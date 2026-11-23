Kurze Filme, lange Konzertabende und der erste Advent: Köln hat diese Woche Platz für ganz unterschiedliche Pläne. Das Kurzfilmfestival feiert seine 20. Ausgabe, Fortuna Ehrenfeld werden zehn und Noah Kahan kommt in die Arena. Wer lieber bei Tageslicht unterwegs ist, findet am Wochenende einen Weihnachtsmarkt auf Gut Leidenhausen und gebrauchte Musikschätze in Chorweiler. Eventguide.ai hat auch diese Woche wieder sechs Veranstaltungstipps für CityNEWS zusammengestellt.

KFFK N°20: Eine Woche Kurzfilmfestival

Für einen Kinoabend muss man sich diese Woche nicht auf einen einzigen Film festlegen. Das Kurzfilmfestival Köln zeigt vom 23. bis 29. November 2026 seine 20. Ausgabe. Wettbewerbe und internationale Programme verteilen sich auf mehrere Spielorte. Ein unkomplizierter Einstieg ist die Eröffnung am Montag um 19 Uhr im Filmhaus: Der Eintritt ist frei. Das gilt auch für die Preisverleihung am Sonntag zur gleichen Zeit. Für die übrigen Vorstellungen lohnt sich vorab ein Blick ins Programm – besonders, wenn aus einem kurzen Kinobesuch doch ein längerer Abend werden soll.

Montag bis Sonntag, 23. bis 29. November 2026. Eröffnung am 23. November und Preisverleihung am 29. November 2026 jeweils 19 Uhr im Filmhaus Filmhaus und weitere Kölner Spielorte jeweils Eintritt frei; übrige Programme und Preise beim Veranstalter Infos und Tickets beim Veranstalter: https://www.kffk.de/2026-events/

Zehn Jahre Fortuna Ehrenfeld im GLORIA

Ein runder Geburtstag ist ein guter Anlass, sich mitten in der Woche einen Konzertabend zu nehmen. Fortuna Ehrenfeld feiern ihr zehnjähriges Bestehen und spielen am Mittwoch im GLORIA. Die Band verbindet deutschsprachigen Indiepop mit Texten, die gern eine unerwartete Abzweigung nehmen. Für diesen Abend braucht es weder Festtagskleidung noch eine Sitzordnung: Das Konzert ist unbestuhlt. Eine Stunde vor Beginn öffnen die Türen. Wer direkt aus dem Büro kommt, hat also noch Zeit, sich ein Getränk und einen Platz vor der Bühne zu suchen.

Mittwoch, 25. November 2026, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr GLORIA, Apostelnstraße 11, Köln-Innenstadt Tickets gibt es u.a. bei KölnTicket für 43,60 Euro Infos und Tickets beim Veranstalter: https://gloria.koeln/programm/fortuna-ehrenfeld-a1156/

Noah Kahan in der LANXESS arena

Am Donnerstag macht Noah Kahan mit seiner The Great Divide Tour in Deutz Station. Seine Mischung aus Folk und Pop eignet sich für einen Abend, an dem man die Texte leise für sich oder zusammen mit vielen anderen mitsingt. Als Support ist Mon Rovîa angekündigt. Eine Uhrzeit sollte man sich für die Planung ausdrücklich merken: Der Abend beginnt laut LANXESS arena bereits um 19.20 Uhr. Wer automatisch mit 20 Uhr rechnet, riskiert einen unnötig hektischen Start.

Donnerstag, 26. November 2026, Beginn: 19:20 Uhr, Einlass 18:30 Uhr LANXESS arena, Köln-Deutz Infos und Tickets beim Veranstalter: https://www.lanxess-arena.de/eventdetail/1374

Kölner Design Preis: Nachwuchsarbeiten im MAKK

Was entsteht gerade an den Kölner Designhochschulen? Einen Einblick gibt der Kölner Design Preis im Museum für Angewandte Kunst. Für die 20. Verleihung sind 50 Abschlussarbeiten aus fünf Hochschulen nominiert. Am Donnerstag um 19 Uhr werden die Auszeichnungen vergeben; der Eintritt zur Preisverleihung ist frei. Anschließend lassen sich die nominierten Arbeiten in der Ausstellung anschauen. Wer an diesem Abend schon andere Pläne hat, kann den Besuch nachholen: Die Schau läuft ab Freitag bis zum 6. Dezember.

Preisverleihung am Donnerstag, 26. November 2026, 19 Uhr. Ausstellung vom 27. November bis 6. Dezember 2026, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr MAKK, An der Rechtschule, Köln-Innenstadt Eintritt zur Preisverleihung frei Weitere Infos: https://kisd.de/termine/koelner-design-preis-2026-preisverleihung-und-ausstellung-im-makk/

Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen

Zum ersten Advent kann der Weihnachtsmarktbummel auch an den Stadtrand führen. Auf Gut Leidenhausen findet am Samstag und Sonntag die Waldweihnacht statt. Der Gutshof in Porz-Eil bietet dafür einen anderen Rahmen als die großen Märkte in der Innenstadt. An beiden Tagen geht es mittags los; wer mit Kindern unterwegs ist, muss den Ausflug also nicht bis zum Abend schieben. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung für Besucherinnen und Besucher ist nicht nötig. Wer eine Zufahrt zum Gelände benötigt, muss sie gesondert beim Veranstalter beantragen: Die städtischen Zufahrtsgenehmigungen sind an diesem Wochenende ausgesetzt.

Samstag und Sonntag, 28. und 29. November 2026, jeweils 12 bis 19:30 Uhr Gut Leidenhausen, Köln-Porz-Eil Eintritt frei, keine Anmeldung für Besucherinnen und Besucher nötig Weitere Infos: https://www.wahnerheide-koenigsforst.de/veranstaltung-waldweihnacht-5550.html

Musikflohmarkt im Bürgerzentrum Chorweiler

Die eine Schallplatte fehlt noch, das Instrument steht schon länger auf der Wunschliste oder das passende Kabel ist wie immer verschwunden: Beim Musikflohmarkt in Chorweiler lässt sich am Sonntag gezielt suchen und nebenbei stöbern. Angeboten werden gebrauchte Instrumente, Verstärker, Musiktechnik, Noten und Tonträger. Neuware ist nicht zugelassen. Für eine Pause öffnet das BürgerCafé mit Waffeln, Kuchen und Getränken. Wichtig bei der Planung: Anmelden müssen sich die Verkäuferinnen und Verkäufer. Wer nur schauen und kaufen möchte, zahlt zwei Euro Eintritt.

Sonntag, 29. November 2026, 11 bis 17 Uhr Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, Köln-Chorweiler Eintritt 2 Euro; Anmeldung nur für Verkaufsstände Weitere Infos: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/veranstaltungen/daten/41490/index.html

Eventguide ist ein kostenloser Veranstaltungskalender für Köln. Das Projekt wird ehrenamtlich aufgebaut, um lokale Kultur sichtbarer zu machen und Menschen mehr Anlässe zum Zusammenkommen zu geben. Weitere Veranstaltungen und die vollständige Wochenauswahl gibt es auf www.eventguide.ai/de. Dort gibt es auch einen wöchentlichen Newsletter und eine WhatsApp Event-News Community.