Sicherheit steht beim Grillen an erster Stelle

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings durchbrechen, denken viele sofort ans Grillen. Gasgrills sind besonders beliebt geworden, und obwohl sie einfach zu bedienen erscheinen, erfordern sie ständige Aufmerksamkeit und Vorsicht, selbst bei alltäglichen Handgriffen. Die Zurich Versicherung hat einige Ratschläge zusammengestellt, um sicher mit einem Gasgrill umzugehen.

Konzentration beim Grillen

Bevor man sich dem Grillvergnügen hingibt, sollte man sich auf die Aufgabe konzentrieren. Ein erster wichtiger Schritt ist, den Grilldeckel zu öffnen, bevor man den Gashahn aufdreht. Dies verhindert, dass sich Gas unter dem Deckel ansammelt, was bei der Zündung zu einer gefährlichen Stichflamme führen könnte. Nach dem Grillen sollte man zuerst den Regler am Grill schließen und danach das Ventil der Gasflasche schließen.

Sicherer Standort für den Grill

Es ist selbstverständlich, aber oft wird es unterschätzt: Der Grill sollte immer im Freien und in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt werden. Selbst wenn keine Funken fliegen, kann die Hitze allein schon ausreichen, um Dinge in Brand zu setzen. Das Grillgut sollte niemals unbeobachtet gelassen werden, vor allem fettige Stücke können leicht zu einer Stichflamme führen. Falls es dennoch zu einem Brand kommt und beispielsweise der Sonnenschirm des Nachbarn beschädigt wird, tritt die private Haftpflichtversicherung in Kraft. Bei Schäden am eigenen Haus ist die Wohngebäudeversicherung zuständig.

Richtige Lagerung von Gasflaschen

Es ist äußerst wichtig, Gasflaschen niemals in geschlossenen Räumen zu lagern. Das in Gasgrills verwendete Propangas ist hochexplosiv. Wenn sich Gas und Luft vermischen, kann es zu einer Verpuffung kommen, bei der sich das Gemisch entzündet und eine starke Druckwelle erzeugt wird.

Thomas Kessler, Schadenexperte bei der Zurich Gruppe Deutschland, betont: “Eine explodierende Gasflasche in einem geschlossenen Raum kann ein Gebäude zum Einsturz bringen und Möbel zerstören.” Obwohl die Explosion durch Versicherungen abgedeckt ist, können damit nur die Kosten für Gegenstände ersetzt werden.

Um solche schweren Unfälle zu vermeiden, sollten Gasflaschen in gut belüfteten Bereichen oder im Freien, auf einer ebenen, trockenen Fläche senkrecht gelagert werden. Sie sollten keinesfalls der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sollten gegen Umfallen gesichert sein.

Regelmäßige Überprüfung der Gasanlage

Insbesondere zu Beginn der Grillsaison, aber auch während des Sommers, ist es ratsam, die Schläuche zwischen Grill und Gasflasche regelmäßig zu überprüfen. Die Verbindungen und der Schlauch müssen dicht sein. Ein einfacher Test besteht darin, die Verbindungen mit Seifenlauge zu bestreichen und dann das Gas langsam aufzudrehen. Bläschen zeigen undichte Stellen an. Poröse oder beschädigte Schläuche müssen sofort ausgetauscht werden, und generell sollte der Schlauch alle drei bis fünf Jahre erneuert werden.

Hygiene und Sauberkeit des Grills

Schließlich ist eine regelmäßige Reinigung des Gasgrills wichtig, insbesondere der Fettwanne und des Brenners. Fette und Marinaden können die Metalloberflächen angreifen und sogar einen Fettbrand verursachen. Durch regelmäßiges Reinigen werden auch Bakterien reduziert, die sich in angebrannten Speiseresten vermehren könnten.