Große KVB-Baustellen während der Herbstferien in Köln: Trennung bei Linien 1, 7 und 9

Wer in den kommenden Wochen in Köln auf die Stadtbahn angewiesen ist, braucht starke Nerven und etwas mehr Zeit im Gepäck. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bündeln in den Herbstferien umfangreiche Baumaßnahmen, die den Bahnverkehr in der Domstadt spürbar einschränken. Betroffen sind vor allem Pendlerinnen und Pendler der Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9, die sich auf Streckentrennungen, Umleitungen und einen eingerichteten Ersatzverkehr einstellen müssen.

Die Stadt Köln nutzt die verkehrsärmere Zeit der Schulferien für wichtige Zukunftsprojekte: Zum einen wird an der Mindener Straße in Deutz ein neues Hochwasserschutztor eingebaut, zum anderen werden die U-Bahn-Stationen wie der “Bahnhof Deutz/Messe” grundlegend saniert. Hinzu kommt der Austausch einer Weiche direkt am Kölner Neumarkt. Damit diese Mammutaufgaben reibungslos über die Bühne gehen, sind zwei aufeinanderfolgende Bauphasen geplant, die den gewohnten Weg durch Köln temporär verändern.

Die erste Bauphase: Streckentrennungen am Neumarkt, in Deutz und auf der Linie 7

Los geht es mit dem ersten Bauabschnitt von Samstag, 17. Oktober 2026, ab etwa 3:00 Uhr, bis Mittwoch, 21. Oktober 2026, rund um die Uhr bis etwa 3:00 Uhr. In diesen ersten Tagen ballen sich die Baustellen, da sowohl in Deutz als auch am Neumarkt gleichzeitig gearbeitet wird.

Linie 1 und Linie 7: Bahnen aus Richtung Weiden bzw. Frechen enden vorzeitig an der Haltestelle “Rudolfplatz” und fahren von dort direkt wieder zurück in den Kölner Westen.

Bahnen aus Richtung Weiden bzw. Frechen enden vorzeitig an der Haltestelle “Rudolfplatz” und fahren von dort direkt wieder zurück in den Kölner Westen. Linie 9: Wer aus Sülz kommt, stoppt vorerst am “Zülpicher Platz” und tritt von dort den Rückweg nach Sülz an.

Wer aus Sülz kommt, stoppt vorerst am “Zülpicher Platz” und tritt von dort den Rückweg nach Sülz an. Der Ost-Ast nach Deutz: Die aus Bensberg oder Königsforst anrückenden Züge der Linien 1 und 9 fahren lediglich bis zum “Bahnhof Deutz/Messe” und pendeln von dort wieder zurück ins Bergische. Da in der dortigen U-Bahn-Station während der Arbeiten jeweils nur ein Gleis zur Verfügung steht und der Bahnsteig wechselt, ist hier vor Ort etwas Aufmerksamkeit bei der Wegeführung gefragt.

Die aus Bensberg oder Königsforst anrückenden Züge der Linien 1 und 9 fahren lediglich bis zum “Bahnhof Deutz/Messe” und pendeln von dort wieder zurück ins Bergische. Da in der dortigen U-Bahn-Station während der Arbeiten jeweils nur ein Gleis zur Verfügung steht und der Bahnsteig wechselt, ist hier vor Ort etwas Aufmerksamkeit bei der Wegeführung gefragt. Linie 7 im Süden: Züge aus Zündorf fahren nur bis zur “Deutzer Freiheit” und schwenken dann wieder Richtung Zündorf zurück.

