NRW-Tag 2024 im Kölner Rheinauhafen bietet vielfältiges Programm

Alle zwei Jahre feiert die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Gründung des Landes mit einem zweitägigen Fest. 2024 wird die Stadt Köln Gastgeberin des NRW-Tages sein und damit das für 2020 wegen der Pandemie verschobene Fest nachholen. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August 2024, laden die Stadt Köln und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Blaulichtorganisationen, nordrhein-westfälische Städte und Regionen sowie andere Ausstellerinnen und Aussteller zu einem großen Fest für die Bürger in den Rheinauhafen ein. Da der Kölner Ehrenamtstag in die Feierlichkeiten integriert wird, werden sich auch über 100 ehrenamtliche Organisationen vor Ort präsentieren.

Vielfältige Aussteller und Präsentationen beim NRW-Tag 2024 in Köln

Die Feiermeile erstreckt sich über 2,5 Kilometer und bietet mit rund 200 Ausstellern und drei Bühnen Unterhaltung und Informatives für Besucher jeden Alters.

Empfangen werden sie nahe der Deutzer Brücke von dem Frachtschiff “MS Wissenschaft” des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: Ein schwimmendes Science Center mit vielen interaktiven Stationen zum Thema Wissenschaft und Geschichte. An Land geht es weiter mit Informationsständen von etwa 40 Städten und Regionen.

Im Kölner Rheinauhafen informiert die Landesregierung mit ihren Ministerien und Behörden über ihre Arbeit und präsentiert unterschiedliche Karrieremöglichkeiten. Ebenfalls im Rheinauhafen ist der Landtag mit seinen Fraktionen präsent. Zudem informieren die Bundeswehr sowie die Stadtwerke in der Karrierewerft über Karriereangebote und -wege.

Auf der anderen Seite des Rheinauhafens stellen zwischen Rheinaustraße und Ubierring die Polizei, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Malteser ihre technische Ausstattung vor.

Entlang der Agrippinawerft und auf der Bayenstraße präsentieren sich ehrenamtliche Vereine, darunter die Kölner Städtepartnerschaftsvereine und das Blau-Gelbe Kreuz. Menschen, die ehrenamtlich tätig werden möchten, können sich hier ausführlich informieren.

Auch am Gustav-Heinemann-Ufer ab der Südbrücke stellen die Johanniter, die Bundeswehr, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) ihre Arbeit, Ausrüstung, Fahrzeuge und Helikopter vor.

Bühnenprogramm und musikalische Highlights

Auf dem Festgelände gibt es außerdem drei Bühnen mit einem ganztägigen Programm an beiden Tagen. Auf der Nordbühne werden Talkformate zu Themen wie Cybersicherheit, Panels zu “Vielfalt ist politisch!” und Autorenlesungen geboten. Auf der Sparkassenbühne treten die Musiker Pelemele, EES und Maxim auf und es findet eine vom Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen organisierte Versteigerung beschlagnahmter Gegenstände sowie der Poetry Slam-Klassiker “Reim in Flammen” statt.

Die Südbühne lockt mit einem bunten musikalischen Programm von jüdischer Klezmermusik mit Igor Epstein bis hin zu Mariachi-Crossover mit den Pinches Perros. Dort werden auch die Preisträgerinnen und Preisträger des Ehrenamtspreises “KölnEngagiert 2024” vorgestellt, es findet eine Talkrunde statt und verschiedene ehrenamtliche Vereine und Institutionen stellen sich kurz vor.

Höhepunkte des NRW-Tages 2024

Ein Höhepunkt des NRW-Tages 2024 ist das am Samstag auf dem Roncalliplatz stattfindende Sommerkonzert der Landesregierung. Der Eintritt ist frei und der WDR überträgt die Aufführung des Landesorchesters live in die Wohnzimmer. Am Sonntag rundet ein Programm mit Mo-Torres und Patrice & Lary die Feierlichkeiten zur Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahre 1946 ab.

Ministerpräsident Hendrik Wüst: Einladung zum Feiern und Entdecken

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst äußerte sich begeistert über das Comeback des Landesgeburtstags nach der pandemiebedingten Pause: “Die Stadt Köln ist für dieses Comeback als lebensfrohe, herzliche und weltoffene Gastgeberin genau der richtige Ort. Ich lade alle Menschen im Land dazu ein, dieses große Fest gemeinsam mit uns zu feiern und die kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vielfalt Nordrhein-Westfalens vor Ort zu entdecken. Egal ob beim Besuch der Blaulichtorganisationen, der Forschungseinrichtungen oder der Bühnen mit Musik ‘made in NRW’ – beim Nordrhein-Westfalen-Tag ist für jeden etwas Spannendes dabei.”

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bewusstsein für gesellschaftliche Themen

Oberbürgermeisterin Henriette Reker betonte die Wichtigkeit des Bewusstseins für das Glück, in einem wunderbaren Land zu leben, und die Gelegenheit, gesellschaftliche Themen zu beleuchten: “Der NRW-Tag ist ein guter Anlass, uns dies bewusst zu machen. Gleichzeitig wollen wir ihn nutzen, neben kulturellen Höhepunkten auch gesellschaftliche Themen wie Demokratie, Vielfalt, Toleranz und Nachhaltigkeit zu beleuchten und mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber ins Gespräch zu kommen. Besonders freut mich, dass über 100 ehrenamtliche Organisationen ihre so unschätzbar wichtige Arbeit beim NRW-Tag präsentieren.”