Weltkindertag 2026 in Köln: Das große Kinder- und Familienfest im Rheinauhafen

Wenn der Kölner Rheinauhafen zu einer einzigen bunte Spiel- und Erlebniswelt wird, steht wieder ein ganz besonderes Highlight im Kalender: Am Sonntag, den 20. September 2026, feiert Köln das traditionelle Kinder- und Familienfest zum Weltkindertag 2026. Von 12:00 bis 18:00 Uhr erstreckt sich die Veranstaltungsmeile direkt an der malerischen Rheinpromenade – vom Schokoladenmuseum bis hin zum Harry-Blum-Platz.

Seit mehr als drei Jahrzehnten lockt dieses Großevent jedes Jahr zehntausende kleine und große Besucherinnen und Besucher in die Domstadt. Das Konzept verbindet erstklassige Unterhaltung für die ganze Familie mit gesellschaftlich relevanten Themen. Der Eintritt sowie sämtliche Mitmachaktionen und Shows sind wie gewohnt völlig kostenlos.

Das Motto 2026: “Starke Kinder – starke Zukunft”

Hinter all dem bunten Treiben steht ein ernstes und bedeutsames Anliegen. Der Weltkindertag erinnert an die im Jahr 1989 verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention mit ihren insgesamt 54 Artikeln und setzt ein starkes Zeichen für die Interessen der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft.

Das diesjährige bundesweite Motto von UNICEF Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk lautet “Starke Kinder – starke Zukunft”. Es richtet einen eindringlichen Appell an Politik und Gesellschaft, sich viel entschiedener für den Schutz, die Bildung und die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Die Belastungen für die junge Generation sind enorm: Globale Krisen, der Klimawandel, wirtschaftliche Unsicherheiten und nicht zuletzt die Herausforderungen der digitalen Welt sorgen bei vielen jungen Menschen für Zukunftsängste. Das Fest macht deutlich, wie wichtig es ist, Kinder nachhaltig zu fördern, zu schützen und sie als aktive Gestalter der Gesellschaft von morgen einzubeziehen.

Freie Fahrt mit Bus und Bahn am Festwochenende

Um Familien die Anreise so einfach und günstig wie möglich zu machen, legen sich das Land Nordrhein-Westfalen, die Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen ordentlich ins Zeug. Am gesamten Wochenende – sowohl am Samstag, 19. September, als auch am Sonntag, 20. September 2026 – fahren alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 14 Jahren ohne Fahrschein in sämtlichen Bussen und Bahnen der KVB sowie im gesamten Rheinlandnetz. Am Sonntag gilt dieses Gratis-Angebot im öffentlichen Nahverkehr sogar flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Aktion soll dazu anregen, das Auto einfach mal stehenzulassen und gemeinsam entspannte Ausflüge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu unternehmen. Kleinkinder unter sechs Jahren reisen im ÖPNV ohnehin grundsätzlich kostenlos mit.

Zwei Hauptbühnen mit vollem Live-Programm

Auf zwei großen Bühnen erwartet die Familien am 20. September 2026 ein volles und abwechslungsreiches Programm mit vielen beliebten Stars und Mitmach-Aktionen.

BIÖG-Bühne am Schokoladenmuseum

Die Bühne des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit wird in diesem Jahr von der beliebten KiKA-Moderatorin Singa Gätgens gemeinsam mit Philipp Reisch präsentiert:

12:00 Uhr: Herzliche Eröffnung und Begrüßung mit Singa Gätgens

Herzliche Eröffnung und Begrüßung mit Singa Gätgens 12:15 Uhr: Interactive “Kinder stark machen”-Show

Interactive “Kinder stark machen”-Show 13:00 Uhr: “Tanz mal mit der Maus” – Bewegung und Spaß für die Kleinsten

“Tanz mal mit der Maus” – Bewegung und Spaß für die Kleinsten 13:30 Uhr: Singas Mitmach-Show zum Mitsingen und Mittanzen

Singas Mitmach-Show zum Mitsingen und Mittanzen 14:00 Uhr: “Kinder stark machen”-Show

“Kinder stark machen”-Show 14:15 Uhr: Feierliche Übergabe des Anerkennungspreises des BIÖG

Feierliche Übergabe des Anerkennungspreises des BIÖG 14:30 Uhr: “Tanz mal mit der Maus”

“Tanz mal mit der Maus” 15:00 Uhr: Singas Mitmach-Show

Singas Mitmach-Show 15:30 Uhr: Bühnenauftritt der Tanzgruppe der OGS Riphahnstraße (KJA Köln)

