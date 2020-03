Letzte Aktualisierung am 03.03.2020 um 19:10 Uhr: CityNEWS gibt hier Antworten auf alle wichtigen und aktuellen Fragen rund um das neuartige Corona-Virus Covid-19 in Köln. Das Kölner Gesundheitsamt, die Krankenhäuser, Ärzte, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienste stehen in engem Kontakt miteinander, um die Ausbreitung des Corona-Virus in Köln zu verhindern bzw. einzudämmen, so die Stadt Köln. Die aktuellen deutschlandweiten und internationalen Fallzahlen können über die Seite des Robert-Koch-Instituts abgerufen werden.

Bürger, die sich Sorgen machen, möglicherweise mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sein zu können, haben die Möglichkeit sich rund um die Uhr an die ambulante Versorgung der kassenärztlichen Vereinigung in Köln zu wenden. Ob ein Labortest auf eine Infektion mit dem Corona-Virus durchgeführt werden muss, entscheidet dann der behandelnde Arzt. Immer, wenn notwendig, wird das Gesundheitsamt hinzugezogen, welches ebenfalls rund um die Uhr zur Verfügung steht. Der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung ist unter der Telefonnummer 116 117 zu erreichen.

Die Stadt Köln hat ein Bürgertelefon für alle Fragen rund um das Corona-Virus eingerichtet: 0221 – 221 – 335 00. Die Telefon-Hotline der Stadt Köln ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr erreichbar.

Fragen und Antworten zum Corona-Virus

