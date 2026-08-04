gamescom city festival 2026 in Köln: Programm, Timetable & alle Attraktionen im Überblick

Wenn Ende August die internationale Gaming-Welt in den Deutzer Messehallen zur gamescom 2026 zusammenkommt, feiert die ganze Domstadt mit. Am Wochenende des 29. und 30. August 2026 verwandelt sich die Kölner City wieder in eine riesige Festivalmeile: Das beliebte gamescom city festival 2026 geht in seine 16. Runde. Vom Rudolfplatz bis zum Friesenplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vollgepacktes Wochenende voller Live-Musik, Gaming-Events, Streetfood und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie – wie gewohnt komplett kostenlos und unter freiem Himmel.

Das Open-Air-Spektakel lockt jedes Jahr zehntausende Musik- und Gaming-Fans ins Herz der Stadt. Neben erstklassigen Headlinern auf den Hauptbühnen setzt die Veranstaltung auch 2026 ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt, Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander mitten im Rheinland.

Das komplette Programm beim gamescom city festival 2026 im Überblick

Musikalisch deckt das gamescom city festival 2026 eine enorme Bandbreite ab, die weit über Genregrenzen hinausreicht. Wer am letzten August-Wochenende den Kölner Ring in der Innenstadt entlangschlendert, erlebt Indie-Rock-Legenden, tanzbaren Pop, mitreißenden Rap und echtes Festival-Chaos.

Damit Sie keinen Auftritt Ihrer Lieblings-Acts verpassen, haben wir den vollständigen Zeitplan für beide Festivaltage übersichtlich zusammengefasst. (Hinweis: Alle Startzeiten verstehen sich unter Vorbehalt und können sich kurzfristig ändern.)

Tag Uhrzeit Künstler / Act Hauptbühne Hohenzollernring Samstag, 29. August 2026 Samstag, 29.08. 16:45 Uhr ARTE-Mitsing-Karaoke (mit Live-Band) Samstag, 29.08. 18:45 Uhr Team Rhythmusgymnastik & friends Samstag, 29.08. 21:15 Uhr Thees Uhlmann & Band (Headliner) Sonntag, 30. August 2026 Sonntag, 30.08. 17:00 Uhr Grenzkontrolle Sonntag, 30.08. 18:30 Uhr Fewjar Sonntag, 30.08. 20:00 Uhr The Notwist (Headliner) Bühne Rudolfplatz Samstag, 29. August 2026 Samstag, 29.08. 17:00 Uhr DJ Damned Dan (getaddicted/Mmrs) Samstag, 29.08. 18:00 Uhr The Deadnotes Samstag, 29.08. 19:30 Uhr Klee Samstag, 29.08. 21:15 Uhr Elias (Headliner) Sonntag, 30. August 2026 Sonntag, 30.08. 16:30 Uhr Sinfoglesia Sonntag, 30.08. 18:00 Uhr Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe (Headliner) Sonntag, 30.08. 20:30 Uhr Yungmon & Lyran Dasz

Indie-Power und Abriss auf der Hauptbühne am Hohenzollernring

Der Samstag auf dem Hohenzollernring startet mit einem interaktiven Jahreshighlight: Dem ARTE-Mitsing-Karaoke, das in diesem Jahr erstmals von der ARTE Live-Band begleitet und von Moderatorin Bianca Hauda präsentiert wird. Hier können Besucher allein, mit Freunden oder der Familie echte Bühnenluft schnuppern. Im Anschluss übernimmt das legendäre Team Rhythmusgymnastik & Friends das Ruder und verwandelt die Straße in ein sportlich-verrücktes Action-Paradies. Als Krönung des Samstags steht Thees Uhlmann & Band auf der Bühne. Der ehemalige Tomte-Frontmann garantiert mit seinen poetischen Texten und Hymnen wie “Zum Laichen und Sterben nach Stade” emotionale Live-Momente.

