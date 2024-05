Familien- und Veedelsfest: Feiern und shoppen in Lindenthal

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Interessengemeinschaft Ring Lindenthaler Geschäftsleute e. V. (RLG) das Familien- und Veedelsfest in Lindenthal, auf welchem Besucher shoppen, schlemmen, spielen und feiern können. So wird es auf dem Karl-Schwering-Platz vom 24.05. bis 26.05.2024 wieder eine Gourmet- und Winzermeile mit köstlichen Speisen und Getränken geben. Am Sonntag, 26.05.2024, lädt die Dürener Straße zudem mit einem verkaufsoffenen Sonntag mit zahlreichen Aktionen und Angeboten ein. Speziell für die kleinen Besucher gibt es außerdem erneut ein Kinderland mit allerhand Attraktionen und viel Spaß für die Kleinen.

Leckere Speisen und coole Drinks beim Lindenthaler Familien- und Veedelsfest

Seit einigen Jahren bereits hat sich das Familien- und Veedelsfest in Lindenthal etabliert. Und auch im Jahr 2024 wird das Straßenfest wieder einiges zu bieten haben. Der Ring Lindenthaler Geschäftsleute e. V. hat sich dazu allerhand einfallen lassen. So wird es an allen Tagen, also von Freitag, 24.05. bis zum Sonntag, 26.05.2024 eine Gourmet- und Winzermeile auf dem Karl-Schwering-Platz geben. Diese lädt über das ganze Wochenende zu leckeren Speisen an den Foodständen und coolen süffigen Drinks ein. Begleitet wird das fröhliche Treiben natürlich von viel Musik.

Im Rahmen des Straßenfestes findet zudem am 26.05.2024 ein verkaufsoffener Sonntag statt. An diesem Tag wird es entlang der Dürener Straße in den zahlreichen schönen Geschäften viele Aktionen und Überraschungen geben. Die Geschäftsleute haben sich hier einiges einfallen lassen und garantieren Shopping-Spaß für Groß und Klein. Hier wird sicher jeder fündig.

Kostenloser Spaß im Kinderland

Auch wieder dabei ist das Kinderland, das erneut zum besonderen Highlight des Familien- und Veedelsfestes wird. In einem abgesperrten Bereich auf der Dürener Straße können sich die Kids auf Hüpfburgen, Torwandschießen, eine Fotobox und vieles mehr freuen. Und das alles völlig umsonst, denn der Eintritt zum Kinderland ist kostenlos.

Dies war insbesondere Michael Spernat, Vater von zwei Kindern und Vorsitzender des RLG seit Beginn der Fest-Reihe ein besonderes Anliegen. “Die Aktionen im Kinderland sind auch in diesem Jahr für Pänz komplett kostenlos. Denn sie werden von uns sowie unterschiedlichen Unternehmen und anderen Unterstützerinnen und Unterstützern gesponsert. So können wir realisieren, dass alle Kinder den Zugang zu den schönen Aktionen und einen wunderbaren Tag in Lindenthal haben”, so Michael Spernat.

Damit können sich Groß und Klein ein unterhaltsames Wochenende in Lindenthal entlang der Dürener Straße und auf dem Karl-Schwering-Platz mit viel Genuss, Spaß und Spiel freuen. Ein Besuch lohnt sich.