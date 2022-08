Augen zu, Ohren auf: HÖRSPIELWIESE KÖLN 2022 im Stadtgarten

Vom 26. bis 28. August 2022 lädt die HÖRSPIELWIESE KÖLN wieder zum gemeinsamen Lauschen unter freiem Himmel ein. Die HÖRSPIELWIESE KÖLN ist ein kostenloses Open-Air-Festival im Stadtgarten rund um Hörspiele. Von Freitag bis Sonntag gibt es ein vielfältiges Angebot für Kinder und Erwachsene aus mitreißenden Hörspielen, Live-Acts und einem bunten Familienprogramm.

Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr der Kurzhörspielwettbewerb, bei dem Freunde von Entertainment, Hörspielfans und -künstler eigene Produktionen einreichen können. Zehn Stücke werden auf der HÖRSPIELWIESE KÖLN gespielt und haben die Chance, von einer unabhängigen Fachjury als Preisträger ausgewählt zu werden. Dotiert sind die ersten drei Plätze mit 750 Euro, 500 Euro und 250 Euro.

HÖRSPIELWIESE KÖLN: Wettbewerb und Hörspielwerkstatt für Kinder und Jugendliche

Zudem gibt es erstmals einen Hörspielwettbewerb für Kinder und Jugendliche, an dem auch Kita-, Freizeit- und Schulgruppen teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es Hörspielboxen und Kopfhörer von Tonies, ein Geräuschemacherset von Betzold sowie Gutscheine für ein Audio-Escape-Game von Final Escape. Unter allen Teilnehmenden des Wettbewerbs für Kinder werden zudem tolle Hörspielwiesen-Überraschungsboxen verlost.

Der Kinderhörspielwettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, die ein eigenes Kurzhörspiel produziert haben. Natürlich dürfen erwachsene Personen an der Produktion beteiligt sein – zum Beispiel Lehrer oder Eltern. Den größten Teil der Arbeit sollten die Kinder aber selbst gemacht haben. Eingereicht werden können selbst produzierte Stücke mit einer Länge von 2 bis 12 Minuten.

Wie in den letzten Jahren findet auch im Vorfeld der diesjährigen HÖRSPIELWIESE KÖLN wieder eine Hörspielwerkstatt für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren statt. Am 20. und 21. August 2022 wird wieder gemeinsam ein Live-Hörspiel entwickelt, das eine Woche später im Rahmen des Festivalprogramms auf der Bühne präsentiert wird.

Termine und Anmeldung

Samstag, 20. August 2022 von 10 bis 16 Uhr

1. Tag der Hörspiel-Werkstatt

im Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüZE)

2. Tag der Hörspiel-Werkstatt

im Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüZE)

Aufführung des Hörspiels

auf der Hörspielwiese Köln

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail notwendig. Bitte melden Sie Kinder nur an, wenn sie an allen Terminen teilnehmen können.

Programm der HÖRSPIELWIESE KÖLN 2022

Kurzfristige Änderungen vorbehalten – weitere Programmpunkte können folgen.

Freitag, 26. August 2022

18:00 Uhr | Eröffnung der HÖRSPIELWIESE KÖLN 2022

Grußwort von Bürgermeisterin Brigitta von Bülow

Grußwort von Bürgermeisterin Brigitta von Bülow 18:15 Uhr | Heut liegt was in der Luft

Hörspiel-Klassiker von Jürgen Runau aus dem Jahr 1982

Hörspiel-Klassiker von Jürgen Runau aus dem Jahr 1982 19:15 Uhr | Deutschlandfunk Kultur: Wurfsendungen Non-Stop

Ein Live-Abend mit 99 Mini-Hörspielen | Mit Britta Steffenhagen und Gisa Flake

Samstag, 27. August 2022

Ab 11:00 Uhr | Lauschprogramm im HörSpielZelt

Hörspiele, Workshops und Basteleien

Hörspiele, Workshops und Basteleien 11:00 Uhr | Kosmo und Klax – Mutgeschichten

Kurzhörspiele für Kinder | Von und mit Alexandra Helmig

Kurzhörspiele für Kinder | Von und mit Alexandra Helmig 11:15 Uhr | Jeppe und Oswald – ein Wichtel zieht ein

Lesung mit Live-Musik | Mit Eva Dax und Fee Badenius

Lesung mit Live-Musik | Mit Eva Dax und Fee Badenius 12:15 Uhr | Familie von Stibitz – Der Riesenlolli-Raub

Hörspiel und Gespräch mit dem Regisseur Thomas Leutzbach: Wie wird eigentlich ein Hörspiel gemacht?

Hörspiel und Gespräch mit dem Regisseur Thomas Leutzbach: Wie wird eigentlich ein Hörspiel gemacht? 13:45 Uhr | Live-Hörspiel der Kinderhörspielwerkstatt

Anmeldung zum Workshop noch möglich (s. oben)

Anmeldung zum Workshop noch möglich (s. oben) 14:15 Uhr | Raumschiff Tonstudio – Bericht über das Innere einer Kapsel und deren Bewohner

Hörspiel von Giuseppe Maio “über den brillanten Sound”

Hörspiel von Giuseppe Maio “über den brillanten Sound” 15:30 Uhr | Arctic Kafka. Illegale Geister im Land der Sámi

Hörspiel von Anders Sunna und Gaby Hartel

Hörspiel von Anders Sunna und Gaby Hartel 16:30 Uhr | Kurzhörspielwettbewerb

Hörspiele der Shortlist und Preisverleihung

Hörspiele der Shortlist und Preisverleihung 18:00 Uhr | Dafan – Künstlicher Planetoid als neue Heimat für die Menschheit

Sci-Fi-Klassiker von Frank Peter Hermsen

Sci-Fi-Klassiker von Frank Peter Hermsen 19:15 Uhr | Christoph Tiemann und das Theater ex libris präsentieren: “Sherlock, Schock & Horror – Die unheimlichen Fälle des Sherlock Holmes”

Live-Hörspiel mit Musik und begleitenden Bildern

Sonntag, 28. August 2022

Ab 11:00 Uhr | Lauschprogramm im HörSpielZelt

Hörspiele, Workshops und Basteleien

Hörspiele, Workshops und Basteleien 11:00 Uhr | Benjamin Blümchen auf Weltreise

Jubiläums-Hörspiel von KIDDINX mit großem Quiz für die ganze Familie

Jubiläums-Hörspiel von KIDDINX mit großem Quiz für die ganze Familie 12:45 Uhr | Dreinhalb Detektive

Live-Hörspiel der Kurux-Digitalredaktion | jfc Medienzentrum

Live-Hörspiel der Kurux-Digitalredaktion | jfc Medienzentrum 13:45 Uhr | Fieser Anschlag in der Oase

Kinderkrimi von Kindern aus Herten | Entstanden im Rahmen eines “Freigesprochen Mediencoaching”-Workshops

Kinderkrimi von Kindern aus Herten | Entstanden im Rahmen eines “Freigesprochen Mediencoaching”-Workshops 16:15 Uhr | Afrodeutsch

Hörspiel von Cynthia Micas | Nominiert für den Deutschen Hörspielpreis der ARD 2021

Hörspiel von Cynthia Micas | Nominiert für den Deutschen Hörspielpreis der ARD 2021 16:45 Uhr | Nagelneu

Hörspiel von Hendrik Quast und Maika Knoblich | Ausgezeichnet als Hörspiel des Jahres 2021 (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste)

Hörspiel von Hendrik Quast und Maika Knoblich | Ausgezeichnet als Hörspiel des Jahres 2021 (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste) 17:30 Uhr | Die Arbeit an der Rolle

Hörspiel von Noam Brusilovsky und Lucia Lucas | Ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 2022 (Film- und Medienstiftung NRW, DBSV)

Hörspiel von Noam Brusilovsky und Lucia Lucas | Ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 2022 (Film- und Medienstiftung NRW, DBSV) 18:45 Uhr | CAINE: Das Amulett von Kyan´Kor

Erste Folge der legendären Action-Psycho-Dark-Fantasy-Serie von Günter Merlau

Die HÖRSPIELWIESE KÖLN wird in diesem Jahr vom Kulturamt der Stadt Köln, der Sparkasse KölnBonn, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Kunststiftung NRW gefördert. Unterstützt wird das Festival zudem u.a. durch die Hörspielabteilungen von Deutschlandfunk Kultur, des Westdeutschen Rundfunks, des Hessischen Rundfunks und des Südwestrundfunks.