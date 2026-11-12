Feuerwehr Köln bekommt mit Drohne Unterstützung aus der Luft

Ob im Agnesviertel, in Ehrenfeld oder in jedem anderen Veedel unserer Domstadt: Wenn es brennt oder Menschen in Gefahr sind, zählt für die Rettungskräfte jede einzelne Sekunde. Ab sofort bekommt die Feuerwehr Köln in genau solchen kritischen Situationen hochmoderne Unterstützung aus der Luft. Eine rund 40 mal 40 Zentimeter große, auffällig rot-gelbe Drohne wird künftig regelmäßig am Himmel über der Rheinmetropole unterwegs sein. Ihr Ziel ist es, den Einsatzkräften bei unklaren Notrufen noch vor dem Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge entscheidende Livebilder direkt von der Einsatzstelle zu liefern.

Wie die neue Drohne der Feuerwehr Köln bei Einsätzen hilft

Wer die Notrufnummer 112 wählt, befindet sich oft selbst in einer Ausnahmesituation und beschreibt das Geschehen mit eigenen Worten. Wie groß ein Brand tatsächlich ist, wo genau der Brandherd liegt oder an welcher Stelle eines unübersichtlichen Autobahnabschnitts sich ein Unfall ereignet hat, lässt sich am Telefon nicht immer zweifelsfrei einschätzen. Genau an diesem Punkt setzt die neue Drohne der Feuerwehr Köln an.

Unmittelbar nach der Alarmierung startet das Fluggerät vollautomatisch aus einer speziellen Station auf dem Dach eines Gebäudes der Feuerwehr Köln und nimmt Kurs auf den Einsatzort. Ausgestattet mit einer leistungsstarken Zoom- sowie einer Wärmebildkamera überträgt die Drohne gestochen scharfe Livebilder in Echtzeit. Sowohl die Leitstelle als auch die Einsatzleitung können diese Aufnahmen bereits während der Anfahrt im Einsatzfahrzeug einsehen. Dadurch finden die Feuerwehrleute den genauen Einsatzort nicht nur deutlich schneller, sondern können bei Bedarf auch wesentlich früher Verstärkung nachfordern und ihre taktischen Maßnahmen viel gezielter planen.

Schnelle Orientierung aus der Luft bei unklaren Lagen

Zum Einsatz kommt die automatisierte Drohne in Köln immer dann, wenn die Lage vor Ort zunächst unklar erscheint. Typische Szenarien sind beispielsweise gemeldete Rauchentwicklungen mit unbekannter Ursache, schwer auffindbare Unfallstellen, ausgedehnte Flächenbrände oder großflächige Schadenslagen nach schweren Unwettern. Bei einem Feuer zeigen die Luftaufnahmen innerhalb weniger Minuten, wo genau der Rauch aufsteigt und in welche Richtung sich die Flammen ausbreiten. Nach einem Verkehrsunfall wird sofort ersichtlich, wie weitläufig die Unfallstelle ist und welche akuten Gefahren dort drohen.

Das Konzept ist gezielt auf die entscheidenden ersten Minuten eines Einsatzes ausgelegt. Sobald die reguläre Einsatzleitung vor Ort eintrifft oder das Luftbild nicht mehr benötigt wird, kehrt die Drohne selbstständig zu ihrer Dachstation zurück. Sollten im weiteren Verlauf eines längeren Einsatzes dennoch weiterhin Bilder aus der Vogelperspektive erforderlich sein, übernimmt wie gewohnt die spezialisierte Drohneneinheit der Feuerwehr Köln mit ihren eigenen Systemen. Das automatisierte Fluggerät steht täglich zwischen 7 und 18 Uhr einsatzbereit zur Verfügung, sofern die Witterungsbedingungen und die Technik einen sicheren Start zulassen.

Strenge Sicherheitsstandards und enge Abstimmung im Luftraum

Hinter dem Flugbetrieb steht das Partnerunternehmen Skyflow Network GmbH. Obwohl die Drohne automatisiert startet und fliegt, wird jeder einzelne Einsatz durchgehend von ausgebildeten Pilotinnen und Piloten überwacht, die im Bedarfsfall jederzeit manuell in die Steuerung eingreifen können. Zudem ist der Betrieb eng mit der Polizei, der Deutschen Flugsicherung sowie den Besatzungen der Rettungshubschrauber abgestimmt. Sobald die Drohne abhebt, werden diese Stellen automatisch über den Start informiert.

Sämtliche nationalen und europäischen Vorschriften für den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme werden strikt eingehalten. Gesperrte Lufträume und sensible Bereiche umfliegt das rund 1.800 Gramm leichte Fluggerät automatisch. Für den unwahrscheinlichen Fall eines technischen Ausfalls verfügt die Drohne über ein integriertes Fallschirmsystem, das eine kontrollierte und sichere Notlandung ermöglicht. Sollte das Wetter umschlagen oder ein Konflikt mit dem übrigen Luftverkehr drohen, bleibt die Drohne am Boden oder bricht den laufenden Flug umgehend ab. Reißt die Funkverbindung ab, kehrt sie selbstständig zu ihrer Basisstation zurück.

Klare Regeln für den Datenschutz über den Dächern der Domstadt

Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich beim Thema Drohnen verständlicherweise, wie es um ihre Privatsphäre bestellt ist. Hier schafft die Stadt Köln klare Fakten: Die Drohne der Feuerwehr Köln fliegt ausschließlich aus einem konkreten Anlass zu einer definierten Einsatzstelle. Eine flächendeckende Beobachtung oder gar eine dauerhafte Überwachung des öffentlichen Raums findet zu keinem Zeitpunkt statt.

Aufnahmen werden über den eigentlichen Einsatz hinaus nur dann gespeichert, wenn sie zwingend für die Einsatzdokumentation, die fachliche Auswertung oder als Beweismittel benötigt werden. Jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt dabei streng nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung.

Testbetrieb bis Ende Januar 2027 entscheidet über die Zukunft

Aktuell befindet sich das System in einer intensiven Erprobungsphase. Während des Testbetriebs, der voraussichtlich bis Ende Januar 2027 läuft, wird jeder einzelne Flug der Feuerwehr-Drohne in Köln akribisch dokumentiert und ausgewertet. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei ganz praktische Fragen aus dem Einsatzalltag: Liegen wichtige Informationen durch das Luftbild tatsächlich schneller vor? Hilft die Perspektive von oben den Einsatzkräften dabei, die Lage realistischer einzuschätzen und Personal sowie Fahrzeuge gezielter einzusetzen? Und bewährt sich das gesamte Verfahren zuverlässig im stressigen Alltag der Retter?

Auf Basis dieser umfassenden Auswertung wird die Feuerwehr Köln nach dem Ende der Testphase entscheiden, ob die fliegende Unterstützung dauerhaft in den regulären Einsatzdienst übernommen wird. Wenn Sie das auffällige rot-gelbe Flugobjekt in den kommenden Monaten am Kölner Himmel entdecken, wissen Sie nun, dass hier modernste Technik im Einsatz ist, um im Notfall noch schneller und gezielter Hilfe zu leisten.