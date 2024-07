Das Programm auf der HÖRSPIELWIESE KÖLN 2024 im Stadtgarten

Vom 16. bis 18. August 2024 lädt die HÖRSPIELWIESE KÖLN wieder zu einem sommerlichen Wochenende voller Hörspiel- und Hörkunst in den Kölner Stadtgarten ein. Das dreitägige Open-Air-Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm mit fesselnden Hörspielen, Live-Acts und einem bunten Familienprogramm für Erwachsene und Kinder. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Spannende Live-Hörspiele: Kriegsreporterin und Sherlock Holmes

Am Freitag- und Samstagabend stehen die Live-Programmpunkte im Mittelpunkt. Am Freitagabend erzählt das Mainzer Hörspiel-Ensemble “Mienenspiel” in “Martha Gellhorn – Stimme des Krieges” die Geschichte einer Reporterin im Spanischen Bürgerkrieg. Die Zuschauer werden in die Welt von Propaganda, Sexismus und Lügen im Madrid des Jahres 1937 entführt.

Das Programm beginnt um 19:30 Uhr am Freitag, den 16. August. Am Samstagabend können sich die Besucher auf Christoph Tiemann und das Theater Ex Libris freuen, die bereits in der Vergangenheit für spannende Stunden auf der Hörspielwiese sorgten. Dieses Mal präsentieren sie “SHERLOCK, JOHN & MYCROFT – Die Memoiren des Sherlock Holmes” nach Sir Arthur Conan Doyle.

Mitreißendes Kinder- und Familienprogramm: Ralph Caspers liest und Detektivgeschichten

Der Samstag- und Sonntagvormittag stehen ganz im Zeichen der Familie. Am Samstag um 11 Uhr wird Ralph Caspers, bekannt aus “Wissen macht Ah!” und “Die Sendung mit der Maus”, aus seinen Kinderbüchern “Wenn Glühwürmchen morsen” und “Wenn Riesen reisen” vorlesen und die jungen Zuhörer zum Staunen und Träumen bringen. Auch der Sonntag bietet ein buntes Familienprogramm. Um 12:30 Uhr präsentiert die Hörspielredaktion von KURUX digital ein Live-Hörspiel der Dreinhalb Detektive im Kölner Stadtgarten.

Programm der HÖRSPIELWIESE KÖLN 2024

Freitag, 16. August 2024

17:00 Uhr

Eröffnung der Hörspielwiese Köln 2024

Live

Freut euch auf ein…

poetisches Hörspiel mit immenser Wucht!

“Martha Gellhorn – Stimme des Krieges”

Live-Hörspiel von Mienenspiel

Samstag, 17. August 2024

Ab 10:30

Kinderhörspielzelt

Hörspielstationen und Kreativbereich für junge Hörspielfans

Krabumm! Der große Ohren-Aufwärm-Parcours

Hör- und Spiel-Parcours für Kinder ab 4 Jahren

“Wenn Glühwürmchen morsen und Riesen reisen”

Lesung von Ralph Caspers

“Monsterjäger”

Kinderhörspielserie

“Der 13. Februar”

Kinderhörspiel des Jahres 2023

“Im Namen der Natur – Wie Ecuador eine ökologische Bewegung anführt”

Doku / Reportage

Raumzeit

Atmosphärisches Hörspiel

Kurzhörspielwettbewerb 2024

Im Anschluss Preisverleihung

To be announced

Hörspiel

Christoph Tiemann und das Theater Ex Libris:

“SHERLOCK, JOHN & MYCROFT – Die Memoiren des Sherlock Holmes” nach Sir Arthur Conan Doyle

Live-Hörspiel

Sonntag, 16. August 2024

Ab 10:30 Uhr

Kinderhörspielzelt

Hörspielstationen und Kreativbereich für junge Hörspielfans

Krabumm! Der große Ohren-Aufwärm-Parcours

Hör- und Spiel-Parcours für Kinder ab 4 Jahren

“BettMän – Mama in Rückennot”

MausHörspiel

“Emil und die Detektive”

Hörspielklassiker

Dreinhalb Detektive

Live-Hörspiel der Hörspielredaktion von KURUX digital

Aufnahme läuft!

Hörspielwettbewerb für Kinder und Jugendliche

“Teurer Wohnen – Alle müssen raus”

Folge 1

Vogel Igel Stachelschwein. Ein Spiel in Weimar Nord

Hörspielpreis der ARD 2023

John Sinclair – Die Werwolf-Schlucht

Folge 163

Kurzfristige Änderungen vorbehalten!