Bühnenauftritt der Tanzgruppe der OGS Riphahnstraße (KJA Köln) 15:45 Uhr: “Kinder stark machen”-Show

“Kinder stark machen”-Show 16:15 Uhr: Spektakuläre Akrobatik mit “Die Rampenlichter” – den jungen Artisten des Kölner Spielecircus

Spektakuläre Akrobatik mit “Die Rampenlichter” – den jungen Artisten des Kölner Spielecircus 16:30 Uhr: Singas Mitmach-Show

Singas Mitmach-Show 17:00 Uhr: “Kinder stark machen”-Show

“Kinder stark machen”-Show 18:00 Uhr: Großes Finale der BIÖG-Bühne

Linoclub-Bühne am Harry-Blum-Platz

Auf der zweiten Bühne am Harry-Blum-Platz führen Insa Backe und der linoclub-Kinderrat durch ein hochkarätiges Musik- und Comedyprogramm:

12:00 Uhr: Auftritt der Luckykids

Auftritt der Luckykids 13:00 Uhr: Live-Konzert von Cat Ballou (die Kölner Erfolgsband unterstützt die Veranstaltung erneut als Botschafter)

Live-Konzert von Cat Ballou (die Kölner Erfolgsband unterstützt die Veranstaltung erneut als Botschafter) 14:00 Uhr: Unterhaltung für Kinder mit Clown Olli

Unterhaltung für Kinder mit Clown Olli 14:30 Uhr: Mitmach-Konzert mit der Kölner Kindermusikband Pelemele

Mitmach-Konzert mit der Kölner Kindermusikband Pelemele 15:15 Uhr: Zweiter Auftritt von Clown Olli

Zweiter Auftritt von Clown Olli 15:45 Uhr: WalkAct mit der Maus – zum Greifen nah für Erinnerungsfotos

WalkAct mit der Maus – zum Greifen nah für Erinnerungsfotos 16:15 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Linoluckynelli

Musikalische Unterhaltung mit Linoluckynelli 17:00 Uhr: WalkAct mit der Maus

WalkAct mit der Maus 17:30 Uhr: Kölsche Töne zum Ausklang mit Planschemalöör

Ein Fest getragen von der Kölner Stadtgesellschaft

Neben den Bühnenshows laden entlang der Promenade zahlreiche Informations- und Spielstände zum Entdecken, Basteln und Ausprobieren ein. Kölner Vereine, Initiativen und Träger der freien Jugendhilfe stellen mit viel Herzblut ihre Arbeit für Kinder und Familien vor.

Möglich gemacht wird dieses riesige Familienfest durch das Zusammenspiel vieler starker Partner. Das Fest wird gemeinsam getragen von der Stadt Köln, dem Deutschen Komitee für UNICEF e.V., dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, dem Ortsverband Köln e.V., dem Kölner Jugendring e.V., dem Sozialen Zentrum Linoclub e.V., der DEVK als langjährigem Hauptsponsor sowie der zwo zwo eins Konzept GmbH als Veranstalter. Zusätzliche Unterstützung kommt vom ACV Automobil-Club Verkehr e. V., den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und wir helfen e.V.. Die Locations werden von der Häfen und Güterverkehr Köln AG, dem Deutschen Sport & Olympia Museum sowie dem Schokoladenmuseum Köln bereitgestellt.

Termin: Sonntag, 20. September 2026

Sonntag, 20. September 2026 Uhrzeit: 12:00 bis 18:00 Uhr

12:00 bis 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Rheinauhafen Köln (Promenade zwischen Schokoladenmuseum und Harry-Blum-Platz)

Rheinauhafen Köln (Promenade zwischen Schokoladenmuseum und Harry-Blum-Platz) Eintritt: Völlig kostenlos für alle Angebote

Völlig kostenlos für alle Angebote Anfahrt mit Bus & Bahn: KVB-Buslinie 106 (Haltestelle Rheinauhafen) KVB-Buslinien 132 und 133 (Haltestelle Severinstraße oder Schokoladenmuseum) KVB-Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 (Haltestelle Heumarkt, von dort ca. 5 Minuten Fußweg am Rheinufer entlang) KVB-Stadtbahnlinien 15 und 16 (Haltestelle Ubiering oder Chlodwigplatz)

Parken: Kostenpflichtige APCOA Tiefgarage “Rheinauhafen” (Zufahrten an der Rheinuferstraße / Holzmarkt)