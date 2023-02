Alle Infos und Termine zu verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Köln

Im Jahr 2023 wird es in Köln insgesamt 21 verkaufsoffene Sonntage geben. Am Donnerstag, den 09. Februar 2023 hat der Rat der Stadt Köln dazu die Verordnung für Sonntagsöffnungen beschlossen. Zu besonderen Anlässen wie Straßenfeste, Musikfestivals oder Messen etc. dürfen Geschäftsleute in den jeweiligen Stadtbezirken ihre Geschäfte öffnen.

Für dieses Jahr hat der Rat folgende Sonntagsöffnungen genehmigt:

7. Mai 2023 – Porz

Beim Porzer Autofrühling vom 6. bis 7. Mai 2023 stellen Autohäuser wieder ihre neuesten Modelle in der Porzer Fußgängerzone vor.

4. Juni 2023 – Rath/Heumar

Auch in Rath/Heumar dürfen die Geschäfte am Sonntag öffnen. Und zwar aufgrund des Musikfestivals, dass am 3. und 4. Juni 2023 stattfindet.

11. Juni 2023 – Südstadt

Am 10. und 11. Juni 2023 veranstaltet die ABC-Aktionsgemeinschaft das SüdstadtFest auf der Bonner Straße. Viele Stände, aber auch Gastronomie wie eine Street-Food-Meile sowie allerhand Unterhaltung laden Besucher zum Bummeln in die Südstadt ein.

16. Juli 2023 – Lindenthal

Der Ring Lindenthaler Geschäftsleute e.V. veranstaltet am 15. und 16. Juli 2023 das Lindenthaler Familien- und Veedelsfest auf dem Karl-Schwering-Platz und der Dürener Straße mit einem bunten Programm und vielen Ständen.

6. August 2023 – Deutz

In Deutz findet am 5. und 6. August 2023 das Familien- und Stadtteilfest statt. Das von der Interessengemeinschaft Deutz organisierte ist besonders bei Familien sehr beliebt.

20. August 2023 – Rodenkirchen

Am 19. und 20. August 2023 finden die Rodenkirchener Sommertage statt. Auch bei den Sommertagen bieten lokale, aber auch auswärtige Händler ihre Waren an. Zudem gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm.

27. August 2023 – Lindenthal

Auf der Dürener Straße findet am 26. und 27 August 2023 das Lindenthaler Sommerfest mit vielen Food- und Getränkeständen, aber auch viel Unterhaltung statt. Eins der größeren seiner Art in Köln.

3. September 2023 – Südstadt

Nachdem das Nachbarschaftsfest auf der Merowinger Straße im Vorjahr abgesagt wurde, soll es dieses Mal wieder stattfinden. Das Event am 3. September 2023 ist von Nachbarn für Nachbarn gedacht.

3. September 2023 – Sülz/Klettenberg

Auch Sülz/Klettenberg hat ein besonderes Event, das Carrée-Fest, das auf der Berrenrather- und der Sülzburgerstraße am 2. und 3. September 2023 stattfindet. Mit ca. 250 000 Besucher ist es auch eine der größeren Veranstaltungen Kölns.

10. September 2023 – Neuehrenfeld

Vom 9. bis 10. September 2023 lockt das NeuehrenFest, das Event auf der Landmannstraße und dem Lenauplatz, die Besucher zum Schlendern, Shoppen und Schlemmen.

17. September 2023 – Severinsviertel

Am 16. und 17. September 2023 findet Dä Längste Desch vun Kölle statt. An zwei Tagen präsentieren hier Gastronomen und Händler aus dem Veedel, aber auch von außerhalb, ihr Angebot. Zudem gibt es zwei Bühnen mit viel Musik.

17. September 2023 – Rodenkirchen

Vom 17. bis 30. September 2023 werden im Rahmen der Rodenkirchener Kunstmeile Einzelhandelsgeschäfte mit Kunst bestückt. Sie laden damit Anwohner und Besucher zum Schlendern und Stauen ein. Die Aktion startet mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 17. September 2023.

24. September 2023 – Rath/Heumar

Am 24. September 2023 gibt es in Rath/Heumar traditionell das Herbstfest, am welchem ebenfalls geshoppt werden kann.

24. September 2023 – Dellbrück

Eine weitere attraktive Veranstaltung ist die Dellbrücker Festmeile, die vom 23. bis 24. September 2023 auf der Dellbrücker Hauptstraße stattfindet. Hier können sich die Besucher auf ein buntes Musikprogramm sowie viele Verkaufsstände freuen.

8. Oktober 2023 – Innenstadt

Im Kernbereich der Innenstadt dürfen Geschäfte am 8. Oktober öffnen. Anlass ist hier die von Samstag, 7.10. bis Mittwoch, 11.10.2023 in Köln stattfindende Anuga, die größte und wichtigste Food-Messe der Welt.

8. Oktober 2023 – Porz

Am 8. Oktober 2023 lädt in Porz der Musikalische Herbst zu einem bunten Programm aus Musik, Shoppen und Schlendern ein.

15. Oktober 2023 – Lindenthal

Im Rahmen der Street Gallery in Lindenthal öffnen die Geschäfte auch am Sonntag, den 15. Oktober 2023.

22. Oktober 2023 – Klettenberg

Auch in Klettenberg findet Kunst im Carrée statt, mit einer Sonntagsöffnung am 22. Oktober 2023.

5. November 2023 – Braunsfeld

Traditionsgemäß öffnen in Braunsfeld am Sonntag vor dem Martinstag am 11. November die Braunsfelder Martinsmeile die Geschäfte und locken mit vielen besonderen Angeboten. In diesem Jahr ist dies der 5. November 2023.

3. Dezember 2023 – Innenstadt

Im Rahmen der Vorweihnachtszeit gibt es von Stadtmarketing Köln in der Innenstadt am 3. Dezember 2023 erneut einen verkaufsoffenen Sonntag.

10. Dezember 2023 – Porz

Einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag gibt es am 10. Dezember 2023 in Porz. Anlass ist hier der traditionelle Porzer Adventsmarkt.