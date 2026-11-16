Der erste Glühwein im MediaPark, zwei Gitarren im Palladium und ein Samstagabend mit Papa Roach: In Köln liegen diese Woche sehr unterschiedliche Ausgehpläne ziemlich nah beieinander. Dazu kommen drei Abende Jazz im Stadtgarten und eine Lesung. Eventguide hat sechs Termine aus der Wochenauswahl für CityNEWS zusammengestellt.

Eröffnung: Santas Weihnachtsmarkt im MediaPark

Wer seinen ersten Weihnachtsmarktbummel gern mit einem neuen Ort verbindet, kann am Donnerstag den MediaPark ansteuern. Dort eröffnet Santas Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. Zum Auftakt gibt es eine öffentliche Charity-Aktion zugunsten von RTL – Wir helfen Kindern; angekündigt sind Yvonne Catterfeld und Moderator Jan Köppen. Der Markt öffnet schon am Nachmittag, die Aktion findet am frühen Abend statt. Auch fürs Wochenende ist der neue Markt eine Option. Nur am Totensonntag sollte man später losziehen: Dann öffnen die Stände erst um 18 Uhr.

Ab Donnerstag, 19. November 2026, 14 bis 22 Uhr; Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 22. November 2026, 18 bis 21 Uhr MediaPark, Köln Eintritt frei; einzelne Attraktionen kosten extra Infos und Tickets beim Veranstalter: https://santas-weihnachtsmarkt.de/Events/

Bingo im überdachten Außenbereich im Bumann & Sohn

Ein Stift, ein Zettel und die feste Überzeugung, dass gleich die eigene Zahl kommt: Mehr Vorbereitung braucht dieser Donnerstagabend kaum. Im Bumann & Sohn wird im überdachten Außenbereich Bingo gespielt. Das eignet sich für eine Verabredung, bei der man zwischendurch reden kann und trotzdem etwas vorhat. Eigene Stifte sind willkommen, mitspielen geht auch ohne Reservierung. Der Eintritt ist frei, bezahlt wird pro Bingo-Zettel – der landet praktischerweise mit auf dem Deckel.

Donnerstag, 19. November 2026, 19 Uhr, Einlass 18:30 Uhr Bumann & Sohn, Köln-Ehrenfeld Eintritt frei, 0,50 Euro pro Bingo-Zettel. Ab 18 Jahren. Infos und Tickets beim Veranstalter: https://www.bumannundsohn.de/programm/2026/11/19/bingo

Hermanos Gutiérrez live im Palladium

Für einen Freitagabend ohne Mitsingpflicht stehen Hermanos Gutiérrez auf dem Plan. Das Brüderduo erzählt mit ineinandergreifenden Gitarren und instrumentalen Stücken, die Platz für eigene Bilder im Kopf lassen. Auf ihrer Los Ojos Del Condor Tour machen die beiden im Palladium Station. Wer nach einer vollen Woche lieber zuhören als selbst laut werden möchte, hat hier einen passenden Konzerttermin. Das industrielle Hallenumfeld in Mülheim liefert dazu einen anderen Rahmen als der kleine Club um die Ecke.

Freitag, 20. November 2026, 20 Uhr, Einlass 18:30 Uhr Palladium, Schanzenstraße 36, Köln-Mülheim Tickets 50 Euro zuzüglich Gebühren Infos und Tickets beim Veranstalter: https://concertteam.de/events/hermanos-gutierrez-2026-11-20

KLAENG Festival im Stadtgarten

Wer Lust auf Musik hat, bei der nicht schon nach dem ersten Takt alles feststeht, sollte das KLAENG Festival vormerken. Von Freitag bis Sonntag treffen im Kölner Stadtgarten unterschiedliche Spielarten von Jazz und Improvisation aufeinander. Am Freitag spielt unter anderem das Kris Davis Trio, am Samstag ist David Virelles mit seinem KLAENG Project dabei, am Sonntag steht das Chris Potter Trio auf dem Programm. Man muss sich dafür nicht gleich ein ganzes Festivalwochenende freihalten: Es gibt separate Tagestickets. Der Festivalpass ist bereits ausverkauft.

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. November 2026, jeweils 19 Uhr, Einlass 18 Uhr Stadtgarten, Köln Tagestickets 38 Euro, ermäßigt 18 Euro, gegebenenfalls zuzüglich Gebühren Infos und Tickets beim Veranstalter: https://klaengfestival.de/

Papa Roach mit “Rise of the Roach” in der LANXESS arena

Wer beim Namen Papa Roach sofort die eigene Jugend vor Augen hat, dürfte sich diesen Termin ohnehin schon markiert haben. Mit Rise of the Roach kommt die Band am Samstag in die LANXESS arena. Köln ist der einzige NRW-Termin dieser Tourrunde; als weitere Bands sind LANDMVRKS und SLEEP THEORY angekündigt. Für die Wochenendplanung heißt das: Der Abend beginnt bereits um 19 Uhr. Es bleibt also wenig Zeit für die übliche Diskussion, wann man denn nun wirklich losfahren müsste.

Samstag, 21. November 2026, 19 Uhr, Einlass 18 Uhr LANXESS arena, Köln-Deutz Tickets laut Arena ab 61,95 Euro Infos und Tickets beim Veranstalter: https://www.lanxess-arena.de/eventdetail/1403

Buch für die Stadt 2026: Lesung mit Kristof Magnusson im Schauspiel Köln

Am Sonntagvormittag gehört die Bühne im Schauspiel einem Roman: Kristof Magnussons Ein Mann der Kunst ist das Buch für die Stadt 2026. Zum Auftakt der Lesewoche kommt der Autor an den Offenbachplatz. Im Mittelpunkt seines Romans stehen ein zurückgezogener Maler und Kunstfreunde, deren Begegnung mit dem verehrten Künstler gründlich anders läuft als erhofft. Ein guter Anlass für alle, die nach dem Konzertwochenende noch Gesprächsstoff für den Sonntagskaffee suchen – über Kunst, Erwartungen und die Frage, wie viel man von seinen Idolen eigentlich wissen möchte.

Sonntag, 22. November 2026, 11 Uhr Schauspiel Köln, Offenbachplatz Eintritt 17 Euro, ermäßigt 12 Euro, jeweils zuzüglich 1 Euro Kultursoli und Vorverkaufsgebühren; Ticketverkauf über die Bühnen Köln Infos und Tickets beim Veranstalter: https://bfds.ksta.de/

Eventguide ist ein ganz neuer, komplett kostenloser Veranstaltungskalender für Köln. Das Projekt wird ehrenamtlich aufgebaut, um lokale Kultur sichtbarer zu machen und Menschen mehr Anlässe zum Zusammenkommen zu geben. Weitere Veranstaltungen und die vollständige Wochenauswahl gibt es auf www.eventguide.ai/de, dort gibt es auch einen wöchentlichen Newsletter und eine WhatsApp Event-News Community.