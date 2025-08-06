Sommer in Köln: Die schönsten Badeseen für Erholung und Abkühlung

Köln und seine Umgebung bieten zahlreiche Badeseen, die an heißen Sommertagen für Abkühlung und Erholung sorgen. Die Domstadt selbst verfügt zwar nicht über viele natürliche Seen, doch in der näheren Umgebung gibt es einige beliebte Gewässer, die zum Schwimmen, Sonnenbaden und Entspannen einladen. Viele dieser Seen entstanden ursprünglich durch den Braunkohleabbau und wurden später zu attraktiven Naherholungsgebieten umgestaltet.

Übersicht: Badeseen in Köln und der Umgebung

Der Fühlinger See: Vielseitiges Freizeitparadies im Kölner Norden

Der Fühlinger See im Kölner Norden zählt zu den bekanntesten Badeseen der Region. Er besteht aus mehreren Teilseen, die jeweils für unterschiedliche Zwecke genutzt werden. So gibt es ausgewiesene Bereiche zum Schwimmen, Rudern, Tauchen oder Angeln. Besonders beliebt ist der Blackfoot Beach, ein gepflegter, kostenpflichtiger Strand mit Liegestühlen, Gastronomie, Beachvolleyballfeldern und Möglichkeiten für Wassersport wie Stand-up-Paddling. Die Wasserqualität gilt als sehr gut, da sie regelmäßig überprüft wird.

Der Otto-Maigler-See: Strandfeeling und Events in Hürth

Südwestlich von Köln, in Hürth, liegt der Otto-Maigler-See. Auch dieser See verfügt über ein kostenpflichtiges Strandbad mit einem feinsandigen Ufer und karibischem Flair. Ein Beachclub, verschiedene Wassersportangebote, Gastronomie sowie regelmäßig stattfindende Events machen ihn zu einem beliebten Ziel für junge Leute und Gruppen. Die Anreise ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut möglich.

Der Bleibtreusee: Wassersport trifft Naturerlebnis

Etwas weiter südlich, bei Brühl, befindet sich der Bleibtreusee. Er ist vor allem für sportlich aktive Gäste interessant, denn hier gibt es neben einer öffentlichen Badestelle auch eine Wakeboard- und Wasserskianlage. Ein klassischer Badestrand ist zwar nicht vorhanden, doch das klare Wasser und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten machen den See zu einem attraktiven Ausflugsziel für alle, die Bewegung und Abwechslung suchen.

Der Liblarer See: Entspannte Atmosphäre für Familien

Für alle, die es ruhiger mögen, ist der Liblarer See in Erftstadt eine empfehlenswerte Option. Der Zugang ist kostenlos und rund um den See gibt es mehrere kleine Badestellen, die sich besonders gut für Familien oder Erholungssuchende eignen. Der See ist eingebettet in die grüne Landschaft der Ville und überzeugt durch seine natürliche Umgebung sowie eine in der Regel sehr gute Wasserqualität.

Der Heider Bergsee: Kleine Oase mit Campingplatz

Eine ebenfalls beliebte Alternative ist der Heider Bergsee, der sich ebenfalls in der Nähe von Brühl befindet. Er ist etwas kleiner als die anderen genannten Seen, aber besonders idyllisch gelegen. Hier gibt es einen offiziellen Badebereich mit Liegewiese, der an ein angrenzendes Campinggelände angrenzt. Der See eignet sich ideal für Menschen, die Ruhe suchen und ihre Zeit gern in der Natur verbringen, ohne auf eine gute Infrastruktur zu verzichten.

Das Waldbad Dünnwald: Naturfreibad mitten im Grünen

Wer ein naturnahes Freibad in der Stadt sucht, findet mit dem Waldbad Dünnwald eine besondere Alternative zu den größeren Seen. Dieses Freibad liegt idyllisch im Kölner Stadtteil Dünnwald, umgeben von Wald und Wiesen. Die Anlage besteht aus einem biologisch gereinigten Naturbecken, das auf den Einsatz von Chlor verzichtet. Das Wasser ist klar, und die Atmosphäre erinnert eher an einen kleinen Waldsee als an ein klassisches Schwimmbad. Neben dem Schwimmbecken gibt es eine große Liegewiese, ein Kinderbecken, Spielmöglichkeiten und ein Kiosk. Besonders für Familien mit kleinen Kindern ist das Waldbad ein angenehmer Ort, um den Sommer naturnah in der Stadt zu genießen.

Das Naturfreibad Vingst: Stadtnahes Schwimmvergnügen im Grünen

Im rechtsrheinischen Stadtteil Vingst befindet sich ein weiteres Naturfreibad, das besonders bei Familien beliebt ist. Das Naturfreibad Vingst liegt in einem kleinen Park und bietet eine große Liegewiese, ein chlorfreies Naturbecken mit biologischer Wasseraufbereitung sowie einen separaten Kinderbereich mit flachem Wasser. Das Freibad ist städtisch betrieben, gut erreichbar und preisgünstig. Wer ein ruhiges, grünes Umfeld mitten in der Stadt sucht, ohne weite Wege auf sich zu nehmen, findet hier einen idealen Ort zum Abschalten.

Der Bensberger See: Geheimtipp für Ruhesuchende

Etwas außerhalb, im Bergischen Land bei Bergisch Gladbach, liegt der Bensberger See. Dieser kleine See ist ein echter Geheimtipp für alle, die Ruhe und Natur schätzen. Der See ist umgeben von Wald und Wiesen, es gibt keine offizielle Badeaufsicht oder Infrastruktur, sodass das Baden auf eigene Gefahr erfolgt. Dafür überzeugt der Ort durch seine entspannte Atmosphäre, wenig Trubel und ein eher unberührtes Naturerlebnis. Gerade für Menschen, die gern in aller Ruhe ins kühle Nass eintauchen oder einfach nur am Wasser entspannen möchten, ist der Bensberger See eine lohnenswerte Alternative.

Tipps für einen gelungenen Tag am Badesee

Beim Besuch der Kölner Badeseen und Naturbäder sollte man einige Hinweise beachten. Besonders an heißen Wochenenden empfiehlt es sich, früh loszufahren oder das Fahrrad zu nutzen, da Parkplätze oft schnell belegt sind. Viele Anlagen sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was die Anreise stressfrei macht. Die Wasserqualität wird regelmäßig geprüft, bei Warnungen vor Blaualgen oder anderen Beeinträchtigungen sollte man unbedingt Rücksicht nehmen. Grillen ist nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt, Müll sollte selbstverständlich wieder mitgenommen werden. Hunde sind an offiziellen Badestellen meist nicht gestattet, es gibt jedoch abgelegenere Bereiche, in denen sie willkommen sind, sofern andere Besucher nicht gestört werden.

Urlaub am Wasser direkt vor Kölns Haustür

Köln und das Umland bieten eine große Vielfalt an Badeseen und Naturbädern, die je nach Vorliebe ganz unterschiedliche Erlebnisse versprechen. Ob sportlich, familienfreundlich oder ruhig und naturnah – ein erfrischender Tag am Wasser ist in der Region garantiert möglich. Wer etwas Planung mitbringt und sich respektvoll gegenüber Natur und Mitmenschen verhält, findet rund um Köln zahlreiche Orte, an denen sich der Sommer in vollen Zügen genießen lässt.