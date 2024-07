Weinliebhaber aufgepasst: 1. Weinmarkt auf dem Kölner Neumarkt

Ab 1. August 2024 präsentieren 21 Weingüter aus ganz Deutschland und aus Österreich elf Tage lang die ihre vielfältige Produktpalette in Köln. Bei der Premiere des “1. Weinmarkt auf dem Neumarkt” stellen Winzer in gemütlicher sommerlicher Atmosphäre ihre Erzeugnisse vor. Freuen können sich Liebhaber des edlen Getränkes dann auf Weiß-, Rot- und Rose-Weine, Schaumwein und Sekt sowie auf Traubensäfte und hochprozentige Erzeugnisse.

Die dort präsentierten edlen Tropfen kommen dabei aus Rheinhessen, dem Rheingau sowie aus Rheinland-Pfalz. Ebenso vertreten sind Produkte aus Württemberg, der Nahe, der Mosel sowie aus Franken und Hessen. Auch Weingüter aus Österreich bieten ihre Erzeugnisse an. Die meisten der teilnehmenden Betriebe, nämlich sechs, kommen dabei aus der Region Rheinhessen. Vier der vertretenden Güter kommen aus Rheinland-Pfalz und drei von der Nahe. Aus dem Rheingau und von der Mosel nehmen jeweils zwei Betriebe teil. Aus den Anbaugebieten in Württemberg, Hessen und Franken sind jeweils ein Gut vertreten. Und auch aus dem Kamptal in Österreich macht sich ein Winzer zur Kölner Premiere auf den Weg.

Passende Köstlichkeiten auf dem 1. Weinmarkt auf dem Neumarkt

Neben Wein gibt es selbstverständlich auch dazu passende Speisen. So können die Besucher sich an Südtiroler Käse- und Fleischspezialitäten, an Flammkuchen sowie leckeren Grillspezialitäten aus dem Grillplanwagen gütlich tun. Zahlreiche Sitzgelegenheiten, aufgebaut vom Veranstalter Joseph Nieke UG, bieten die Gelegenheit, gemütlich seinen Rebensaft und die Köstlichkeiten zu genießen.

Der “1. Weinmarkt auf dem Neumarkt” startet am 1. August 2024 um 13:00 Uhr. In der folgenden Woche ist die Veranstaltung von Montag bis Freitag von 13:00 bis 22:00 Uhr und am Samstag und Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Lediglich am letzten Tag, Sonntag, den 11. August 2024, ist bereits um 19:00 Uhr Schluss.

Karnevalisten auf dem Kölner Neumarkt

Am 10. August 2024, dem vorletzten Tag, treffen sich unter der Schirmherrschaft der “Große Sülz-Klettenberger K.G. von 1928 e. V.” Karnevalisten aus dem Rheinland vor Ort. Der “Sommer-Stammtisch der Karnevalisten”, der von 12:00 bis 22:00 Uhr, stattfindet, ist als gemütliches Beisammensein geplant. Bei hoffentlich warmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein, lädt der Stammtisch zum Kennenlernen über die Vereins- und Stadtgrenzen hinweg ein. Angekündigt haben sich bereits Vertreter von Karnevalsgesellschaften aus dem Aachener Raum, dem Ruhrgebiet und dem Niederrhein. Auch aus vielen anderen Karnevalshochburgen, den Niederlanden und Belgien, werden Jecke erwartet.