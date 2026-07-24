Deutz feiert 2026: Das große Straßenfest in Köln-Deutz verzaubert das Veedel

Sobald der Hochsommer Einzug hält, verwandelt sich die rechtsrheinische Seite Kölns am ersten Augustwochenende in eine lebendige Open-Air-Meile. Am Samstag, den 1. August 2026, ab 13:00 Uhr sowie am Sonntag, den 2. August 2026, ab 12:00 Uhr (jeweils bis 22:00 Uhr) heißt es wieder “Deutz feiert“. Wenn das beliebte Straßenfest seine Tore öffnet, strömen über 120.000 Besucher über die Deutzer Freiheit und die angrenzenden Straßen, um gemeinsam das wohl bekannteste Straßenfest in Deutz zu erleben. Als größtes Familien- und Stadtteilfest NRWs während der Sommerferien hat sich das Event zu einem echten Höhepunkt im Kölner Veranstaltungskalender entwickelt. Es bringt Nachbarn, Kölner aus allen Stadtteilen und Gäste von außerhalb zusammen, um die einmalige Gemütlichkeit des Veedels auf der Schäl Sick zu genießen.

Spektakulärer Sommerabend: Das Straßenfest trifft auf die Kölner Lichter

Als absolutes Highlight des Samstages erwartet die Besucher ein doppeltes Festvergnügen: Am Abend des 1. August finden zeitgleich die berühmten Kölner Lichter statt. Das Rheinufer in unmittelbarer Nähe zur Festmeile verwandelt sich dann in eine spektakuläre Kulisse für eines der größten musiksynchronen Höhenfeuerwerke Europas. Besucher von Deutz feiert können den Tag entspannt auf dem Straßenfest in Deutz beim Bummeln und Feiern verbringen, bevor sie am Abend nur wenige Schritte zum Deutzer Rheinufer schlendern, um von dort aus den perfekten Blick auf das Lichtermeer und das beleuchtete Dompanorama zu genießen.

Ein Veedel zeigt seine Vielfalt: Was das Straßenfest in Deutz so besonders macht

Das Fest steht seit jeher für gelebte Nachbarschaft, Vielfalt und beste kölsche Tradition. Entlang der Deutzer Freiheit bis hin zum Gotenring erwartet die Besucher ein buntes Treiben, das für jede Altersklasse etwas zu bieten hat.

Längst ist das Event mehr als nur ein klassischer Markt. Das Straßenfest in Deutz verbindet lokales Gewerbe, Gastronomie, Vereinsleben und Kultur zu einem stimmungsvollen Gesamtkunstwerk. Lokale Händler präsentieren ihre Angebote, Kunsthandwerker laden zum Stöbern ein und zahlreiche Vereine aus Deutz und der Umgebung stellen ihre Arbeit vor. Am Sonntag lädt zudem ein verkaufsoffener Sonntag zwischen 13:00 und 18:00 Uhr zum gemütlichen Shopping-Bummel auf der Deutzer Freiheit ein.

Das komplette Bühnenprogramm im Überblick

Ein echtes Highlight von Deutz feiert ist das abwechslungsreiche Programm auf den zwei Hauptbühnen: der Gamescom-Bühne an St. Heribert (Tempelstraße) und der Zillertal-Bühne am Gotenring. Von kölschen Tönen über Cover-Hits bis hin zu rockigen Rhythmen verwandeln die Live-Auftritte die Festmeile in eine große Tanzfläche. Hier geben sich Kölner Künstler, Bands und Stimmungsmacher die Klinke in die Hand.

Gamescom-Bühne (St. Heribert) Tag Uhrzeit Künstler / Band Samstag, 1. Aug 14:45 Uhr Schokolädcher 15:30 Uhr Mike Müller 16:15 Uhr Sprinter 17:00 Uhr Tommy Walter 17:45 Uhr Kölsche Unikaate 18:30 Uhr King Loui 19:15 Uhr Ramon 20:00 Uhr Westpak Sonntag, 2. Aug 13:30 Uhr Kölsche Greesberger 14:00 Uhr Julian Haag 15:00 Uhr Coverband 17:00 Uhr Gino dal Nero 18:00 Uhr Big Block

Zillertal-Bühne (Gotenring) Tag Uhrzeit Künstler / Band Samstag, 1. Aug 14:15 Uhr Brunos Jungs 15:00 Uhr Katharina Köppen 18:30 Uhr Soul la Vie 20:00 Uhr Rockbar Sonntag, 2. Aug 15:00 Uhr Coverband 17:00 Uhr Zeitflug 19:00 Uhr Westart Band

Unterhaltung für die ganze Familie: Spiel und Spaß für die Kleinen

Neben den musikalischen Auftritten wird der familiäre Charakter großgeschrieben. Über 15.000 Kinder werden am Wochenende erwartet, für die mehr als 30 kostenlose Spieleaktionen von regionalen und überregionalen Partnern bereitstehen.

