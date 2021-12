Corona-Impfangebot an der LANXESS arena in Köln wird ausgebaut

Am Freitag, 10.12.2021, eröffnet die Stadt Köln in der LANXESS arena zusätzlich zum bisherigen Drive-In-Angebot für Autofahrer ein Impfangebot für Fußgänger und Radfahrer. Damit wird die Impfkapazität an der LANXESS arena in Köln-Deutz nochmals um bis zu 2.000 Personen pro Tag erhöht. Am Donnerstag, 09.12.2021, stellte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker das neue Impf-Angebot im Rahmen einer Begehung und eines anschließenden Statements vorab der Presse vor.

Die Stadt Köln plant mit diesem Angebot an der Event-Location zusätzlich zu den bestehenden Angeboten bis zu 2.000 Fußgänger und Radfahrer täglich zu impfen. Autofahrer werden weiterhin gebeten, das Angebot des Drive-In zu nutzen, da nur hier kostenlose Parkmöglichkeiten in Verbindung mit der Buchung zur Verfügung gestellt werden können.

Die Öffnungszeiten des Drive-, Walk-, und Bike-In-Impfangebotes in der Kölner Arena sind montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Termine für Fußgänger und Radfahrer werden ab sofort über das Buchungssystem der Stadt Köln unter dem Punkt “Walk-In” auf https://ga-koeln.impfsystem.de vergeben.

Wegbeschreibung zur Impfstelle in der Kölner LANXESS arena

Die Erreichbarkeit ist über den ÖPNV und die Zuwegung am Westgebäude des Stadthauses Deutz sichergestellt. Ebenso werden Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt. Bürger folgen den Hinweisschildern in Richtung LANXESS arena, im Buchungssystem der Stadt Köln gibt es außerdem Wegbeschreibungen.

Barrierefreier Zugang:

Folgen Sie der Rampe an der Constantinstraße zwischen der “Europcar”-Filiale und “Bon Frites” hoch auf den Arena-Vorplatz. Folgen Sie von dort der Beschilderung.

Kommend von KVB-Linie 3 / 4:

Bei Anreise mit KVB-Linie 3 / 4 bis Haltestelle BF Deutz / LANXESS arena: Folgen Sie der Treppe links vom Eingang des Stadthaus und dem Weg hoch auf den Arena-Vorplatz. Folgen Sie von dort der Beschilderung.

Kommend von KVB-Linie 1 / 9:

Bei Anreise mit KVB-Linie 1 / 9 bis Haltestelle BF Deutz / LANXESS arena: Verlassen Sie die Haltestelle bitte in Richtung Stadthaus. Folgen Sie der Treppe links vom Eingang des Stadthaus und dem Weg hoch auf den Vorplatz der Arena. Folgen Sie von dort der Beschilderung.

Kommend vom Bahnhof Köln Messe / Deutz:

Bei Ankunft am Bahnhof Köln Messe / Deutz verlassen Sie diesen bitte zur Vorderseite, auf der Seite des DB Reisezentrums. Gehen Sie nach links in Richtung LANXESS arena. Nutzen Sie die Fußgänger-Überführung in Richtung Stadthaus / Arena. Folgen Sie von dort an der Beschilderung.