Die zweite Bauphase: Entlastung ab dem 21. Oktober 2026

Ab Mittwoch, 21. Oktober 2026, bis einschließlich Sonntag, 1. November 2026, atmet der Kölner Westen ein Stück weit auf, während die Arbeiten ihren Lauf nehmen. Die Linie 7 kann in dieser zweiten Phase wieder uneingeschränkt auf ihrem gesamten Linienweg verkehren. Auch die Linien 1 und 9 erreichen den Neumarkt wieder, bleiben im Kern jedoch getrennt:

Die Züge der Linien 1 und 9 aus dem Bergischen Land enden weiterhin am “Bahnhof Deutz/Messe” und fahren von dort zurück.

enden weiterhin am “Bahnhof Deutz/Messe” und fahren von dort zurück. Die Linie 1 aus Weiden fährt planmäßig bis zum “Heumarkt” und wird von dort auf den Weg der Linie 7 bis zur Haltestelle “Baumschulenweg” in Poll umgeleitet, ehe sie in den Westen zurückkehrt.

fährt planmäßig bis zum “Heumarkt” und wird von dort auf den Weg der Linie 7 bis zur Haltestelle “Baumschulenweg” in Poll umgeleitet, ehe sie in den Westen zurückkehrt. Die Linie 9 aus Sülz wird bis zum “Neumarkt” geführt, dreht dort über die Nordseite des Platzes ihre Schleife und rollt zurück in Richtung Sülz.

Der Schienenersatzverkehr (SEV) 101 und die genaue Haltestellen-Situation im Detail

Um die Lücken im Netz zu schließen, richten die KVB einen umfassenden Schienenersatzverkehr (SEV) unter der Linienkennung “101” ein. Die Busse übernehmen die Verbindung über den Rhein und durch die Innenstadt, wobei sich die Routenführung und die Haltestellen-Situation je nach Bauphase anpassen. In der ersten Phase (17. bis 21. Oktober 2026) rollen die Busse über einen rund fünf Kilometer langen Weg je Fahrtrichtung, was etwa 30 Minuten Fahrzeit beansprucht. In der zweiten Phase vom 21. Oktober bis zum 1. November 2026 verkürzt sich die Strecke zwischen “Neumarkt” und “Koelnmesse” auf rund 2,9 Kilometer, wodurch die Busse in etwa zwölf Minuten durchkommen. Die Außenäste im Westen (bis Zülpicher Platz/Rudolfplatz) entfallen in der zweiten Phase für den Bus, da dort die Bahnen wieder fahren.

Damit Fahrgäste nicht lange suchen müssen, sind die Ersatzhaltestellen der Linie 101 in den Veedeln exakt verortet:

Zülpicher Platz: Auf der Roonstraße vor den Häusern Nr. 16 sowie Nr. 25–27.

Auf der Roonstraße vor den Häusern Nr. 16 sowie Nr. 25–27. Roonstraße: (Gilt nur für die Fahrtrichtung Deutz) Direkt an der regulären Haltestelle der Bus-Linien 136 und 146.

(Gilt nur für die Fahrtrichtung Deutz) Direkt an der regulären Haltestelle der Bus-Linien 136 und 146. Moltkestraße: Ebenfalls an der regulären Haltestelle der Bus-Linien 136 und 146.

Ebenfalls an der regulären Haltestelle der Bus-Linien 136 und 146. Rudolfplatz: Auf der Pilgrimstraße vor den Hausnummern 2 bis 12 bzw. auf der Aachener Straße vor Hausnummer 2.

Auf der Pilgrimstraße vor den Hausnummern 2 bis 12 bzw. auf der Aachener Straße vor Hausnummer 2. Neumarkt (Besonderheit beachten!): In Fahrtrichtung Deutz halten die Busse vor dem Rautenstrauch-Joest-Museum auf der Cäcilienstraße (Nr. 29–33). Kommen Fahrgäste aus Deutz an, nutzen sie die reguläre Bus-Haltestelle der Linien 136 und 146 auf der Nordseite des Neumarktes. Wichtig für den regulären Busverkehr vor Ort: Am Neumarkt wird der Einstieg in die Busse der Linien 136 und 146 während der Baumaßnahme erneut an die Ankunftshaltestelle gegenüber dem Gesundheitsamt verlegt, damit die Ersatzbusse die primäre Einstiegshaltestelle freihalten können.