Bei der beliebten Kinder-Laufkarten-Aktion können die kleinen Gäste Stempel sammeln: Wer mindestens 14 Aktionsstempel vorweist, kann seine Laufkarte am Ende gegen ein Gratis-Eis eintauschen. Ein weiteres Highlight ist die Maskottchenparade, die an beiden Tagen jeweils um 15:00 Uhr mit über zehn Walking-Acts über die Festmeile zieht und für tolle Erinnerungsfotos sorgt.

Kulinarische Highlights und buntes Markttreiben bei Deutz feiert

Wer über die Festmeile schlendert, sollte definitiv Hunger mitbringen. Die kulinarische Auswahl bei Deutz feiert lässt keine Wünsche offen. Neben rheinischen Klassikern und deftigen Snacks gibt es eine Vielzahl an internationalen Spezialitäten zu entdecken. Ob süße Leckereien, Spezialitäten vom Grill oder erfrischende Kaltgetränke – die Gastronomiestände sorgen dafür, dass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss.

Ein frisch gezapftes Kölsch in der Sonne genießen, während im Hintergrund Musik von den Bühnen erklingt und das bunte Festtreiben an einem vorbeizieht: Genau dieses Gefühl macht den Charme des Deutzer Stadtteilfestes aus.

Perfekt angebunden trotz Baustellen: So gelingt die Anreise zum Straßenfest in Deutz

Wer zum Straßenfest in Deutz anreisen möchte, sollte in diesem Jahr ein paar Besonderheiten im Kölner Nahverkehr beachten. Grundsätzlich ist die Erreichbarkeit des Veedels zwar hervorragend, doch durch aktuelle Baustellen rund um die Deutzer Brücke kommt es derzeit zu geänderten Fahrrouten. Da die Deutzer Freiheit während der Veranstaltungstage ohnehin komplett für den Autoverkehr gesperrt ist und verengte Fahrspuren rund um die Brückenrampen für Staugefahr sorgen, empfiehlt sich die Anreise mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß ganz besonders.

Aufgrund der Baustellen sind die gewohnten Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9 derzeit getrennt und fahren nicht über den Rhein bis nach Deutz. Für Besucher gibt es aber bequeme Ausweichmöglichkeiten: Die KVB hat eigens die Ersatzbus-Linien 101 und 107 eingerichtet, die Fahrgäste direkt zur Haltestelle “Deutzer Freiheit” und damit mitten ins Festgeschehen bringen. Alternativ lässt sich das Stadtteilfest hervorragend über die Haltestelle “Suevenstraße” erreichen, die regulär von den Stadtbahn-Linien 3 und 4 angefahren wird.

Eine extrem entspannte Option bleibt zudem die Anreise über den Bahnhof Köln Messe/Deutz. Wer mit den S-Bahnen oder Regionalzügen ankommt, spaziert von dort aus einfach in wenigen Gehminuten hinüber zur Festmeile. Und wer bei sommerlichem Wetter aus der linksrheinischen Innenstadt kommt, verbindet den Weg zu Deutz feiert am besten mit einem kleinen Spaziergang über die Deutzer Brücke – der fantastische Ausblick auf das Kölner Dompanorama ist dabei inklusive.

Deutz feiert: Ein Fest, das Verbindungen schafft

Ob zum Stöbern, Schlemmen, Musik hören oder einfach für einen Plausch mit alten Bekannten – das Straßenfest in Deutz ist der perfekte Treffpunkt, um das Kölner Lebensgefühl hautnah zu spüren. Es zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und zusammenhaltend das Veedel auf der Schäl Sick ist.

Wenn Deutz feiert auf dem Programm steht, lohnt sich ein Besuch garantiert für jeden, der das echte Köln erleben möchte.