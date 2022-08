Lindenthaler Sommerfest 2022: Verkaufsoffener Sonntag und Straßenfest

Nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, findet am 27. und 28. August 2022 wieder das Lindenthaler Sommerfest auf der Dürener Straße statt. Das Veedelsfest, früher bekannt als “Lindenthaler Flair” findet es in diesem Jahr erstmalig an zwei Tagen statt. Dabei laden über 120 Stände lokaler und überregionaler Händler zum Bummeln, Stöbern und Genießen ein.

Verkaufsoffener Sonntag mit Rabatten und Aktionen

Am Samstag, den 27. August 2022 locken ab 14:00 Uhr verschiedene Stände und Aktionen für die ganze Familie die Besucher auf die gesperrte Dürener Straße in Köln-Lindenthal. Am Sonntag, den 28. August 2022 startet die Veranstaltung um 11:00 Uhr. Zudem lädt der Ring Lindenthaler Geschäftsleute e.V. zusätzlich zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr können Besucher durch die Geschäfte auf der Dürener Straße bummeln. Dabei locken die ansässigen Händler mit vielen Aktionen und Rabatten z. B. in den Modegeschäften. Aber auch über kostenlose Hörtests, entspannende Massagen und weitere großartige Angebote können sich die Gäste freuen.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die lokale Gastronomie versorgt die Besucher mit einer breiten Angebotspalette von Wildbratwurst bis hin zu Tapas mit Leckereien. Und auch für Kölsch und Co. sowie Wein etc. ist mit Bierwagen und Weinausschank gesorgt. Zusätzlich gibt es auf dem Lindenthaler Sommerfest viele weitere verschiedene Anbieter, die das Veedelsfest noch attraktiver machen.

Live-Musik und Tanz auf dem Lindenthaler Sommerfest

Weitere Highlights sind die verschiedenen Künstler, die auf der Bühne vor dem “Haus Schwan” auftreten und für Stimmung sorgen. Dabei kann sich das Publikum auf Live-Musik freuen. Mit dabei sind unter anderem:

Lupo

Eldorado

Funky Marys

Ben Randerath

Mätes & Bätes

Timo & Band

DJ Nobbes

Auf einer zweiten Bühne kann dann das Tanzbein geschwungen werden. Hier wird es Nonstop-Tanzshows geben, darunter Formations- und Bewegungstänze, HipHop, Motiva-Tanzen, Linedance sowie Zumba zum Mitmachen. Beim Stand des Flamencozentrums “Contratiempo” können Interessierte zudem eine Flamenco-Vorführung bestaunen oder sogar erste Schritte lernen.

“Nach zwei Jahren Pandemie wollen wir das Comeback des beliebten Fests gebührend feiern! Auf diesem Weg wollen wir uns bei unserem Veedel, unseren Nachbarn und allen Kölnerinnen und Kölnern dafür bedanken, dass sie uns als lokale Händlerinnen und Händler sowie unsere Gastronomie, Vereine und Dienstleistungsservices unterstützt haben. Deswegen wird in diesem Jahr das `Lindenthaler Sommerfest´ gleich an zwei Tagen stattfinden!” so erklärt Michael Spernat, Vorstandsvorsitzender des RLG e.V. die Idee, das Lindenthaler Sommerfest zu verlängern.