Spiel und Spaß für Vierbeiner: Hundeschwimmen im Kölner Stadionfreibad

Nachdem die Zweibeiner ihren Spaß im Sommer hatten, sind nun die Vierbeiner dran. Für Hund und Herrchen steht in diesem Jahr erneut ein besonderes Spektakel an. Und das bereits zum achten Mal. Denn am Sonntag, den 18. September 2022 können die “besten Freunde des Menschen” im Kölner Stadionfreibad beim 8. Hundeschwimmen entdecken.

Am 11. September 2022 endet in den KölnBädern die Freibadsaison. Doch bevor sich das Stadionfreibad in Köln endgültig in die Winterpause verabschiedet, öffnet es noch einmal seine Türen, um Hunden die Gelegenheit zu bieten, sich ins erfrischende Nass zu stürzen. In der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr wird sich das größte Kölner Freibad in einen Hundespielplatz verwandeln. Und dieser hat einiges zu bieten. Ausgiebiges Planschen und Spielen steht hier beim Hundeschwimmen für die Vierbeiner allerdings im Fokus.

Tierfotografie und Schnuppertraining auf dem SUP-Board

Neben dem Hundeschwimmen gibt es jedoch noch eine Reihe weiterer Angebote für die Besucher. So werden in diesem Jahr ein Tierfotograf sowie ein Unterwasserfotograf vor Ort sein. Gegen eine Gebühr fotografieren sie die Vierbeiner an Land und im Wasser. Weiter können Interessierte ein kostenloses Schnuppertraining für Hunde auf einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) in Anspruch nehmen und so dessen Standfestigkeit und Balance testen.

Außerdem werden verschiedene Aussteller mit diversen Angeboten vor Ort sein. So wird z.B. auch das Konrad-Adenauer-Tierheim aus Köln-Zollstock anwesend sein und sich und seine Arbeit vorstellen. Zudem gibt es Angebote und Informationen zu Trocken- und Nassfutter, Hundekeksen, Leckerlis und Kauartikel geben. Zum Thema Barfen werden ebenfalls Aussteller mit Informationen zur Verfügung stehen. Auch werden Tierarztpraxen vor Ort sein und sich und ihre Angebote präsentieren, darunter eine mobile Praxis. Und nicht zuletzt werden ein Rettungsprogramm sowie eine Krankenversicherung im Stadionfreibad ihren Stand aufbauen.

Zum Hundeschwimmen Impfausweis und Leine mitbringen

Die KölnBäder bitten die Hundeschwimmen-Besucher, vor ihrer Ankunft die aktuellen Einlassbedingungen zu prüfen. Außerdem ist die Vorlage des gültigen Impfausweises des Vierbeiners am Veranstaltungstag erforderlich. Ein Tierarzt ist zu Prüfzwecken vor Ort. Zudem ist eine Leine mitzubringen.

Der Eintrittspreis zum Hundeschwimmen kostet je Teilnehmer 9,90 Euro. Für jede weitere Person ist der regulären Hallenbadtarif zu zahlen. Kinder unter sechs Jahren zahlen 0,50 Euro. Wie bereits in den Vorjahren spendet die KölnBäder GmbH auch in diesem Jahr 1 Euro vom Eintrittspreis von Hund und Halter an das Tierheim in Köln-Zollstock.