Der Sonntag zeigt sich auf der Hauptbühne von seiner tanzbaren und vielschichtigen Seite. Den Auftakt machen die Kölner Post-Punker von Grenzkontrolle, gefolgt von der Indie-Rock-Formation Fewjar. Als absolutes Highlight des Abends betreten die Indietronic-Pioniere The Notwist die Bühne. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hat sich die Band aus Weilheim weltweit einen Namen gemacht und bringt ihren einzigartigen Sound-Mix aus melancholischem Pop, analogen Instrumenten und experimentellen Beats nach Köln.

Schlager-Kult, Hip-Hop und Heimspiel am Rudolfplatz

Auch am Rudolfplatz jagt ein Highlight das nächste. Der Samstag beginnt entspannt mit einem DJ-Set von Damned Dan (getaddicted), bevor The Deadnotes mit frischer Rock’n’Roll-Energie übernehmen. Ein echtes Kölner Heimspiel feiert danach die Band KLEE: Suzie Kerstgens und ihre Bandkollegen bringen ihren preisgekrönten Elektropop (“Gold”) auf die Bühne unter dem Hahnentor. Den Samstagsabschluss macht der Kölner Sänger, Rapper und Produzent Elias, der mit seinen feinfühligen Indie-Pop- und Hip-Hop-Beats zu den spannendsten Newcomern der Szene zählt.

Der Sonntag startet klassisch-episch mit Sinfoglesia, die klassische Orchesterklänge mit modernen Pop-Rock-Hymnen verbinden. Danach wird es kultig: Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe laden zum großen Schlager-Festival mit Hits der 70er Jahre im rockigen Gewand. Den energetischen Schlusspunkt setzen am späten Sonntagabend Yungmon & Lyran Dasz, die mit ihrem unabhängigen Underground-Rap und Anime-Ästhetik besonders die jüngere Generation mitreißen werden.

Virtuelle Duelle, Demokratiebus und Streetfood auf dem Hohenzollernring

Neben den Live-Konzerten bietet der Hohenzollernring ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. An zahlreichen Ständen können Besucher Games ausprobieren, kulinarische Highlights genießen und interaktive Aktionen entdecken:

eFußball-Arena powered by ProLeague: Gaming-Fans kommen in der eFußball-Arena voll auf ihre Kosten. Gespielt wird EA Sports FC 26 im Pro-Club-Modus. Das Besondere: Zehn Besucher treten gemeinsam als Team alle 20 Minuten gegen eine KI-Mannschaft an. Professionelle Coaches geben Tipps, während die Matches live kommentiert werden.

Gaming-Fans kommen in der eFußball-Arena voll auf ihre Kosten. Gespielt wird EA Sports FC 26 im Pro-Club-Modus. Das Besondere: Zehn Besucher treten gemeinsam als Team alle 20 Minuten gegen eine KI-Mannschaft an. Professionelle Coaches geben Tipps, während die Matches live kommentiert werden. Cologne Game Labs & Student-Games: Am Stand der TH Köln präsentiert das studentische Publisher-Label Broken Paternoster Games innovative Spiele-Entwicklungen von Studierenden. Im Fokus stehen einsteigerfreundliche Multiplayer-Partyspiele für Familien und Jugendliche im Stil von Klassikern wie Overcooked oder Mario Kart.

Am Stand der TH Köln präsentiert das studentische Publisher-Label Broken Paternoster Games innovative Spiele-Entwicklungen von Studierenden. Im Fokus stehen einsteigerfreundliche Multiplayer-Partyspiele für Familien und Jugendliche im Stil von Klassikern wie Overcooked oder Mario Kart. Demokratiebus der Konrad-Adenauer-Stiftung: Unter dem Motto “GEMEINSAM.DEMOKRATIE.GESTALTEN” lädt die Stiftung zum offenen Bürgerdialog ein. Bei Aktionen wie dem Demokratie-Glücksrad können Besucher über gesellschaftlichen Zusammenhalt, Ehrenamt und gegenseitigen Respekt diskutieren.

