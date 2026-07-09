Mitwachsende Kinderschuhe aus Köln: Startup “Sizeless” eröffnet ersten Pop-up-Store in Sülz

Kaum sind die neuen Schuhe gekauft, spannen sie auch schon wieder am Zeh. Viele Eltern kennen das frustrierende und teure Phänomen: Kinderfüße wachsen gefühlt im Zeitraffer, während die frisch erworbenen Schuhe nach nur wenigen Wochen reif für den Dachboden oder den Flohmarkt sind. Das Kölner Startup Sizeless will diesem ständigen Neukauf nun ein Ende setzen und hat eine innovative Lösung entwickelt: einen Kinderschuh, der einfach mitwächst.

Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne verlässt das junge Unternehmen Sizeless die digitale Welt und macht seine Erfindung im Herzen von Köln-Sülz erstmals zum Anfassen erlebbar. Vom 10. Juli bis zum 31. Juli 2026 öffnet ein exklusiver Pop-up-Store in der Berrenrather Straße 183 seine Türen.

Innovation von der Sporthochschule: Millimetergenaue Passform für gesunde Füße

Die Idee hinter dem mitwachsenden Schuh ist nicht nur nachhaltig, sondern vor allem gesundheitsfördernd. Entwickelt wurde das Konzept von drei Studierenden der Deutschen Sporthochschule Köln. Ursprünglich als reines Studienprojekt gestartet, entwickelte das Team durch den intensiven Austausch mit Eltern, Fachleuten der Universität und dem Bau erster Prototypen ein marktreifes Produkt.

Das Geheimnis von Sizeless liegt in der Sohlenstruktur: Ein integrierter Verstellmechanismus sorgt dafür, dass sich der Schuh im Alltag millimetergenau an die aktuelle Fußgröße des Kindes anpassen lässt.

“Gerade bei Kindern ist die richtige Passform wichtig. Zu kleine oder zu große Schuhe sind nicht nur unbequem, sondern können auch die natürliche Bewegung und Entwicklung einschränken”, erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Leander Peters.

Dank der flexiblen Größenverstellung wird die Nutzungsdauer der Schuhe deutlich verlängert, was sowohl den Geldbeutel der Familien schont als auch wertvolle Ressourcen einspart.

Von der Crowd auf die Straße: Pop-up-Store lädt zum Testen ein

Dass Bedarf an einer solchen Lösung besteht, bewies bereits die erste Finanzierungsrunde im Netz. Insgesamt 193 Unterstützerinnen und Unterstützer glaubten an das Projekt und machten mit einer Summe von 17.861 Euro die allererste Produktion der Schuhe überhaupt erst möglich.

Mit dem temporären Ladengeschäft in Sülz geht das Startup nun den nächsten großen Schritt. “Bisher haben viele Menschen unser Konzept online gesehen oder beim Crowdfunding unterstützt. Jetzt können Familien den Schuh selbst in die Hand nehmen, ihn anprobieren und uns direkt ihre Fragen stellen”, freut sich Peters auf den direkten Kontakt im Kölner Veedel.

Große Ferienstart-Feier und kostenlose Aktionen für die ganze Familie

Der Pop-up-Store versteht sich in den kommenden Wochen jedoch nicht nur als reines Verkaufsgeschäft, sondern vielmehr als lebendiger, offener Treffpunkt für Familien aus dem Viertel. Während des gesamten Aktionszeitraums gibt es ein buntes, kostenloses Begleitprogramm mit Spieltreffs, Vorlesezeiten sowie speziellen Eltern-Kind-Bewegungsangeboten.

Ein echtes Highlight wartet am 17. Juli 2026: Pünktlich zum Beginn der Sommerferien lädt das Sizeless-Team zu einer großen Ferienstart-Feier ein. Auf die kleinen und großen Besucher warten kreative Mitmachangebote, Kinderschminken, Spielmöglichkeiten und ein eigens aufgebauter Barfußpfad. Zudem gibt es spannende, spielerische Aktionen rund um das Thema gesunde Kinderfüße und Bewegung im Alltag.

Alle Infos zum Sizeless Pop-up-Store im Überblick

Wer den innovativen Kinderschuh selbst unter die Lupe nehmen oder das Gründerteam kennenlernen möchte, findet den Store zu folgenden Zeiten im Kölner Westen:

Zeitraum: 10.07.2026 bis 31.07.2026

10.07.2026 bis 31.07.2026 Adresse: Berrenrather Str. 183, 50937 Köln-Sülz

Berrenrather Str. 183, 50937 Köln-Sülz Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr