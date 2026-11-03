Kölner Museumsnacht 2026: Das ultimative Kulturevent kehrt zurück in die Domstadt

Wenn sich am Samstag, den 07. November 2026, von 18 bis 1 Uhr die Tore der großen Kulturhäuser, versteckten Ateliers und ungewöhnlichen Spielorte öffnen, gibt es für Kunst- und Kulturfans in der Domstadt nur ein einziges Ziel: Die Kölner Museumsnacht ist zurück und verspricht eine unvergessliche Nacht voller kreativer Energie, Live-Musik und überraschender Begegnungen.

Köln verwandelt sich in dieser Nacht in eine riesige, pulsierende Kulturlandschaft. Ganz egal, ob eingefleischter Museumsfan, begeisterter Kunstliebhaber oder neugieriger Nachtschwärmer – dieses Event bricht mit alten Konventionen, öffnet neue Perspektiven und holt die Kunst dorthin, wo die Menschen sind: mitten ins urbane Leben.

Kölner Museumsnacht 2026: Zwischen großen Sammlungen und urbanen Pop-up-Orten

Das absolute Herzstück der Museumsnacht bilden in diesem Jahr 12 renommierte Museen, die sich mit maßgeschneiderten, hochkarätigen Programmen von ihrer besten Seite präsentieren. Doch das Konzept geht längst weit über die klassischen Ausstellungsräume hinaus. Ergänzt durch temporäre Hotspots wie das TEMPO K im Deutzer Hafen oder die traditionsreiche ART COLOGNE, verschwimmen in dieser Nacht die Grenzen zwischen etablierter Hochkultur und freier Szene.

Die Wege zwischen den verschiedenen Stationen sind dabei längst kein bloßer Transfer mehr: Mit einem cleveren KVB-Bus-Shuttle-Angebot reist die Kunst direkt mit den Besucherinnen und Besuchern durch die Domstadt und bindet so auch den Weg selbst in das Gesamterlebnis ein.

Die Highlights in den Kölner Museen: Von DJ-Sets bis Rockkonzerten

Jedes der teilnehmenden Häuser hat sich für den 7. November 2026 ein ganz eigenes, atmosphärisches Highlight einfallen lassen:

Museum Ludwig: Hier verschmelzen zeitgenössische Akrobatik von Project KAAY, Live-Saxophonklänge von Ben Flora im Zusammenspiel mit DJ-Sets und exklusive Einblicke von Kunstvermittler*innen zu einem echten Gesamtkunstwerk über den Dächern der Stadt.

Hier verschmelzen zeitgenössische Akrobatik von Project KAAY, Live-Saxophonklänge von Ben Flora im Zusammenspiel mit DJ-Sets und exklusive Einblicke von Kunstvermittler*innen zu einem echten Gesamtkunstwerk über den Dächern der Stadt. MAKK (Museum für Angewandte Kunst): Design trifft auf Genuss und Kreativität. Neben Vinyl-DJs, einer Schallplattenbörse mit Kuchenplatte und Workshops im Kreativlabor lädt die Kölner IMI Winery zu einer entspannten Weinbar im Foyer ein.

Design trifft auf Genuss und Kreativität. Neben Vinyl-DJs, einer Schallplattenbörse mit Kuchenplatte und Workshops im Kreativlabor lädt die Kölner IMI Winery zu einer entspannten Weinbar im Foyer ein. Kölnisches Stadtmuseum: Unter dem roten Faden “Fünf Fragen. Fünf Antworten. Eine Stadt.” widmet sich das Museum großen Lebensfragen, untermalt von künstlerischen Kurzformaten aus Poetry-Slam und Kölner Unplugged-Musik.

Unter dem roten Faden “Fünf Fragen. Fünf Antworten. Eine Stadt.” widmet sich das Museum großen Lebensfragen, untermalt von künstlerischen Kurzformaten aus Poetry-Slam und Kölner Unplugged-Musik. NS-Dokumentationszentrum: Das EL-DE-Haus verbindet ernste Erinnerungskultur im EL-DE-Haus mit einem echten optischen Kontrast: Der historische Gewölbekeller verwandelt sich dank rund 12.000 bunter Bälle, DJane, Musik und Straßenkünstler El Goma in eine surreale Installation zwischen Kunst und Party.

