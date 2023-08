Shoppen und feiern auf dem Lindenthaler Sommerfest 2023

Am 26. und 27. August 2023 können Besucher in Köln-Lindenthal bummeln, shoppen und schlemmen, denn dann findet das Lindenthaler Sommerfest 2023 entlang der Dürener Straße statt. Und das auch in diesem Jahr wieder zwei Tage lang. Außerdem laden die Geschäfte am 27. August ab 13:00 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Los geht es auf der Dürener Straße am Samstag, den 26. August, ab 11:00 Uhr. Zahlreiche Stände und Attraktionen locken dann die Besucher an. Insbesondere die ansässigen Händler haben sich dabei mächtig ins Zeug gelegt, um die Gäste zufrieden zu stellen. Sie locken an beiden Tagen mit speziellen Aktionen und Angeboten. So wird es besondere Rabatte in den Modegeschäften geben. Aber auch auf z. B. entspannende Massagen und vieles weitere mehr können sich die Besucher freuen. Und das auch am Sonntag, denn von 13:00 Uhr an haben die Geschäfte in Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Aber auch weitere Stände verschiedenster Anbieter locken mit einem großen Warenangebot.

Angebot reicht von Wildbratwurst bis Pizza

Für das leibliche Wohl fahren die Veranstalter ebenfalls einiges auf. Der Tisch des Straßenfestes ist reich gedeckt. So sorgt eine große Auswahl an Speisen dafür, dass die Besucher satt werden. Da wird von der Wildbratwurst bis hin zur Pizza alles geboten. Hier sollte jeder Geschmack bedient werden. Auch Flüssiges kommt nicht zu kurz. Bierwägen und Weinausschank runden das Angebot ab.

Aber nicht nur lecker essen und trinken kann man auf dem Lindenthaler Sommerfest 2023. So wird es Bühnen geben, auf denen nicht nur musikalisch einiges geboten wird, wie beispielsweise stimmungsreiche Live-Acts und Shows. Auch getanzt wird: Beim Flamencozentrums “Contratiempo” können sich die Gäste auf beeindruckende Flamenco-Vorführungen freuen. Und wer selbst das Tanzbein schwingen möchte, kann dort die ersten Schritte lernen.

Schöne Zeiten auf dem Lindenthaler Sommerfest 2023

Vorstandsvorsitzender des RLG e.V., Michael Spernat, freut sich auf die Veranstaltung: “Das Lindenthaler Sommerfest ist nicht nur eine wunderbare Gelegenheit zum Spazieren und Schlemmen, es bietet auch die Möglichkeit, die vielen schönen Geschäfte und interessanten Unternehmen im Veedel neu zu entdecken. Dabei freuen sich die ansässigen Geschäftsleute, Gastronomen, Vereine und Dienstleister darauf, gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern ein herrliches Fest zu feiern. Ob Familien, Freunde, Studierende – das Lindenthaler Sommerfest heißt alle Menschen herzlich willkommen, die eine schöne Zeit im Veedel haben wollen und Lindenthal besser kennenlernen möchten.”