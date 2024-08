Köln startet erneut beim Stadtradeln: Fahrradaktiv durch den Spätsommer

Die Stadt Köln nimmt auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln teil, einem internationalen Wettbewerb für Radverkehr und Klimaschutz. Den offiziellen Startschuss gaben Ascan Egerer, Beigeordneter für Mobilität der Stadt Köln, Dr. Bruno Zerweck, Schulleiter des Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasiums, und Peter Lemke, stellvertretender Fahrradbeauftragter der Stadt Köln, im Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium.

Drei Wochen Radeln für eine nachhaltige Stadt

Bis zum 17. September 2024 sind alle Kölner, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, zur Teilnahme an der Mitmachaktion eingeladen. Drei Wochen lang gilt es, gemeinsam beruflich, privat oder im Schulverbund in die Pedale zu treten, um die Stadt Köln im bundesweiten Städteranking nach vorne zu bringen.

Ascan Egerer, Beigeordneter für Mobilität der Stadt Köln, betont: “Im Wettbewerb zeigen die Teilnehmenden Teamgeist und eine kollektive Bewegungsmotivation. Jeder gefahrene Kilometer zählt für das gute Abschneiden der Stadt Köln.”

Stadtradeln: Gesundheit fördern und das Klima schützen

Stadtradeln rückt den Nutzen des Fahrradfahrens für Gesundheit und Klima in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Stadt Köln möchte mit der Kampagne noch mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad bewegen – sei es in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule.

Um diese Mobilitätswende sichtbar zu machen, wurden für Ratsmitglieder in diesem Jahr erstmals zwei Fahrradtouren durch die Kölner Innenstadt organisiert. Hier können die Teilnehmer die Fortschritte der Mobilitätswende vor Ort erleben.

Schulradeln: Schüler im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Sonderwettbewerb Schulradeln, der Schüler, Eltern und Lehrkräfte zum Mitmachen einlädt. Ziel ist es, eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag zu schaffen und den Nachwuchs für das Radeln im Alltag fit zu machen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich insgesamt 63 Schulen an diesem Wettbewerb. Das Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium war die fahrradaktivste Schule in Köln und brachte es auf eine beeindruckende Gesamtstrecke von 27.050 Kilometern.

Innovationen und technologische Unterstützung durch die Stadtradeln-App

Ein zentrales Werkzeug zur Erfassung der gefahrenen Kilometer ist die Stadtradeln-App. Die gesammelten Daten fließen anonymisiert in das Projekt RIDE – Radverkehr in Deutschland ein, wo sie wissenschaftlich ausgewertet werden. Die Erkenntnisse aus den Datenanalysen helfen, die Radverkehrsplanung in Köln weiter zu optimieren.

Um die Radinfrastruktur in Köln weiter zu verbessern, ist die Stadt auf die konstruktiven Rückmeldungen von Radfahrern angewiesen. Teilnehmer des Stadtradelns können dazu die städtische Meldeplattform Sag´s uns nutzen.

Erfolgsgeschichte Stadtradeln in Köln

Das Stadtradeln findet in Köln bereits zum neunten Mal statt und verzeichnete bisher jedes Jahr eine steigende Beteiligung. Im vergangenen Jahr wurde in Köln eine Rekordleistung von 1,7 Millionen gefahrenen Fahrradkilometern erzielt.

Mitmachen und gewinnen

Die Teilnahme am Stadtradeln ist einfach: Eine Anmeldung ist online oder über die Stadtradeln-App möglich. Die Stadt Köln freut sich auf zahlreiche engagierte Radfahrer, die gemeinsam für eine gesunde und klimafreundliche Stadt in die Pedale treten.