Diamantschmuck ist nach wie vor sehr gefragt. Ob in Ringen, Ohrringen oder Halsketten verarbeitet, fasziniert das Funkeln des Steines so ziemlich jeden. Wünscht man sich ein zeitloses und elegantes Kleinod, ist man mit diesem glitzernden Edelstein gut bedient. Das gilt ebenso für Frauen als auch für Männer, die sich ein solches Juwel wünschen oder auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind. Aber was ist ein Diamant? Wo kommt er her?

Reiner Kohlenstoff in seiner schönsten Form

Kurz gesagt, Diamanten sind Kristalle, die aus reinem Kohlenstoff bestehen. Sie entstehen tief im Erdreich unter hohem Druck und enormer Hitze. Meist kommen sie durch einen Vulkanausbruch an die Oberfläche und werden in eigens dafür angelegten Stollen abgebaut.

Bevor die gefundenen Kristalle z.B. in Schmuck wie beispielsweise in einem Diamantring weiterverarbeitet werden können, müssen die gefundenen Stücke geschliffen werden. Erst dann zeigt sich ihre ganze Schönheit und Wert. In ihrer reinen Form sind die Stücke klar. Allerdings finden sich auch Kristalle in grün, rosa, blau und gelb. Diese Farben entwickeln sich, wenn sich der Kohlenstoff mit anderen Stoffen vermischt.

Das härteste Material der Welt

Diamanten sind das härteste bekannte Material der Welt. Deshalb werden sie neben der Schmuckherstellung z. B. unter anderem auch als Spitze für Bohrer bei der Suche nach Erdöl eingesetzt. Die größten Vorkommen der Steine befinden sich in Afrika, aber auch in Russland, Australien, Brasilien und Kanada. Mittlerweile wurden jedoch auf allen Kontinenten Vorkommen entdeckt.

Wie bei Gold wird der Wert der Steine nach Karat bemessen. Ein Karat ist dabei 0,2 Gramm. Der größte gefundene Stein, der Cullinan, wog über 600 Gramm und hatte somit einen Wert von rund 3.100 Karat.

Diamantschmuck – funkelnd und zauberhaft

Die größte Rolle spielen die Edelsteine in der Herstellung von Schmuck. Es gibt ihn in allen möglichen Varianten. Angeboten werden vor allem Ringe mit den funkelnden Steinen, aber auch Halsketten, Armbänder, Diamantohrringe und vieles mehr. Je nach Schliff funkelt dabei ein Stück mehr als das andere, was die Faszination noch größer macht. Diamantschmuck verstrahlt einen eigenen Zauber.

Als Geschenk, z. B. als Ring zur Verlobung, für den Heiratsantrag oder einfach als besonderes Geschenk zum Geburtstag sind die glitzernden Edelsteine die perfekte Wahl. Und wünscht man sich einfach ein schönes und zeitloses Schmuckstück, macht man hier ebenfalls nichts falsch.