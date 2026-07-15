Die Königs vom Kiez in Köln: Das Kult-Musical kehrt an die Volksbühne am Rudolfplatz zurück

Köln darf sich auf eine gehörige Portion St.-Pauli-Charme, jede Menge Humor und das eine oder andere Kaltgetränk freuen! Nach dem grandiosen Erfolg im Jahr 2024 kommt das Hamburger Erfolgsmusical Die Königs vom Kiez zurück in die Domstadt. Vom 14. August bis zum 11. Oktober 2026 verwandelt die schrägste Familie Hamburgs die Volksbühne am Rudolfplatz wieder in eine waschechte Kiez-Spelunke. Der Vorverkauf für die neuen Termine ist bereits gestartet – und die Vorfreude in Köln ist riesig.

Ein Hauch von Reeperbahn an der Aachener Straße

Als das Stück aus dem legendären Hamburger Schmidt Theater im Herbst 2024 zum ersten Mal rheinische Luft schnupperte, waren alle Zweifel sofort verflogen. Passt der derbe, herzliche Humor von St. Pauli überhaupt nach Köln? Und wie! Die lokale Presse und die Theaterportale gerieten nach der Premiere regelrecht ins Schwärmen.

In den Medien wurde begeistert gefeiert, wie dieses echte Stück St. Pauli die Domstadt im Sturm erobert hat – dank des gnadenlosen Humors, der liebenswert-schrägen Charaktere und Songs, die sofort ins Ohr gehen. Gelobt wurden vor allem das sympathische Ensemble, das mit unbändiger Spielfreude auf der Bühne steht, sowie die frechen, herrlich erfrischenden Witze. Selbst kritische Stimmen waren sich einig: Das Experiment, den Kiez an die Aachener Straße zu bringen, hat überraschend gut funktioniert und das Publikum restlos begeistert zurückgelassen.

Mit Die Königs vom Kiez holt die Volksbühne am Rudolfplatz ein echtes Phänomen nach Köln. Rund eine halbe Million Zuschauer hat das “Musical mit Herz und Promille” im Norden bereits begeistert, wo im Schmidt Theater auf der Reeperbahn mittlerweile sogar schon die Fortsetzung Die Königs schenken nach läuft.

Die Königs vom Kiez: Worum geht es in dem Kult-Musical?

Der Nachname dieser Familie ist reine Ironie des Schicksals. Denn bei den Königs herrscht chronische Ebbe im Portemonnaie und gähnende Leere im Kühlschrank. Dabei legen sich die vier Kinder Marie, Björn, Benny und die erst 15-jährige Pamela (die bereits selbst Mutter ist) mächtig ins Zeug, um den wilden Haufen inklusive der bettlägerigen Oma irgendwie über die Runden zu bringen.

Das größte Problem der Familie ist allerdings kein Amt und kein Gläubiger, sondern das eigene Familienoberhaupt: der “Käpt’n”. Das daueralkoholisierte Oberhaupt der Königs reagiert hochgradig allergisch auf ehrliche Arbeit. Kaum haben seine Kinder ein paar Euro nach Hause gebracht, haut der Käpt’n die Kohle mit beiden Händen wieder auf dem Kiez auf den Kopf. Einzig die liebestolle Nachbarin Berta schafft es ab und an, den Patriarchen mit ihren eindeutig zweideutigen Avancen abzulenken. Als dann auch noch die Räumungsklage für ihre Souterrain-Wohnung eintrudelt, droht das absolute Chaos. Doch auf St. Pauli gilt: Man hält zusammen, wenn es hart auf hart kommt!

Schmidt-Theaterchef Corny Littmann übernimmt selbst die Hauptrolle

Hinter dem Geniestreich steckt das bewährte Kreativ-Trio Martin Lingnau (Idee, Buch und Musik), Heiko Wohlgemuth (Songtexte und Buch) und Mirko Bott (Buch). Sie haben ein Stück Volkstheater geschaffen, das mit krachend komischen Dialogen, einer ordentlichen Prise Derbheit und absoluten Ohrwürmern besticht.

Für die Spielzeit 2026 in Köln gibt es zudem eine ganz besondere Überraschung für alle Theaterfans. Schmidt-Theaterchef, Regisseur und Ex-FC-St.-Pauli-Präsident Corny Littmann lässt es sich nicht nehmen, bei fast allen Shows in Köln selbst auf der Bühne zu stehen. Er übernimmt höchstpersönlich die Rolle des egozentrischen, aber unheimlich unterhaltsamen “Käpt’n”. Ein echtes Highlight für das Kölner Publikum! Unterstützt wird die Produktion unter anderem durch die prominente Stimme von Jörg Knör.

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Wer Lust auf 2,5 Stunden (inklusive Pause) beste Unterhaltung, freche Witze und Songs mit absolutem Ohrwurm-Potenzial hat, sollte nicht zu lange zögern. Der Vorverkauf für die Spieltermine im Spätsommer und Herbst 2026 hat begonnen.

Spielzeit: 14. August bis 11. Oktober 2026

14. August bis 11. Oktober 2026 Spielort: Volksbühne am Rudolfplatz in Köln

Volksbühne am Rudolfplatz in Köln Dauer: ca. 2,5 Stunden inkl. Pause

ca. 2,5 Stunden inkl. Pause Tickets: ab 34,80 Euro