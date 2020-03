Letztes Update am 05.03.2020 um 20:45 Uhr: CityNEWS hält Sie in diesem Artikel mit einem Live-Ticker auf dem aktuellen Stand rund um den neuartigen Coronavirus Covid-19 in Köln. Wir aktualisieren diesen Beitrag fortlaufend und immer sobald uns neue Informationen, Zahlen, Daten und Fakten vorliegen.

Aktuelle Coronavirus-Fälle in Köln (05.03.2020)

Letzte Aktualisierung am 05.03.2020 um 20:45 Uhr: Mit Stand von Donnerstag, 05. März 2020 um 20:45 Uhr gibt es auf dem Gebiet der Stadt Köln insgesamt 15 bestätigte Coronavirus-Fälle. 7 der 15 Fälle haben dabei einen Bezug nach Heinsberg, 4 Fälle ins Ausland. Bei einem Fall ist der Bezug derzeit noch nicht bekannt und bei 3 Fällen laufen noch die weiteren Ermittlungen. Diese Personen werden durch das Kölner Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne engmaschig betreut.

In der Feuerwache 5 in Köln-Weidenpesch sind 4 Mitarbeiter bestätigt am Coronavirus erkrankt, weitere 30 Mitarbeiter beziehungsweise Kontaktpersonen sind ebenfalls aus dem Dienst genommen worden. Die personellen Kompensations-Maßnahmen sind angelaufen, die Feuerwache ist komplett handlungsfähig.

Das gemeinsam von Universitätsklinik Köln, Kassenärztlicher Vereinigung und Gesundheitsamt Köln betriebene Infektionsschutz-Zentrum auf dem Gelände der Universitätsklinik Köln wurde seit Montag, 02.03.2020 von 246 Personen aufgesucht, die sich dort auf den Corona-Virus haben testen lassen.

Mit Blick auf den weiter wachsenden Koordinierungsbedarf hat die Stadt Köln am Donnerstag, 05.03.2020 erneut den Krisenstab tagen lassen, an dem neben den verschiedenen Fachdezernaten der Stadtverwaltung auch Vertreter der Polizei, der Verkehrsunternehmen und Versorgungsunternehmen regulär teilnahmen. Der Krisenstab soll nach derzeitiger Lage kommende Woche erneut zusammentreten.

Schulausfall im Rheingymnasium Köln-Mülheim

Am Dienstag, 3. März 2020, ist das Kölner Gesundheitsamt über eine auf das neuartige Coronavirus positiv getestete Person, eine studentische Praktikantin am Rheingymnasium in Köln-Mülheim, informiert worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Lehrkraft nur in eingeschränktem Maße an einem Tag in einer Klasse tätig. Die Praktikantin hatte nach eigenen Angaben am Karnevalsgeschehen im Kreis Heinsberg teilgenommen. Die ermittelten 17 engen Kontaktpersonen von der mit dem Coronavirus-infizierten Praktikantin, davon 11 Schüler, 3 Lehrer und 3 weitere Praktikantinnen, sind jetzt ermittelt und befinden sich bereits in häuslicher Quarantäne.

Um die Kontaktpersonen zu ermitteln und mögliche weitere Maßnahmen einzuleiten, fiel der Unterricht an Rheingymnasium am Mittwoch, 04.03.2020 aus. Die Lehrer sind dennoch in der Schule zu erscheinen, um dem Team des Kölner Gesundheitsamtes für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ebenso blieb das Sekretariat besetzt und funktionsfähig, damit die laufenden Schulanmeldungen weiter durchgeführt werden konnten. Der Schulunterricht kann am Donnerstag, 5. März 2020 wieder aufgenommen werden.

Stadt Köln beruft Krisenstab wegen Coronavirus ein

Mit Blick auf den weiter wachsenden Koordinierungsbedarf hat die Stadt Köln am Mittwoch, 04.03.2020 erstmals den Krisenstab einberufen, an dem neben den verschiedenen Fachdezernaten der Kölner Stadtverwaltung auch Vertreter der Polizei, der Verkehrsunternehmen und Versorgungsunternehmen regulär teilnehmen. Der Krisenstab wird in regelmäßigen Abständen bis auf weiteres tagen. Alle beteiligten Organisationen haben keine relevanten Personalausfälle aufgrund von Corona-Erkrankungen zu verzeichnen, bereiten sich allerdings zum Beispiel auf denkbare Quarantänemaßnahmen vor.

Als Präventivmaßnahme und zur Eindämmung des Coronavirus hat der Krisenstab die Entwicklung einer Handlungs- und Checkliste zur Gesundheitsrisikoabschätzung von größeren Veranstaltungen in Köln in Auftrag gegeben. Derzeit sieht der Krisenstab in Köln keine medizinische Notwendigkeit, z.B. pauschal Kulturveranstaltungen abzusagen. Eine Schließung von öffentlichen Einrichtungen sei nur anlassbezogen und im Einzelfall zu prüfen. Das Robert-Koch-Institut hat einen umfangreichen Katalog von Kriterien dargelegt, die eine dezidiertere Beurteilung des gesundheitlichen Risikos erlaubt.

Aktualisiert am 05.03.2020: Die FIBO 2020, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, die eigentlich vom 2. bis 5. April 2020 in Köln stattfinden sollte, ist bereits aufgrund der Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 in Köln abgesagt. Die Fitness-Messe soll nun in der zweiten Jahreshälfte vom 01. bis 04.10.2020 nachgeholt werden. Zuvor wurde bereits auch schon die für März geplante INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Köln auf einen neuen Termin im Februar 2021 verschoben. Ebenso wurde auch z.B. die Reisemesse ITB in Berlin aus Sicherheitsgründen und gesundheitlichen Bedenken wegen des Coronavirus abgesagt.

Die FIBO 2020 wird zum neuen Termin in einer neuen Hallenkonstellation stattfinden und die südlichen Geländeteile des Kölner Messegeländes belegen. Der Zugang erfolgt über die Eingänge Ost, West und Süd. Die bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilt der Veranstalter auf seiner Webseite mit. Zum Start der Kölner Fitness-Messe findet am Vortag (30.09.2020) das European Health & Fitness Forum (EHFF) statt. Darauf verständigten sich die FIBO und der EHFF-Veranstalter EuropeActive

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus in Köln

Die Stadt Köln hat für Fragen rund um das neuartige Coronavirus ein Bürgertelefon eingerichtet unter der Rufnummer: 0221 – 221 – 33 500. Die Telefon-Hotline ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Dort können sich alle Bürger mit konkreten Fragen zum Thema Coronavirus informieren und erhalten fachkundige Antworten.

Wer aus einem betroffenen Risikogebiet zurückkehrt oder Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatte und unter Fieber, Husten oder Atemnot leidet, sollte engen Kontakt zu anderen Menschen vermeiden. Als Empfehlung rät die Stadt Köln einen Mundschutz zu tragen und sich häufig die Hände zu waschen. Nach telefonischer Ankündigung beim Hausarzt, im Krankenhaus oder beim hausärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117 sollte eine medizinische Abkärung der Symptome und eine mögliche Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus erfolgen. Bei der telefonischen Kontaktaufnahme ist der Verdachtsfall einer möglichen Coronavirus-Infizierung sofort zu äußern.

Weitere Infos und Antworten auf 20 aktuelle Fragen rund um den Coronavirus in Köln, haben wir bei CityNEWS hier für Sie zusammengestellt.

