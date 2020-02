ISM 2020 in Köln: Die Trends und Neuheiten bei Süßigkeiten und Snacks

Vom 02. bis 05. Februar 2020 findet die ISM, die weltgrößte Fachbesucher-Messe für Süßigkeiten und Snacks in Köln statt. Das Spitzentreffen der Süßwaren- und Snackbranche stellt mit 1.750 Ausstellern im 50. Jubiläumsjahr einen neuen Rekord auf. Wieder mit dabei sind Trendsetter und Innovationen, hochwertige Geschmacksvariationen sowie natürliche und nachhaltige Produkte aus der ganzen Welt. CityNEWS zeigt hier die Trends und Neuheiten der ISM 2020 in Köln!

Chips und Snacks mal anders: Klebrig, knackig, knusprig

Die Innovationen aus dem Süßwaren- und Knabberbereich sind wie bereits in den letzten Jahren auch auf der Kölner ISM 2020 ein zentrales Thema. Die Weltleitmesse für Süßigkeiten und Snacks berücksichtigt beispielsweise den aktuellen Mega-Trend “Convenience” und den damit einhergehenden Wunsch der Verbraucher zu kleinen handlichen Snacks. Dies spiegelt sich z.B. in der Neuheitendatenbank wider, die mit rund 700 Einträgen zahlreiche neue Produkte präsentiert.

Die Vielfalt der ursprünglichen, im Ofen bzw. im Kessel gebackenen Chips, Nüsse aus besonderen Anbaugebieten sowie innovative Gemüsechips sorgen weiterhin für großes Interesse bei den Verbrauchern. Hinzu kommen neue Produkte wie klebrige Reischips, knackige Käsechips oder knusprige Snacks mit Kurkuma und Orange-Ingwer.

Zwischen Dschungelcamp und Reformhaus

Proteine – ein genereller Trend in der Lebensmittelbranche – kommen hier ins Spiel. So werden Riegel häufig aus proteinhaltigen Zutaten hergestellt, gerne in Kombination mit Früchten oder Gemüse. Neu ist der verstärkte Einsatz von pflanzlichen Proteinen wie Linsen, Bohnen und Erbsen, die als Grundlage für Müsliriegel angereichert mit Nüssen und Hanfzusätzen oder für Chips und salzige Erbsensnacks dienen.

Gerade feierte das fröhliche “Promi”-Campen im australischen Dschungel sein Finale und auch bei der ISM gibt es kein Entkommen vor dem Dschungelcamp. So werden in den Kölner Messehallen wieder Insekten-Snacks in den verschiedensten Variationen vertreten sein. Auf der ISM 2020 gibt es beispielsweise Schokolade die mit grünen Ameisen angereichert ist, besondere Insekten-Proteinriegel sowie schokoladenumhüllte Heuschrecken-Snacks.

Trendthemen der ISM 2020 in Köln

Ein weiterer Schwerpunkt der Kölner Süßwarenmesse liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. So ist die wachsende Anzahl an Anbietern, die unter dem Trendthema “fair gehandelte Produkte” registriert werden, von 254 im Jahr 2019 auf 298 Unternehmen in diesem Jahr angestiegen. Im Fokus sind nachhaltige Rohstoffe und Verpackungen, denn Klimaschutz und ressourcenschonende Herstellungsprozesse stehen auch beim Verbraucher hoch im Kurs.

Darüber hinaus zeigen die Produkte der ISM 2020, dass Individualität nach wie vor eine große Rolle spielt. Bewusstes Genießen, authentische Produkte, Nachhaltigkeit, aber auch Lebensfreude und das Mischen verschiedener Trends und Bedürfnisse – je nach Anlass oder Jahreszeit – sind von zentraler Bedeutung. Viele etablierte Trends wie Bio, vegan, vegetarisch, fett- und zuckerreduziert, gluten- und laktosefrei oder Halal und Koscher setzen sich dabei weiter fort. Hinzu kommen ausgewogenere und natürlichere Produktvarianten, denn die Verbraucher erwarten trotz gutem Geschmack auch einen funktionellen Mehrwert.

Die Aussteller präsentieren auf der ISM 2020 in Köln beispielsweise Kaugummis ohne Plastikanteile, Bio-Schokoladen aus Bio-Kakao oder Brotaufstriche ohne Palmöl. Nachhaltigkeit geht dabei nicht selten mit Bio, vegan und vegetarisch einher. Diese Trendthemen weisen seit Jahren steigende Ausstellerzahlen auf. So stellen für die Trendthemen “Bio” 425 Unternehmen (407 im Vorjahr), “vegan” 496 Anbieter (383 im Vorjahr) und “vegetarisch” 506 Unternehmen (451 im Vorjahr) auf der ISM 2020 aus.

