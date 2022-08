CityNEWS verlost Spezi Original “Endless Summer”-Sets

Verlängere Deinen Sommer mit Spezi Original und coolen Accessoires. Worauf wartest du noch? Auf geht´s in einen der schönen Kölner Parks oder zum nächsten Badesee in und um die Domstadt. Mit ein wenig Glück gewinnst Du eins von zwei coolen Spezi Original “Endless Summer”-Sets, bestehend aus je einem Retro-Cooler, einer Wasserhängematte, einer Fleecedecke, einer Auto-Faltbox, einem Seesack und einem Konzert-Sitzkissen, natürlich alles aus der Spezi Original Retro-Edition. Und ein 12er-Kasten Spezi kommt noch oben drauf!

Es kann nur ein Spezi Original geben

Erinnerst Du Dich noch an Spezi? Laien denken, das sei ein herkömmlicher Mix aus Cola und Limo. Weit gefehlt, denn das prickelnde Cola-Misch Erfrischungsgetränk enthält für den besonderen Geschmack zusätzlich einen Spritzer Orange, Zitrone und viele kleine Geschmacks-Highlights, die streng geheim sind.

Das Rezept gibt es schon lange. Es wurde vielfach versucht, es zu kopieren, aber nur eines enthält die Zutaten des Originals, das markenrechtlich geschützt ist. Spezi-Chef Sebastian Priller musste in seiner Vergangenheit schon so manchen Gastronomen darauf hinweisen, wenn wieder einmal der Name Spezi auf die Speisekarte gedruckt wurde, wo aber gar kein Spezi Original drin war. Spezi ist eben nicht gleich Spezi. Dafür musste der Unternehmer sogar schon vor Gericht ziehen.

Wer hat Spezi erfunden?

Die Original Spezi kommt aus Augsburg und wurde von der Brauerei Riegele erfunden. Seit 1965 mischt der Betrieb mit Unterstützung von sechs anderen familiengeführten Brauereien seit 1965 das Cola-Misch-Getränk nach geschütztem Rezept an. Die braune Flasche wurde bis zum Jahr 1995 abgefüllt. Danach erst kam die heute bekannte Flasche mit dem blauen Etikett auf den Markt. Beide Abfüllvarianten gibt es nach wie vor und beide haben ihre Fans! Getreu dem Motto: “Jedem Tierchen sein Pläsierchen”.

Was ist dein persönlicher Spezi-Moment?

Woran denkst Du im Zusammenhang mit Spezi? Vielleicht an ein aufgeschlagenes Knie nach dem Bolzplatz, an den ersten Kuss ganz versteckt hinter´m Haus oder die Schwimmbad-Pommes, die ohne Spezi nur halb so gut geschmeckt hätte? Wir laden Dich ein auf eine Zeitreise in die Kindheit! Dieses Video hilft Deinem Gedächtnis sicher auf die Sprünge! Gönn´ Dir diesen Gänsehaut-Moment!

Weitere Infos und jede Menge Bilder gibt es auf Instagram und unter www.spezi.com.

Mitmachen und Spezi Original “Endless Summer”-Sets gewinnen

CityNEWS verlost zwei Spezi Original “Endless Summer”-Sets. Wir wünschen viel Glück bei der kostenfreien Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 19.09.2022. Teilnahme ab 18 Jahren.

