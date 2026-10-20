Köln wird im Herbst zum Design-Hotspot: Das erwartet Sie bei der idd cologne 2026

Wer in diesem Herbst durch Köln bummelt, spürt es sofort: In den Schaufenstern, Showrooms und Messehallen liegt ein ganz besonderer Zug von Kreativität und Innovation. Nach einer rundum gelungener Premiere im Vorjahr kehren die Interior Design Days – besser bekannt als idd cologne 2026 – vom 27. bis 31. Oktober 2026 zurück. Und diesmal legt das Event gemeinsam mit starken Partnern aus Messe, Stadt und Designszene noch eine deutliche Schippe drauf.

Ein lebendiges, dezentrales Treiben, das weit über klassische Messehallen hinausreicht: Die Domstadt verwandelt sich Ende Oktober für fünf Tage in eine internationale Bühne für hochwertiges Wohnen, zeitgemäße Arbeitswelten und moderne Designkultur.

Was steckt hinter dem Konzept der idd cologne 2026?

Die idd cologne setzt konsequent auf ein urbanes “Urban Only”-Format. Anstatt alle Aussteller in abgeschirmte Messehallen zu pferchen, holt das Event exklusives Design dorthin, wo das Leben pulsiert: mitten in die Kölner Stadtviertel.

Unabhängige Showrooms, ausgewählte Store-Partner und markante Design-Locations verbinden sich zu einem dichten Netzwerk im gesamten Stadtgebiet. Im Mittelpunkt der idd cologne 2026 steht das gehobene Wohnen (Residential). Ob modulare Sofas, edle Lichtkonzepte, Handwerkskunst oder nachhaltige Materialneuheiten – Fachbesucher wie auch designinteressierte Privatleute können die Neuheiten internationaler Marken hautnah und völlig kostenfrei entdecken.

Bündelung der Kräfte: Die idd cologne 2026 im perfekten Zusammenspiel mit ORGATEC und Design Season Cologne

Ein wesentlicher Grund, warum die idd cologne 2026 in diesem Jahr so hohe Wellen schlägt, ist die enge Vernetzung mit weiteren Schwergewichten der Designwelt:

Synergien mit der ORGATEC (27.–30. Oktober 2026):

Parallel zur idd cologne öffnet auf dem Koelnmesse-Gelände die ORGATEC ihre Tore. Während die ORGATEC als internationale Leitmesse zukunftsweisende Konzepte für Arbeit, Büro und Contract-Business zeigt, deckt die idd cologne den Residential- und Hospitality-Bereich ab. So entsteht für Architekten, Innenarchitektinnen und Händler eine unschlagbare Kombination aus Work & Living.

Neue Partnerschaft mit der Design Season Cologne (26.–31. Oktober 2026):

Erstmals kooperiert die idd cologne eng mit dem neuen Festival Design Season Cologne. Über 140 Designer, Studios und Brands bespielen mehr als 20 Orte in der Stadt – von der Ausstellung “DT26” im historischen Weißhaus-Wasserschloss Sülz über Kreislaufwirtschaft-Projekte (“CircBuild”) in Ehrenfeld bis hin zur Eröffnung des neuen Laufen-Flagshipstores im Rheinauhafen.

Herzstück Design Post Köln: Was verändert sich bei der idd cologne 2026?

Einer der spannendsten Anlaufpunkte der Kölner Interior-Woche ist und bleibt die Design Post Köln in Deutz. Das historische Hallenensemble direkt gegenüber der Koelnmesse agiert als Bindeglied zwischen klassischer Messe und urbane Designszene.

Im Rahmen der idd cologne 2026 wird die Kooperation zwischen der Koelnmesse und der Design Post nochmals auf ein neues Level gehoben. Die Design Post ist 2026 offizieller Bestandteil der Interior-Woche und wird ab 2027 sogar dauerhaft in das Portfolio der Koelnmesse übernommen. Für Besucher der idd cologne 2026 bedeutet das: Auf rund 3.500 Quadratmetern erwarten Sie kuratierte Sonderschauen wie “New Voices” für Nachwuchsdesigner, das Format “11 Kränze / 11 Studios” rund um die Kölner Brauhauskultur sowie täglich hochkarätige Podiumsdiskussionen zu Themen wie KI in der Architektur und kreislauffähigem Produktdesign.

Handwerk, Ateliers und Nachwuchs: Die Highlights im Stadtgebiet zur idd cologne 2026

Wer Köln während der idd cologne 2026 erkundet, sollte seinen Spaziergang unbedingt auch über die Stadtteile ausdehnen:

machwerkhaus köln in Kalk:

Auf dem rund 20.000 m² großen Industrieareal findet zeitgleich die 5. “machwerkschau” statt. Hier erlebt man Design dort, wo es entsteht – in offenen Werkstätten, Ateliers und Schauen zu Prototypen, Materialforschung und urbaner Produktion.

Showrooms in der Innenstadt & Belgischem Viertel:

Möbelmeilen, Flagship-Stores und kleine Designboutiquen laden zu Abendveranstaltungen, Talks und Produktpräsentationen ein.

Freier Eintritt in der Stadt:

Während für die ORGATEC-Messehallen ein Ticket nötig ist, stehen die Türen aller Standorte, Showrooms und Ausstellungen der idd cologne 2026 für alle Interessierten kostenfrei offen.

Praktische Infos für Ihren Besuch der idd cologne 2026

Ob Branchenprofi, Innenarchitekt oder schlichtweg Ästhet auf der Suche nach Inspiration fürs eigene Zuhause: Ende Oktober lohnt sich ein Ausflug nach Köln wie selten zuvor. Die Ausrichtung der idd cologne 2026 beweist, wie modern, nahbar und vernetzt ein Designevent heute aufgestellt sein kann.

Veranstaltungsdatum: 27. bis 31. Oktober 2026

27. bis 31. Oktober 2026 Locations: Design Post Köln (Deutz), machwerkhaus (Kalk), teilnehmende Showrooms & Partner im gesamten Kölner Stadtgebiet

Design Post Köln (Deutz), machwerkhaus (Kalk), teilnehmende Showrooms & Partner im gesamten Kölner Stadtgebiet Eintritt: Frei für alle idd cologne Standorte und Showrooms im Stadtgebiet