Das EL-DE-Haus verbindet ernste Erinnerungskultur im EL-DE-Haus mit einem echten optischen Kontrast: Der historische Gewölbekeller verwandelt sich dank rund 12.000 bunter Bälle, DJane, Musik und Straßenkünstler El Goma in eine surreale Installation zwischen Kunst und Party. Käthe Kollwitz Museum Köln: Das Haus widmet sich dem Werk einer der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Führungen, kreative Workshops, eine Lesung sowie ein musikalischer Beitrag von Retrogott schlagen Brücken zwischen bildender Kunst und Literatur.

Das Haus widmet sich dem Werk einer der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Führungen, kreative Workshops, eine Lesung sowie ein musikalischer Beitrag von Retrogott schlagen Brücken zwischen bildender Kunst und Literatur. Rautenstrauch-Joest-Museum: Das große Foyer zwischen Rautenstrauch-Joest-Museum und Museum Schnütgen wird ohne klassische Bühne zur lebendigen Aktionsfläche für Tanz, Akrobatik und zeitgenössischen Zirkus, die später in eine Party übergeht.

Das große Foyer zwischen Rautenstrauch-Joest-Museum und Museum Schnütgen wird ohne klassische Bühne zur lebendigen Aktionsfläche für Tanz, Akrobatik und zeitgenössischen Zirkus, die später in eine Party übergeht. Museum Schnütgen: Die romanische Museumskirche St. Cäcilien wird dank farbiger Lichtinstallationen von Clubkind und sphärischen Live-Sounds von Alex Ketzer zu einem magischen Klang- und Lichtraum auf Sitzkissen.

Die romanische Museumskirche St. Cäcilien wird dank farbiger Lichtinstallationen von Clubkind und sphärischen Live-Sounds von Alex Ketzer zu einem magischen Klang- und Lichtraum auf Sitzkissen. Römisch-Germanisches Museum (im Belgischen Haus): Hier heißt es ganz unkompliziert “Rom trifft Rock” – von antiken Einblicken über ein Kinderrockkonzert mit Pelemele am frühen Abend bis hin zum Auftritt einer Rock-/Pop-Band ab 21 Uhr.

Hier heißt es ganz unkompliziert “Rom trifft Rock” – von antiken Einblicken über ein Kinderrockkonzert mit Pelemele am frühen Abend bis hin zum Auftritt einer Rock-/Pop-Band ab 21 Uhr. Schokoladenmuseum: Die Ausstellung führt durch die Historie der Schokolade von den Ursprüngen bis zur Herstellung, begleitet von Mitmachangeboten und Verkostungen für alle Sinne.

Die Ausstellung führt durch die Historie der Schokolade von den Ursprüngen bis zur Herstellung, begleitet von Mitmachangeboten und Verkostungen für alle Sinne. Deutsches Sport & Olympia Museum: Zwischen über 2.500 Jahren Sportgeschichte wird es sportlich aktiv mit Mitmachstationen, Challenges, besonderen Gästen und überraschenden Aktionen.

Zwischen über 2.500 Jahren Sportgeschichte wird es sportlich aktiv mit Mitmachstationen, Challenges, besonderen Gästen und überraschenden Aktionen. TEMPO K: Im Deutzer Hafen zeigt das temporäre Museum urbane Kunst, Graffiti und zeitgenössische Wandmalerei im Rahmen seiner Finissage inklusive Graffiti-Workshops zum Selbermachen.

Im Deutzer Hafen zeigt das temporäre Museum urbane Kunst, Graffiti und zeitgenössische Wandmalerei im Rahmen seiner Finissage inklusive Graffiti-Workshops zum Selbermachen. ART COLOGNE: Besucher erhalten mit ihrem Ticket von 16 bis 19 Uhr kostenlosen Zugang zur traditionsreichen Kunstmesse und erleben in Nachbarschaft zum KunstWerk einen perfekten Brückenschlag zum internationalen Kunstmarkt.

