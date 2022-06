Die Kulinarische Schnitzeljagd in Köln: Die eigene Stadt neu erschmecken

Köln hat eine ganze Menge zu bieten – auch in kulinarischer Hinsicht! Von einer international geprägten Chilistube über Kochschulen mit Fokus auf gesunde Ernährung bis hin zum Lakritzwarenfachhandel. Diesen Sommer können sich neugierige Genießer am 02.07.2022 und am 13.08.2022 zwischen 11 und 18 Uhr durch kulinarische Spezialitäten der Rheinmetropole schlemmen. Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd erkunden bis zu 400 Teilnehmer innerhalb eines Tages 12 Restaurants, Cafés und Feinkostläden in Köln.

Dabei erschmecken sie ihre Stadt neu – und entdecken dabei vielleicht ihren neuen Lieblingsladen. “An unseren Touren nehmen vor allem inhabergeführte Läden teil, die noch nicht so bekannt sind oder gerade erst eröffnet haben”, erzählt der Gründer und Geschäftsführer der Kulinarischen Schnitzeljagd Peter Wiedeking. “An diesen Läden geht man im Alltag oft vorbei. Im Rahmen unserer Tour lernt man sie kennen und vielleicht auch lieben”, führt er fort.

Doch neben kulinarischen Entdeckungen werden bei der Kulinarischen Schnitzeljagd auch Radwege entdeckt. Denn jede Genusstour ist zwischen 15 und 25 Kilometer lang und um die Teilnehmer zum Radfahren zu motivieren, stellt das Düsseldorfer Start-up, welches die Touren organisiert, radoptimierte Routen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Erfahrungsgemäß fahren 80 bis 90 Prozent der sogenannten Schnitzeljäger mit dem Fahrrad, während die anderen sich zu Fuß, mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr fortbewegen.

Veganes Köln bei der Kulinarischen Schnitzeljagd entdecken

Am 02.07.2022 findet zum zweiten Mal eine rein pflanzliche Kulinarische Schnitzeljagd in Köln statt. Eine ideale Chance für die Dommetropole zu zeigen, was sie in Punkto Pflanzenküche drauf hat.

An der Genusstour nehmen zum einen Läden teil, die grundsätzlich ausschließlich vegan kochen oder backen, aber auch solche, die zeigen wollen, dass sie auch ohne tierische Produkte auskommen. Das ist zum Beispiel bei Bambule´s Chilistube der Fall. Hier gibt es immer vier verschiedene Chilis – von denen zwei vegan sind – und alle zwei Wochen ein wechselndes Chili aus einem anderen Teil der Welt. Wenn es um neue Rezepturen geht, wird dabei oft in die vegane Richtung gedacht. “Im Moment ist es meistens so, dass wenn wir ein neues Chili kreieren, wir ein Rezept nehmen, welches wir schon haben und dieses veganisieren. Wir hatten zum Beispiel ein irisches Lamm-Chili mit Guinness eingekocht. Und das machen wir jetzt mit Räuchertofu und dicken Bohnen statt dem Lamm”, erzählt Mitgründer Lukas Heimbach.

Zwischen Indien, Griechenland und Ägypten

Natürlich gibt es bei diesem Genussevent, nicht nur international geprägtes Chili. Während die sogenannten Schnitzeljäger sich bei Osho´s Place auf eine indische Leckerei freuen können, erwartet sie bei Elea Candia etwas Griechisches und beim Kuschari König Köln lernen sie das Nationalgericht Ägyptens kennen. Kuschari ist per se vegan und ein sattmachender Seelenschmeichler, der hierzulande noch recht unbekannt ist. Aber das ist ja das Schöne an so einer kulinarischen Schnitzeljagd. Man lernt nicht nur neue Läden, sondern auch neue Gerichte und Geschmäcker kennen. Und im Idealfall entdeckt man seinen neuen Lieblingsladen.

Außerdem am 2. Juli 2022 mit rein pflanzlichen Kostproben mit dabei sind Rubi urban vegan bistro, Hempies Köln, Schmelzpunkt, Café gesund & süß, BioGourmetClub Kochschule & Akademie, Betty’s Bakery Köln, Yomaro Köln und das Bierlager.

Omnivore Vielfalt und Genuss pur

Die meisten Kulinarischen Schnitzeljagden richten sich an Fleischesser, Vegetarier und Veganer, also an alle Genussmenschen. So auch die am 13.08.2022 durch die Kölner Innenstadt. An dieser Entdeckertour nehmen unter anderem zwei ganz besondere Kochschulen teil. Beide haben sich auf bewussten und gesunden Genuss spezialisiert, wenn auch mit jeweils einem anderen Fokus. Während der BioGourmetClub rein pflanzlich, ausschließlich bio und nach den Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin kocht, lehrt das esswahres die omnivore gesunde Vielfalt. In Intensivkochkursen lernen die Teilnehmer gesund mit regionalen Produkten unter anderem nach der jeweiligen Saison zu kochen. Während der Schnitzeljagd wird natürlich nicht selbst gekocht, sondern nur selbst gegessen!

Da für viele Teilnehmer zu einem genussreichen Tag auch Alkohol dazu gehört, darf der ein oder andere darauf spezialisierte Laden natürlich nicht fehlen. So nehmen an dieser Tour vini diretti, der italienische Weine direkt vom Erzeuger importiert, der Craftbeer-Store Bierlager und Genusswerte Nippes teil, bei denen es neben Wein und Sekt auch Spirituosen gibt. Was davon letztendlich am Schnitzeljagdtag angeboten wird, bleibt eine Überraschung.

Probieren, Genießen und Neues entdecken

Köln ist eine Weltmetropole. Da wundert es wenig, dass es hier Läden gibt, die man sonst vergebens suchen würde. Einer davon ist Kuletsch Lakritzspezialitäten. Seit September 2020 versorgt Inhaber Olaf Dormann Lakritzliebhaber mit allen nur erdenklichen aus der Süßholzwurzel produzierten Lebensmitteln. Dabei versucht er vor allem solche Produkte aufzuspüren, mit denen er eine Nische auf dem bisherigen Markt füllen kann. “Ich mache sehr viel aus dem Gefühl heraus, was mich auch selber interessiert. Da recherchiere ich dann, wo ich das herbekomme,” so Olaf. Das gelingt ihm so gut, dass er mit seinen Produkten nicht selten Lakritz-Skeptiker bekehrt.

Und auch das gehört zu den schönen Aspekten dieses Konzeptes. Produkte oder Gerichte können probiert werden, die man privat nicht essen oder trinken würde. Aber wenn es schon im Ticketpreis inkludiert ist, kann man es ja mal probieren. Und dann stellt man vielleicht fest, dass man es ja doch mag.

Weitere Kostproben gibt es am 13.08.2022 von Isabella Glutenfreie Pâtisserie und Viani Sülz. Mindestens drei weitere Läden werden bis zum Zeitpunkt der Tour noch dazu kommen.

Termine, Tickets und weitere Infos

Im Frühling 2022 gewann die Kulinarische Schnitzeljagd den urbanana-Awards sowie einen Sonderpreis. Der Preis wird von Tourismus NRW und dessen Partnern vergeben und geht an besonders innovative und zukunftsfähige Projekte, die städteübergreifenden Erfolg versprechen.

Tickets gibt es ab sofort für 30,00 Euro bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 Euro zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.