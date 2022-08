gamescom 2022 in Köln findet wieder in Präsenz statt

Lange mussten die Fans des weltweit größten Events rund um Computer- und Videospiele in Köln warten. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die gamescom in den letzten beiden Jahren lediglich digital stattfinden. Nun öffnet das Gaming-Event des Jahres wieder real seine Türen. Vom Mittwoch, 23. bis zum Sonntag, 28. August 2022 können Fans wieder wie gewohnt in den zahlreichen Areas die neuesten Spiele testen sowie sich über brandheiße News aus der Branche freuen. Auch wird es verschiedene Shows geben, in denen sich die Community treffen und eine unvergessliche Zeit erleben kann.

Die Besucher erwartet in diesem Jahr eine Fülle an verschiedenen Möglichkeiten, in die Welt des Gaming einzutauchen. Über 500 Aussteller zeigen 2022 Präsenz auf der weltweit größten Computer- und Spielemesse. Auch wenn die ganz großen Aussteller – wie Sony Interactive, Activision Blizzard, Electronic Arts, Rockstar Games, Wargaming oder Nintendo – in diesem Jahr nicht vor Ort vertreten sein werden, wird die gamescom 2022 höchstwahrscheinlich wieder ein Mammut-Event für die Domstadt werden. Für alle, die nicht live dabei sein können (oder wollen), gibt es die Möglichkeit online an der Messe teilzunehmen sowie an interaktiven Quests mitzumachen.

Neue Spiele in der entertainment area

Die Fans der gamescom können sich über viele abwechslungsreiche Events und Bereiche in den Kölner Messehallen freuen. Neben der business area gibt es weitere verschiedene Bereiche, die zum Spielen und Staunen einladen. In der entertainment area sowie der indie area werden die neuesten Spiele und Entwicklungen live und zum ersten Mal vorgestellt und ausprobiert. In der merchandise area finden Besucher alles, was das Herz begehrt. Fanartikel, Accessoires und Goodies zu den neuesten Spielen und den alten Klassikern. Der Bereich family & friends lädt alle Altersgruppen ein, neue Technologien zu entdecken und kennenzulernen

retro area für Nostalgie-Fans

Die retro area wird altgediente Fans begeistern. Über 200 einsatzbereite Konsolen und Handhelds aber auch Heimcomputer sowie Automaten aus vier Jahrzehnten warten darauf, genutzt zu werden. Neben den beliebten Klassikern gibt es auch neue Spiele für die Retrokonsole. Außerdem warten Interviews, Live-Musik und vieles mehr. Und auf dem Campus können sich Interessierte über die zahlreichen Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten rund um die Branche informieren.

cosplay village auf der gamescom 2022

Ein weiteres Highlight auf der gamescom ist auch in diesem Jahr wieder das cosplay village. Hier können Fans des Cosplay in bekannte Charaktere schlüpfen und in beliebte Welten eintauchen. Vier Tage lange wird es auf dem cosplay stage mit internationalen Cosplayern, Zeichnern, Musik- sowie Show-Acts ein abwechslungsreiches Programm geben. Weiterhin wird es im Indoor-Bereich vieles zu entdecken geben, wie eine Laser- sowie eine Signing area während im Outdoor-Bereich der Red Bull Gaming Ground sowie ein Beach-Club auf die Besucher wartet.

Eröffnung der gamescom 2022: Opening Night Live

Starten wird das Mega-Event am 23. August 2022 mit der Opening Night Live, auf der die neuesten Trends, spannende Neuheiten, zahlreiche Weltpremieren sowie die heißesten Releases vorgestellt werden. Teil der Show ist zudem die Verleihung des gamescom awards, mit dem die besten auf der Messe präsentierten Neuerscheinungen in insgesamt 20 Kategorien sowie weitere Highlights ausgezeichnet werden. Über die Gewinner entscheiden eine fachkundige Jury und teilweise auch die Fans. Für alle, die nicht vor Ort in Köln dabei sein können, wird die Show live auf vielen verschiedenen Plattformen gestreamt. Auch werden weltweit zahlreiche Streamer Co-Streams in den unterschiedlichsten Sprachen anbieten.

gamescom city festival

Und wem das immer noch nicht reicht, der kann zudem auch noch beim kostenlosen gamescom city festival mit Gleichgesinnten feiern. Mitten in der Kölner Innenstadt gibt es vom 26. bis 28. August 2022 Festival-Feeling mit nationalen sowie internationalen Musik-Acts auf den Bühnen am Rudolfplatz sowie Hohenzollernring.

Das Thema Nachhaltigkeit

Derzeit steht das Thema Nachhaltigkeit hoch im Kurs, so auch bei diesem Event. Die Veranstalter bezeichnen die diesjährige Ausgabe des Mega-Events daher als die klimafreundlichste, die es je gab. Die Bereiche, für die die Koelnmesse und der game-Verband verantwortlich sind, werden, nach eigenen Angaben, über die Kompensation in Kooperation mit ClimatePartner klimaneutral. Auch die Besucher können mit einem green ticket zur Nachhaltigkeit beitragen. Die Einnahmen kommen dem im Jahr 2020 gegründeten gamescom forest zugute. Der Wald, der in der Nähe von Bayreuth steht, ist bereits auf knapp 20.000 Quadratmeter angewachsen.