Natürliche und hochwertige Zutaten sind angesagt

An Bedeutung gewinnen 2020 – wie auch bereits auf der Anuga gesehen – hochwertige Zutaten, Premiumprodukte und ungewöhnliche Geschmacksrichtungen. Ob klassische Trockenfrucht, exotische Beere, Nüsse oder Fruchtgranulate – Süßwaren mit natürlichen Fruchtzutaten sind beliebter denn je. So demonstriert auch die Sonderschau “Ingredients” in der Messehalle 10.1 im Rahmen der Zuliefermesse ProSweets Cologne die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der natürlichen Inhaltsstoffe.

Ob Aronia, Granatapfel, Himbeeren, Cranberries, Zitrone und Minze in Schokoladen, Bonbons oder Snacks und Müslis mit Beeren, ungesüßten Trockenfrüchten und Nüssen. Hier zeigt die ISM 2020 beispielsweise Bonbons mit Guavenfüllung, Pizzaschokoladen aus natürlichen Früchten, Zartbitterschokolade mit Zitronen- und Minzextrakt oder Zartbitterschokolade gefüllt mit hochwertigem Single Malt Whisky oder Cognac.

50 Jahre ISM in Köln – 50 Jahre süße Geschichte

1971 – das Jahr, in dem der Assuan Staudamm in Ägypten eingeweiht wird, McDonald´s in München seine erste Filiale in Deutschland eröffnet und die Vereinigten Arabischen Emirate gegründet werden. 1971 ist aber auch das Jahr, in dem die erste Internationale Süßwarenmesse (ISM) in Köln stattfand. Damit begann eine bemerkenswerte Erfolgsstory nicht nur für die Messe selbst, sondern auch für viele Hersteller in Deutschland und zahlreichen Ländern rund um den Globus begann. In diesem Jahr feiert die Weltleitmesse für Süßwaren und Snacks ihr 50-jähriges Jubiläum und kann dabei auf einige Höhepunkte zurückblicken.

Als “Spin-off” der Anuga startete die ISM-Premiere vergleichsweise bescheiden. 351 Unternehmen zeigten den 5.800 Fachbesuchern 1971 in den Kölner Messehallen im Rahmen einer kleinen Musterschau neue Produkte. Der dynamische Aufschwung der Messe lässt sich in den Folgejahren an den eindrucksvollen Zahlen ablesen.

Zahl der ISM-Aussteller um 500 Prozent gesteigert

Seit 1971 hat sich die Zahl der Anbieter um über 500 Prozent gesteigert von 351 auf heute etwa 1.700 Unternehmen. Die Ausstellungsfläche wuchs um mehr als 600 Prozent von 16.500 m² auf 120.000 m². Und die Zahl der internationalen Fachbesucher stieg um über 500 Prozent von 5.800 auf rund 38.000. Zur Geschichte der ISM gehört auch die Gründung zweier ausländischer Satelliten im Ausland. 2004 fand die erste Sweets China in Shanghai statt. 2007 folgte die Sweets Middle East in Dubai, die heutige Yummex Middle East.

2006 fand darüber hinaus die erste ProSweets Cologne, die Branchenzuliefermesse für die Süßwarenindustrie, statt. Die Fachmesse wird parallel zur ISM in Köln durchgeführt. ProSweets Cologne und ISM bilden die gesamte Wertschöpfungskette der Süßwarenwirtschaft an einem Messestandort ab – beginnend mit den einzelnen Rohstoffen über die Technologie, Verpackung bis hin zum ladenverkaufsfertigen Produkt. Beide Messen zusammen bieten Ausstellern und Besuchern damit optimale Synergien.

ISM 2020 im Jubiläumsjahr mit Ausstellerekord

2007 ereilte die Welt eine globale Finanzkrise, die auch bei der ISM zu sinkenden Besucher- und Ausstellerzahlen führten. Ab 2011 fand die Messe zurück zu alter Stärke und verzeichnete wieder Steigerungen auf Aussteller- und Besucherseite. In den Folgejahren entwickelte sich die Messe weiter und bot neue Ausstellungsflächen für junge Unternehmen und trendorientierte Themen. 2019 erweitert die ISM ihre Ausstellungsfläche um die Halle 3.1. 2020 stellt die ISM in Köln im 50. Jubiläumsjahr einen neuen Rekord mit 1.750 Ausstellern in den Messehallen auf.