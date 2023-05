Saugroboter L10s Ultra: Gut abgestaubt und aufgewischt

Smarte Lösungen rund ums Haus erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch Staubsauger nutzen künstliche Intelligenz für die perfekte Reinigung. CityNEWS hat den Saug- und Wischroboter L10s Ultra von Dreame ausgiebig testen können.

Der L10s Ultra erweist sich dabei als ziemlich selbstständige Reinigungskraft. Der hochmoderne Saug- und Wischroboter putzt wie von selbst, während es mit der ganzen Familie raus ins Grüne geht. Während der Abwesenheit reinigt der fleißige Alltagshelfer vollautomatisch sämtliche Bodenbeläge – egal ob Parkett, Fliesen oder Teppich. Wir waren überrascht, wie spielend leicht er Höhenunterschiede überwindet, ohne sich festzufahren. Der schicke weiß glänzende Saug-Wisch-Roboter ist ziemlich smart. Dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz wird das gesamte Zuhause gründlich gereinigt, inklusive Ecken.

Testweise haben wir eine Tasse Kaffee auf dem Fußboden verschüttet. Auf Knopfdruck bzw. Geste auf dem Smartphone macht sich der L10s Ultra sofort bereit das Missgeschick zu bereinigen. Er fährt mit einem leichten Surren aus seiner Basisstation und wischt den Dreck restlos wieder weg.

Der Dreame L10s Ultra leistet saubere Arbeit

Auch beim Saugen geht der Dreame L10s Ultra äußerst gründlich vor und leistete saubere Arbeit. Mit seiner überaus starken Saugleistung von 5.300 Pascal entfernte er mühelos Haare, Schmutz, Staub und andere Rückstände. Die automatische Selbstentleerung ermöglicht bis zu 60 Tage automatische Reinigung ohne manuelles Eingreifen. Am Ende muss nur die Tüte entsorgt werden. Die Wischmopps reinigen und trocknen ebenfalls vollautomatisch. So wird kein Dreck hin und her geschoben.

Schließlich punktet der Dreame L10s Ultra auch durch sein besonderes Design. Fast könnte man ihn als stylishes Interior-Element betrachten, das Gerät sollte also ruhig einen prominenten Platz in der Wohnung bekommen. Smarter geht nicht: Über die Dreamehome App kann das Gerät von unterwegs gesteuert werden, sodass es beim Heimkommen zu Hause blitzt und glänzt.

Saugroboter

Produktabmessungen: 350 x 350 x 97 mm

Gewicht: 3,7 kg

Akkukapazität: 5.200 mAh

Staubbeutelvolumen: 350 ml

Wasserbehältervolumen: 80 ml

Maximale Saugleistung: 5.300 Pa

Geringster Geräuschpegel: 59 dB(A)

Basisstation

Produktabmessungen: 423 x 340 x 568 mm

Gewicht: 8,9 kg

Staubbeutelvolumen: 3 l

Reinwasserbehälter: 2,5 l

Schmutzwasserbehälter: 2,4 l

Schwellenüberschreitung: 2 cm

Maximale Laufzeit: 210 Min (nur Saugen im Leise-Modus) / 160 Min (Saugen und Wischen im Leise-Modus)

Weitere Infos gibt es unter https://de.dreametech.com.

Gewinnen Sie mit CityNEWS einen Dreame L10s Ultra

CityNEWS verlost einen Saug- und Wischroboter L10s Ultra im Wert von 1.199 Euro (UVP). Wir wünschen viel Glück bei der kostenfreien Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 31.07.2023. Teilnahme ab 18 Jahren.

