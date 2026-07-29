Saisoneröffnung 1. FC Köln 2026 / 2027: Fanfest mit Autogrammstunde, Bühnen-Show und FC-Fandorf

Die Sommerpause hat ein Ende und in Müngersdorf schlägt das Herz der Domstadt wieder spürbar schneller: Der 1. FC Köln lädt am Samstag, 1. August 2026, zur großen offiziellen Saisoneröffnung auf die Vorwiesen am RheinEnergieSTADION ein. Punkt 11:11 Uhr fällt der Startschuss für einen erlebnisreichen Tag voller Emotionen, kölscher Musik, Stars zum Anfassen und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie. Der Eintritt auf das Festgelände ist kostenfrei.

Wenn am Samstag die Vorwiesen in Müngersdorf erbeben, treffen sich zehntausende Anhänger, um gemeinsam den Auftakt in die neue Spielzeit zu feiern. Der 1. FC Köln hat auch in diesem Jahr ein Programm auf die Beine gestellt, das weit über den klassischen Fußball hinausgeht: Von kölscher Musik über Rap bis hin zur Premiere des neuen FC-Fandorfs wird für Groß und Klein einiges geboten.

Bühnenprogramm bei der Saisoneröffnung des 1. FC Köln: Druckluft, Eko Fresh und Domstürmer

Das Bühnenprogramm verspricht stimmungsvolles Festival-Feeling im Schatten der Stadionmasten. Das bewährte Moderations-Duo Michael Trippel und Svenja Hein führt die Fans durch den Tag.

Musikalisch geht es von Beginn an energiegeladen zur Sache:

Die beliebte Brass-Band Druckluft eröffnet den musikalischen Reigen mit mitreißenden Sounds.

eröffnet den musikalischen Reigen mit mitreißenden Sounds. Die FC-Cheerleader sorgen mit ihren Akrobatik-Einlagen für optische und sportliche Glanzpunkte.

sorgen mit ihren Akrobatik-Einlagen für optische und sportliche Glanzpunkte. Rapper Eko Fresh bringt urbanen Flair auf die Bühne und heizt den FC-Fans ein.

bringt urbanen Flair auf die Bühne und heizt den FC-Fans ein. Die Kölsch-Pop-Spezialisten von Planschemalöör schlagen genau die richtigen Töne an, bevor am Spätnachmittag die Domstürmer und der weit über die Stadtgrenzen hinaus Kultstatus genießende Kölner Männerchor Grüngürtelrosen für heisere Kehlen sorgen.

Das offizielle Programm der Saisoneröffnung des 1. FC Köln im Überblick

Uhrzeit Programmpunkt & Highlights 11:11 Uhr Offizielle Begrüßung durch Michael Trippel & Svenja Hein 11:20 – 11:50 Uhr Druckluft (Live-Musik) 12:00 – 14:30 Uhr Highlight Große Autogrammstunde der Profi- & Frauenmannschaft (8 Stationen) 12:05 – 12:35 Uhr Auftritt der FC-Cheerleader 12:50 – 13:20 Uhr Eko Fresh (Live-Musik) 13:40 – 13:50 Uhr Ehrung: 75 Jahre Tischtennisabteilung 14:05 – 14:35 Uhr Planschemalöör (Live-Musik) 14:50 – 15:40 Uhr Highlight Teamvorstellungen (Damen & Herren) & gemeinsames Singen der FC-Hymne 15:50 – 16:20 Uhr Domstürmer (Live-Musik) 16:20 – 16:25 Uhr Feierliche Ehrung: 170.000. FC-Mitglied 16:30 – 17:00 Uhr Grüngürtelrosen (Kölner Männerchor) 17:00 Uhr Abschlussmoderation 17:30 Uhr Ende der Saisoneröffnung

Teamvorstellung und Gänsehaut-Moment: Wenn Müngersdorf die Hymne singt

Einer der unangefochtenen Höhepunkte der Saisoneröffnung des 1. FC Köln steht um 14:50 Uhr auf dem Plan: Bei der offiziellen Teamvorstellung präsentieren sich sowohl die Frauenmannschaft als auch die Herren-Profis auf der Hauptbühne. Fans bekommen hier die Gelegenheit, die Neuzugänge kennenzulernen und das Team lautstark in die neue Saison zu verabschieden.

Im Anschluss folgt der traditionelle Gänsehaut-Moment: Wenn tausende Schals in die Höhe gereckt werden und das gesamte Festgelände gemeinsam die FC-Hymne anstimmt, herrscht echte Müngersdorfer Gänsehaut-Atmosphäre.

Eingerahmt wird das Bühnengeschehen zudem von zwei besonderen Ehrungen: Der FC feiert das 75-jährige Bestehen seiner Tischtennisabteilung und heißt feierlich sein 170.000. Vereinsmitglied auf der Bühne willkommen.

Begehrte Autogramme: Die große Autogrammstunde der FC-Profis

Wer den Spielern ganz nah kommen möchte, sollte sich das Zeitfenster zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr fest rot im Kalender anstreichen. Während der zweieinhalbstündigen Autogrammstunde stehen die Profis der Herren- und Damenmannschaft an insgesamt acht Stationen verteilt auf den Vorwiesen bereit. Egal ob Trikot, Autogrammkarte, Cap oder Smartphone für ein gemeinsames Selfie – die FC-Stars nehmen sich Zeit für ihre Anhänger.

Premiere 2026: Das neue FC-Fandorf feiert Debüt

Eine echte Neuheit erwartet die Besucher auf dem Festgelände: Erstmals schlägt das neue FC-Fandorf seine Zelte auf. Acht offizielle FC-Fanclubs präsentieren sich dort mit eigenen Ständen, gewähren Einblicke in ihre Aktivitäten und zeigen die bunte Vielfalt der Kölner Fan-Kultur.

Für alle eingetragenen Mitglieder offizieller FC-Fanclubs steht zudem ein eigener Treffpunkt bereit: In der Get-together-Zone können Kontakte geknüpft, Fachgespräche geführt oder das Können an der vereinseigenen Torwand auf die Probe gestellt werden.

Buntes Treiben auf den Vorwiesen: Partner-Aktionen & Mitmach-Module

Wer über die Vorwiesen schlendert, findet an fast jeder Ecke Attraktionen und Mitmach-Angebote der FC-Partner:

REWE bietet neben Tischkicker und Fußball-Billard zwei komplette Soccer Courts, Foto-Kick, Airbrush-Tattoos sowie Fan-Schminken.

RheinEnergie setzt auf Fun und Action mit Hüpfburg, Robokeeper, Popcornstand, Wassertheke und dem traditionellen EFFZEH-Strom-Gewinnspiel.

Adidas bringt einen Footwear Truck, das Giant Jersey, einen Dribbling-Parcours sowie eine Claw Machine nach Müngersdorf.

DEVK baut eine Adrenalin-Erlebnisbahn und einen Sitzfußball-Tisch auf.

Telekom ist mit einem großen Event-Anhänger, Human Table Soccer und dem Goal-Keeper vor Ort.

Auch die Vereinsabteilungen zeigen Flagge: Die FC-Stiftung präsentiert inklusive Sportangebote wie Walking Football. Der FC-Pänzclub begeistert die jüngsten FC-Fans mit Fußballdarts, Hüpfburg und Torwand. Zudem sind die Abteilungen Handball, Tischtennis, die FC-Fußballschule und die Kölner Haie mit Infoständen vertreten. Wer sich für die neue Spielzeit einkleiden möchte, findet am großen Fanshop-Stand Trikots und die neuesten Kollektionen.

Stadiontouren und Anreise-Tipps zu FC-Saisoneröffnung 2026 / 2027

Parallel zum Festgelände werden den ganzen Tag über Special-Touren durch das RheinEnergieSTADION angeboten. Wer einmal den Spielertunnel durchschreiten oder auf der Trainerbank sitzen möchte, hat hierzu die Gelegenheit (Kinder bis einschließlich 6 Jahre erhalten freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen).

Anreise-Tipp: Da rund um das RheinEnergieSTADION mit großem Andrang und eingeschränkten Parkkapazitäten zu rechnen ist, wird allen Besuchern dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (KVB-Linie 1, Haltestelle RheinEnergieSTADION) empfohlen.