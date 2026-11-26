Wenn in Köln Ende November die ersten Lichterketten angehen, auf den Weihnachtsmärkten der Duft nach gebrannten Mandeln in der Luft liegt und viele Menschen langsam ihre Einkaufslisten für die Feiertage schreiben, sieht die Vorweihnachtszeit für einen Teil der Stadtgesellschaft ganz anders aus. Steigende Lebenshaltungskosten und knappe Budgets sorgen dafür, dass selbst ein kleines Festessen oder besondere Leckereien an den Feiertagen längst nicht für jeden Haushalt selbstverständlich sind. Genau an diesem Punkt setzt die Kölner Initiative “Fröhliche Weihnachten für Alle?” an – und ruft auch in diesem Jahr wieder die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu auf, ganz praktisch ein Stück Weihnachtsfreude zu teilen.

Das Prinzip hinter der Aktion ist denkbar einfach, aber wirkungsvoll: Statt anonymer Geldspenden packen Kölnerinnen und Kölner selbst ein Weihnachtspaket mit haltbaren Lebensmitteln, geben es an einer der vielen Sammelstellen im Stadtgebiet ab und unterstützen damit direkt bedürftige Menschen in der eigenen Stadt. Der große Haupt-Sammeltag findet in diesem Jahr am Mittwoch, 9. Dezember 2026, statt. Da der Bedarf in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, wurde der Zeitraum rund um diesen Stichtag jedoch deutlich ausgeweitet: In vielen Stadtteilen lassen sich die Pakete schon Ende November und noch bis zum 10. Dezember 2026 abgeben.

Direkte Hilfe im Kölner Stadtgebiet – gemeinsam mit der Kölner Tafel

Ein wichtiger Punkt für alle, die mitmachen möchten: Kein einziges Paket verlässt Köln. Die gesammelten Kartons werden ausschließlich im Kölner Stadtgebiet verteilt. Zu den teilnehmenden Einrichtungen, die vorab ihren konkreten Bedarf melden, zählen unter anderem Lebensmittelausgabestellen, Mutter-Kind-Wohnheime sowie soziale Hilfsprojekte, die Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen begleiten.

Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen im regelmäßigen Austausch mit den Betroffenen stehen, kennen sie deren Alltag und Bedürfnisse genau. So wird sichergestellt, dass die Pakete ohne Umwege dort landen, wo sie an den Feiertagen wirklich einen Unterschied machen. Begleitet wird die Sammelaktion von der Kölner Tafel, die gleichzeitig darauf achtet, dass die gespendeten Waren sicher gelagert und problemlos weitergegeben werden können.

Was in den Karton gehört – und worauf man verzichten sollte

Damit beim Transport und bei der Lagerung nichts verdirbt, gibt es eine klare Grundregel: In das Paket dürfen ausschließlich ungekühlt haltbare Lebensmittel. Am besten eignet sich ein stabiler Karton, der außen gerne weihnachtlich beklebt, bemalt oder dekoriert werden darf – schließlich soll das Auspacken auch optisch ein kleines Fest sein.

Bei der Zusammenstellung bleibt viel Raum für eigene Ideen. Wer ein Paket packt, kann sich zum Beispiel an dieser Mischung orientieren:

Herzhaftes und Grundnahrungsmittel: Nudeln, Reis, Haferflocken, Müsli, Hülsenfrüchte, Gewürze, Essig und Speiseöl

Nudeln, Reis, Haferflocken, Müsli, Hülsenfrüchte, Gewürze, Essig und Speiseöl Konserven und Vorratsküche: Obst-, Gemüse-, Fleisch- oder Fischkonserven sowie Suppen, Saucen, Puddingpulver oder Backmischungen und Knödelteige in Tüten

Obst-, Gemüse-, Fleisch- oder Fischkonserven sowie Suppen, Saucen, Puddingpulver oder Backmischungen und Knödelteige in Tüten Feines für die Feiertage: Länger haltbare Dauerwurstwaren, Marmelade, Nüsse sowie weihnachtliches Gebäck, Schokolade, Bonbons oder Gummibärchen

Länger haltbare Dauerwurstwaren, Marmelade, Nüsse sowie weihnachtliches Gebäck, Schokolade, Bonbons oder Gummibärchen Getränke: Kaffee und Tee, gerne aber auch eine Flasche Wein oder Sekt zum Anstoßen

Kaffee und Tee, gerne aber auch eine Flasche Wein oder Sekt zum Anstoßen Kleine Extras: Neben Lebensmitteln sorgen auch Drogerieartikel oder etwas Weihnachtsdekoration – etwa Kerzen oder hübsche Servietten – für zusätzliche Freude

Tabu sind hingegen alle Frischwaren, die gekühlt werden müssen oder schnell verderben. Frisches Obst und Gemüse, Eier, Fleisch sowie frische Milchprodukte gehören also nicht in den Karton. Ebenso bitten die Organisatoren ausdrücklich darum, kein Spielzeug und keine Kleidung beizulegen, damit der Fokus klar auf den Lebensmitteln und praktischen Kleinigkeiten für den Haushalt bleibt.

Weihnachtspaket-Abgabe in vielen Kölner Veedeln – von der Innenstadt bis in die Außenbezirke

Damit niemand mit einem schweren Karton quer durch die Veedel der Domstadt fahren muss, ist das Netz an Annahmestellen breit über Köln verteilt. Neben zahlreichen Kirchengemeinden – etwa in Holweide, Merheim, Ostheim, Porz, Riehl, Sülz, Vogelsang, Weidenpesch oder Zollstock – beteiligen sich auch lokale Geschäfte, soziale Treffpunkte und mehrere Kölner Hotels an der Sammlung.

Gerade die teilnehmenden Hotels in der Innenstadt, in der Südstadt, in Deutz, Braunsfeld, Junkersdorf und Rodenkirchen bieten Berufstätigen eine besonders flexible Lösung: Dort können die Pakete im Zeitraum vom 30. November bis 10. Dezember 2026 (im Hopper Hotel St. Josef in der Südstadt sogar bereits ab dem 15. November) rund um die Uhr abgegeben werden. Am eigentlichen Haupt-Sammeltag, dem 9. Dezember 2026, öffnen zudem viele Gemeindehäuser und lokale Stationen meist zwischen 10 und 19 Uhr ihre Türen.

Da sich je nach Veedel die genauen Tage und Zeitfenster unterscheiden, lohnt sich vor dem Losgehen ein Blick in die komplette Übersicht aller Orte, KVB-Haltestellen und Öffnungszeiten unter froehliche-weihnachten-fuer-alle.de/termine-abgabestellen.

Auch Schulen, Gemeinden und Unternehmen können mitmachen

“Fröhliche Weihnachten für Alle?” eignet sich nicht nur für Einzelpersonen oder Familien, die gemeinsam beim Einkaufen ein Paket für andere zusammenstellen möchten. Auch Schulklassen, Vereine, Hausgemeinschaften oder Büroteams nutzen die Aktion regelmäßig als gemeinsames Adventsprojekt. Auf der Aktionsseite stellt das Team dafür eigenes Infomaterial zum Herunterladen bereit – darunter Aktionsplakate, Texte für Pfarr- und Gemeindebriefe sowie spezielle Materialien für Schulen und den Unterricht.

Wer mitmachen möchte, findet alle weiteren Informationen, Antworten auf häufige Fragen sowie die Downloads direkt auf der offiziellen Website unter froehliche-weihnachten-fuer-alle.de.