Unter dem Motto “GEMEINSAM.DEMOKRATIE.GESTALTEN” lädt die Stiftung zum offenen Bürgerdialog ein. Bei Aktionen wie dem Demokratie-Glücksrad können Besucher über gesellschaftlichen Zusammenhalt, Ehrenamt und gegenseitigen Respekt diskutieren. Welthungerhilfe: Am interaktiven Stand der Welthungerhilfe dreht sich alles um weltweites Engagement. Neben Mitmach-Aktionen wie dem Knüpfen von Armbändern und dem Gestalten von Jutebeuteln gibt es viele Infos zu Projekten für eine Zukunft ohne Hunger.

Am interaktiven Stand der Welthungerhilfe dreht sich alles um weltweites Engagement. Neben Mitmach-Aktionen wie dem Knüpfen von Armbändern und dem Gestalten von Jutebeuteln gibt es viele Infos zu Projekten für eine Zukunft ohne Hunger. Gaming trifft Genuss: Für das leibliche Wohl sorgt ein breites Gastronomie-Angebot. Highlight für Gamer ist die PUBG Hungerzone mit Korean Chicken, Challenges und exklusiven Rabatten. Ergänzt wird die Erlebniswelt durch interaktive Stände wie SodaStream mit der neuen Ultimate Multi-Drink-Bar sowie eine erfrischende Vielfalt der Kölner Hausbrauerei FRÜH – von klassischem Kölsch über Fassbrause bis hin zu alkoholfreien Alternativen.

Familienstadtteil Deutz: TOGGO Tour macht Station am Picassoplatz

Nicht nur auf dem Ring geht die Post ab: Auf der Schäl Sick in Köln-Deutz verwandelt sich der Picassoplatz direkt vor dem RTL-Sendezentrum in ein Paradies für Kinder und Familien. Am Samstag und Sonntag rollt die beliebte TOGGO Tour in Deutz an.

Die Moderatoren Vanessa Civiello und Simón Albers führen durch ein buntes Programm mit TV-Stars, Spielstationen, der TOGGO Tour Hauptverlosung und Auftritten von Acts wie Sezin, Kids Rave sowie Fußball-Freestyler Jannik. Auch hier ist der Eintritt an allen Tagen frei.

Leuchtendes Wahrzeichen: Hohenzollernbrücke erstrahlt im gamescom-Glanz

Ein optisches Highlight verbindet das Messegelände in Deutz mit den Festivalbühnen der Innenstadt: An vier Abenden erstrahlt die Kölner Hohenzollernbrücke in den offiziellen Farben der gamescom. Die spektakuläre Illumination macht das Wahrzeichen zu einem Symbol für Köln als globale Gaming-Metropole und setzt auch nach Sonnenuntergang ein leuchtendes Zeichen. Wer Ende August in Köln ist, sollte sich dieses Open-Air-Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen!

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum gamescom city festival 2026

Kostet das gamescom city festival 2026 Eintritt?

Nein, der Eintritt zum gesamten gamescom city festival ist an allen Standorten (Hohenzollernring, Rudolfplatz und Picassoplatz) an beiden Tagen vollständig kostenlos. Es wird kein Messe-Ticket benötigt.

Benötige ich eine Eintrittskarte für die gamescom-Messe, um das Festival zu besuchen?

Nein, das Festival findet als öffentliches Open-Air-Event in der Kölner Innenstadt und in Deutz statt. Es ist unabhängig vom Messebesuch in den Deutzer Messehallen für alle Anwohner, Kölner und Gäste frei zugänglich.

Wo genau finden die Konzerte und Aktionen statt?

Die Hauptbühne befindet sich auf dem Hohenzollernring (Höhe Friesenplatz/Rudolfplatz). Eine zweite Musikbühne steht auf dem Rudolfplatz vor der historischen Hahnentorburg. Das Familienprogramm mit der TOGGO Tour steigt auf der rechten Rheinseite am Picassoplatz in Köln-Deutz.

Wie reise ich am besten zum Festival an?

Aufgrund der umfangreichen Straßensperrungen auf den Kölner Ringen wird dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Stadtbahn-Haltestellen Rudolfplatz (Linien 1, 7, 12, 15) und Friesenplatz (Linien 3, 4, 12, 15) liegen direkt am Festivalgelände. Für die TOGGO Tour in Deutz nutzen Sie die Haltestelle Bf Deutz/Messe.