1 bis 4 Spieler

ab 12 Jahren

pro Fall ca. 60 Minuten

Geheimnisvolle Fälle, schräge Charaktere und einfache Regeln – das ist Redcliff Bay Mysteries. Vier Fälle warten darauf, gemeinsam im Team gelöst zu werden. Dabei gilt es, zu diskutieren, zu kombinieren und dem eigenen Instinkt zu folgen. Die Regeln werden im ersten Fall Schritt für Schritt erklärt, sodass ein ganz leichter Einstieg für Brettspiel-Neulinge garantiert ist. Gemeinsam mit der spannenden Geschichte und den skurrilen Figuren ist dies ein ideales Detektiv-Spiel für Familien und im Freundeskreis.

Robin Hood and the merry men

Taverna Ludica Games

1 bis 5 Spieler

ab 14 Jahren

pro Spieler ca. 25 Minuten

Robin Hood and the merry men ist eine semi-kooperatives Brettspiel im Euro-Stil, das Arbeiterplatzierung, Kartenmanagement, Set-Sammlung und Würfelglück in ein spannendes Genre-Crossover vereint.

Nottingham 1100 n. Chr.: Der wahre König befindet sich im heiligen Land und der böse Tyrann Prinz John strebt nach der Herrschaft über England. Doch Nachrichten über Gesetzlose in Nottingham verbreiten sich im ganzen Land. In dem Bestreben sich dieser Gesetzlosen zu entledigen, hebt Prinz John die Steuern für die Dörfer stark an, stationiert Wachen in den Städten und bestraft jeden, der es wagt den Gesetzlosen zu helfen. Der legendäre Robin Hood hört von diesen schrecklichen Ereignissen und schwört diese mithilfe seiner Gefährten, zu beenden – treue Seelen, die ihm bis in die Hölle und zurück folgen würden.

Doch Little John, Will Scarlet und Maid Marian halten die Mission für zu gefährlich, denn sie könnte Nottingham in einen Krieg stürzen. Hin- und hergerissen zwischen der Sicherheit seiner Gefährten und dem Wohlergehen von Nottingham erkennt Robin, dass sie etwas tun müssen. Er fordert seine Gefährten heraus, dass keiner von ihnen Nottingham so gut schützen könne wie er selbst. Sollte einer von ihnen ihn bei dieser Aufgabe übertreffen, so wird er die Rolle des Anführers an diesen übergeben. Wird einer der Gefährten Nottinghams jüngster Held werden, oder wird Robin seiner eigenen Legende gerecht werden?

Robinson Crusoe – Abenteuer auf der Verfluchten Insel

Pegasus Spiele

1 bis 4 Personen

ab 10 Jahren

je Spiel ca. 60 bis 120 Minuten

Das kooperative Abenteuerspiel Robinson Crusoe – Abenteuer auf der Verfluchten Insel lässt Spieler die herausfordernde Rolle von Schiffbrüchigen übernehmen, die auf einer unbewohnten Insel gestrandet sind. Ihr Ziel ist es, das Überleben zu sichern, eine Siedlung zu bauen, sich vor der Witterung, wilden Tieren und sonstigen Gefahren zu schützen. Nebenher wollen auch noch verschiedene Missionen erfüllt werden. Das Spiel enthält sechs verschiedene Szenarien, die jede Partie einzigartig machen, zudem gibt es mittlerweile zahlreiche Erweiterungen, die das Erlebnis um stundenlangen Spielspaß ausweiten.

Set a Watch

Rock Manor Games / Grimspire

1 bis 4 Spieler

ab 13 Jahren

pro Spiel ca. 45 bis 80 Minuten

In kooperativen Spiel Set a Watch müssen die Spieler neun Orte von bösartigen Kreaturen befreien, um die Akolythen daran zu hindern, die Siegel zu brechen, welche die bösen Unheiligen zurückhalten. In jeder Runde wählen die Spieler dazu die Abenteurer aus, die entweder Wache halten und in den Kampf gegen Monster ziehen, oder denjenigen, der sich im Lager ausruht und das Feuer am Leben hält. Mit der Erweiterung Schwerter der Münze erhält das Spiel interessante Neuerungen, die sich um das Sammeln von Münzen und das Kaufen von Gegenständen bei einem Händler drehen.

Trickerion – Meister der Magie

Corax Games

2 bis 4 Personen

ab 15 Jahre

pro Spieler ca. 30 Minuten

Wer ist der größte Bühnenillusionist des frühen 20. Jahrhunderts? Die fähigsten Magier nehmen an Dahlgaards magischem Wettstreit teil und jeder versucht, die beste Bühnenshow auf die Beine zu stellen. Beu Trickerion – Meister der Magie müssen Zaubertricks vorbereitet, Utensilien besorgt und das Publikum der Aufführung im Theater von Magoria begeistert werden. Ein äußerst taktisch-magisches Unterfangen! Mit den Erweiterungen Dahlgaards Akademie und Erwachen der Technik wird der Wettbewerb noch umfangreicher sowie spannender – und es wird ein Solo-Modus hinzugefügt.

Unangenehme Gäste: Der Fall Walton

Taverna Ludica Games

1 bis 8 Spieler

ab 12 Jahren

pro Spiel ca. 45 bis 75 Minuten

Cluedo 2.0: Bei Unangenehme Gäste: Der Fall Walton erwartet die Ermittler ein innovatives Kartenspiel voller Mysterien und Investigationen. Jedes Spiel erschafft die Nacht, in der Mr Walton ermordet wurde, aufs Neue und rund 3.600 verschiedene Lösungen sorgen dafür, dass kein Spiel dem vorherigen gleicht. Um den Fall zu lösen, müssen Verdächtige vernommen, das Hauspersonal befragt, der Tatort untersucht, im Anwesen nach Hinweisen geforscht und die Polizeiberichte zurate gezogen werden.

Under Falling Skies

HeidelBÄR Games

1 Spieler

ab 12 Jahren

pro Mission ca. 20 bis 40 Minuten

Während das angreifende Mutterschiff auf die Erde herabsinkt, ist die Menschheit gezwungen, sich in unterirdischen Stützpunkten zu verstecken, um sich vor dem Bombardement zu schützen. Als Anführer einer Basis muss der Spieler bei Under Falling Skies Waffen entwickeln, um die Außerirdischen zu zerstören, während gleichzeitig die Basis ausgebaut und die feindlichen Schiffe abgewehrt werden. Kann die Mission erfüllt werden, bevor die menschliche Basis zerstört wird? Under Falling Skies ist ein Solo-Spiel mit einer großen Kampagne, die sich über mehrere Missionen erstreckt.

Vendetta, Tiefenrausch und Inkognito

Noctis Verlag

1 bis 5 Personen

ab 14 Jahren

je Spiel ca. 240 Minuten

Wie ist es, einfach mal den Bösewicht zu mimen? Schlüpfen Sie als Mafioso in Vendetta, als Drogenkartell-Mitglied in Tiefenrausch oder zwielichtiger Undercover-Polizist in Inkognito ausnahmsweise in die Rolle der Gegenseite. Lösen Sie allein oder gemeinsam in der Gruppe jeweils einen verzwickten Fall, indem Sie die Hinweise richtig deuten, Rätsel knacken, Beweise sichern und am Ende die richtigen Schlussfolgerungen treffen. Das großartige Spielmaterial und die jeweilige Story sorgen für jede Menge Ermittler-Spaß, stundenlange Unterhaltung und eine gehörige Portion Nervenkitzel…