In Fahrtrichtung Deutz halten die Busse vor dem Rautenstrauch-Joest-Museum auf der Cäcilienstraße (Nr. 29–33). Kommen Fahrgäste aus Deutz an, nutzen sie die reguläre Bus-Haltestelle der Linien 136 und 146 auf der Nordseite des Neumarktes. Wichtig für den regulären Busverkehr vor Ort: Am Neumarkt wird der Einstieg in die Busse der Linien 136 und 146 während der Baumaßnahme erneut an die Ankunftshaltestelle gegenüber dem Gesundheitsamt verlegt, damit die Ersatzbusse die primäre Einstiegshaltestelle freihalten können. Heumarkt: Auf der Pipinstraße 14 beziehungsweise direkt am Heumarkt 43.

Auf der Pipinstraße 14 beziehungsweise direkt am Heumarkt 43. Deutzer Freiheit: Auf der Mindener Straße vor der Fußgängerbrücke (Richtung Messe) oder auf Höhe des Durchgangs zur Linie 7 (Richtung Zülpicher Platz).

Auf der Mindener Straße vor der Fußgängerbrücke (Richtung Messe) oder auf Höhe des Durchgangs zur Linie 7 (Richtung Zülpicher Platz). Bahnhof Deutz/Messe: Jeweils an der regulären Bus-Haltestelle der Linie 150 auf der Opladener Straße / am Ottoplatz.

Jeweils an der regulären Bus-Haltestelle der Linie 150 auf der Opladener Straße / am Ottoplatz. Koelnmesse: Auf der Deutz-Mülheimer-Straße vor Hausnummer 22 sowie direkt an der dortigen Zufahrt zur Messe/Ost.

Clever ausweichen: Alternativen im Kölner Stadtnetz

Wer den Ersatzbussen aus dem Weg gehen möchte, kann auf andere Linien umsteigen. Die Stadtbahn-Linien 3 und 4 sind eine hervorragende Alternative, da sie sowohl die Haltestelle “Bahnhof Deutz/LANXESS arena” (oberirdisch) als auch den “Neumarkt” (in der U-Bahn-Station) ansteuern und die Querung des Rheins garantieren. Die KVB empfiehlt allen Fahrgästen, vor Fahrtantritt die elektronischen Fahrplaninformationen im Internet und an den Haltestellen zu prüfen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu den KVB-Baumaßnahmen in Köln

Welche KVB-Linien sind von den Baumaßnahmen in den Herbstferien betroffen?

Hauptsächlich sind die Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9 betroffen. Es kommt zu Linientrennungen, Umleitungen und verkürzten Linienwegen.

Warum finden die Baumaßnahmen statt?

Die Stadt Köln und die KVB nutzen die Herbstferien für den Einbau eines neuen Hochwasserschutztores an der Mindener Straße in Deutz, für Sanierungsarbeiten an U-Bahn-Stationen (darunter der Bahnhof Deutz/Messe) sowie für einen notwendigen Weichentausch am Neumarkt.

Wie fährt der Ersatzverkehr (Linie 101) in der ersten Bauphase?

In der ersten Phase vom 17. bis 21. Oktober 2026 verbindet der Ersatzbus 101 die gesperrten Abschnitte zwischen dem Kölner Westen (Zülpicher Platz/Rudolfplatz), der Innenstadt (Neumarkt, Heumarkt) und Deutz (Deutzer Freiheit, Bahnhof Deutz, Koelnmesse). Die Fahrtzeit für die rund fünf Kilometer lange Strecke beträgt etwa 30 Minuten.

Was ändert sich beim Ersatzverkehr in der zweiten Bauphase?

Ab dem 21. Oktober bis zum 1. November 2026 verkehren die Bahnen im westlichen Bereich (Zülpicher Platz und Rudolfplatz) wieder regulär. Der Ersatzbus 101 fährt dann nur noch verkürzt zwischen den Haltestellen “Neumarkt” und “Koelnmesse”, wodurch sich die Fahrzeit auf rund zwölf Minuten verkürzt.

Welche Alternativen habe ich, um den Rhein zu queren?

Als starker Ersatz bieten sich die Stadtbahn-Linien 3 und 4 an, die weiterhin über den Rhein fahren und sowohl den Neumarkt als auch den Bahnhof Deutz anbinden.