Geheimtipps und außergewöhnliche Pop-up-Locations zur Kölner Museumsnacht 2026

Wer das besondere Abenteuer abseits der großen Adressen sucht, findet spektakuläre und sonst meist verborgene Orte bei der Kölner Museumnacht 2026:

Der Fernwärmetunnel der RheinEnergie: Ein absolutes Highlight für Entdecker. Es geht rund 500 Meter weit und 25 Meter tief unter dem Rhein hindurch – vorbei an massiven Leitungen von Deutz direkt in die Innenstadt.

Ein absolutes Highlight für Entdecker. Es geht rund 500 Meter weit und 25 Meter tief unter dem Rhein hindurch – vorbei an massiven Leitungen von Deutz direkt in die Innenstadt. MS RheinCargo: Das Schiff verbindet den Rheinauhafen mit dem Domumfeld, während ein kuratierter Soundtrack über Kopfhörer die nächtliche Flussfahrt zum audiovisuellen Erlebnis zwischen den Kulturorten macht.

Das Schiff verbindet den Rheinauhafen mit dem Domumfeld, während ein kuratierter Soundtrack über Kopfhörer die nächtliche Flussfahrt zum audiovisuellen Erlebnis zwischen den Kulturorten macht. Offene Ateliers im KunstWerk Deutz und Kunsthaus Rhenania: Über 150 Kreative im KunstWerk sowie die Künstlerinnen und Künstler im Kunsthaus Rhenania öffnen ihre Ateliers, Werkstätten und Proberäume für den direkten Austausch.

Über 150 Kreative im KunstWerk sowie die Künstlerinnen und Künstler im Kunsthaus Rhenania öffnen ihre Ateliers, Werkstätten und Proberäume für den direkten Austausch. Filmforum im Museum Ludwig: Moderatorin Bianca Hauda lädt zum Format “Bianca Hauda im Atelier” ein, in dem unter anderem Schauspieler und Comedian Max Giermann zu Gast ist.

Moderatorin Bianca Hauda lädt zum Format “Bianca Hauda im Atelier” ein, in dem unter anderem Schauspieler und Comedian Max Giermann zu Gast ist. Galerie Karsten Greve: Präsentiert eine exklusive Nacht mit Werken der international bedeutenden Künstlerin Louise Bourgeois und kuratorischer Führung.

Präsentiert eine exklusive Nacht mit Werken der international bedeutenden Künstlerin Louise Bourgeois und kuratorischer Führung. KölnTourismus & Domforum: KölnTourismus zeigt Sahar Efremovas “Dom international”-Reihe zu Vielfalt und Heimat, während das Domforum direkt am Kölner Dom mit Licht, Klang und Postkarten für persönliche Wünsche einen leuchtenden Raum schafft.

KölnTourismus zeigt Sahar Efremovas “Dom international”-Reihe zu Vielfalt und Heimat, während das Domforum direkt am Kölner Dom mit Licht, Klang und Postkarten für persönliche Wünsche einen leuchtenden Raum schafft. Minoritenkirche: Wer dem Trubel entfliehen möchte, findet hier im warmen Licht von rund 300 Kerzen und dank dezenter musikalischer Begleitung sowie Kurzkonzerten der Sängerin Cage einen Moment der absoluten Stille.

Wer dem Trubel entfliehen möchte, findet hier im warmen Licht von rund 300 Kerzen und dank dezenter musikalischer Begleitung sowie Kurzkonzerten der Sängerin Cage einen Moment der absoluten Stille. AOK-Haus & Tunnel Johannisstraße: Das AOK-Haus bietet mit feinem Kaffee einen gemütlichen Ruhepunkt, während der Tunnel an der Johannisstraße durch das Atelierhaus Kolbhalle temporär in einen urbanen Kunstraum verwandelt wird.

Tickets für die Kölner Museumsnacht 2026

Tickets sind im Vorverkauf sowie am Veranstaltungstag flexibel online unter www.koelner-museumsnacht.de erhältlich. Schnappen Sie sich Familie und Freunde und erleben Sie Köln von seiner kreativsten Seite!

Ticketpreise im Überblick: