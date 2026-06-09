Stadtradeln Köln 2026: Knacken wir den Millionen-Rekord?

Auf die Sättel, fertig, los! Am Mittwoch, den 10. Juni 2026, fällt in Köln der Startschuss für das Stadtradeln 2026. Drei Wochen lang heißt es dann wieder: Auto stehen lassen, rauf auf das Fahrrad und Kilometer für das eigene Veedel und den Klimaschutz sammeln. Nach dem phänomenalen Rekordjahr im Vorjahr will die Domstadt dieses Mal noch eine Schippe drauflegen – und setzt dabei auf eine ganz besondere Geheimwaffe.

Von Nippes bis Porz, von Ehrenfeld bis Kalk – wenn im Juni die Sonne über dem Rhein aufgeht, schwingt sich Köln aufs Rad. Vom 10. bis zum 30. Juni 2026 beteiligt sich die Stadt Köln wieder am bundesweiten Wettbewerb “Stadtradeln” des Klima-Bündnisses. Das Prinzip ist denkbar einfach, der Effekt riesig: Jeder Kilometer, der im Alltag oder in der Freizeit mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, zählt. Mitmachen kann jeder, der in Köln wohnt, arbeitet, studiert oder einem Kölner Verein angehört.

Der Kölner Ehrgeiz ist geweckt: Knacken wir den Rekord?

Die Messlatte liegt verdammt hoch. Im vergangenen Jahr zeigte sich die Kölner Fahrrad-Community von ihrer besten Seite: Beeindruckende 10.680 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in 492 Teams an. Das Ergebnis? Sagenhafte 2,2 Millionen Kilometer auf dem Tacho! Eine CO₂-Ersparnis, die sich sehen lassen kann.

Doch Köln wäre nicht Köln, wenn da nicht noch mehr ginge. Mobilitätsdezernent Ascan Egerer blickt voller Vorfreude auf die kommenden Wochen: “Wir erreichen mit Stadtradeln jedes Jahr neue engagierte Gruppen. Gemeinsam können wir ein starkes Zeichen für Köln setzen und die Energie auf zwei Rädern vorantreiben.”

Die Geheimwaffe 2026: Studierende im Fokus

Um das Vorjahresergebnis zu pulverisieren, nimmt die Stadt dieses Jahr eine besonders agile Zielgruppe ins Visier: die Kölner Studierenden. In enger Zusammenarbeit mit dem Verein Enactus an der Universität zu Köln – einer der weltweit größten Studierendenorganisationen für soziale und nachhaltige Start-ups – wurden echte Multiplikatoren ins Boot geholt.

Mobilitätsdezernent Ascan Egerer betont die Bedeutung dieser Kooperation: “Studierende sind hochgradig agil, perfekt vernetzt und bringen von Haus aus ein starkes Bewusstsein für Nachhaltigkeit mit.” Das Ziel ist klar: Die Uni Köln, die ohnehin schon in der Vergangenheit die Spitzenposition unter den deutschen Hochschulen beim Stadtradeln ergattert hat, will ihre Vormachtstellung verteidigen. Ob Fachschaft, Institut oder WG-Gemeinschaft – das digitale Tracking per App macht den teaminternen Wettkampf erst richtig spannend.

Zukunft auf zwei Rädern: Das “Schulradeln” bringt Kölns Jugend in Bewegung

Ein ganz wesentlicher Pfeiler der Aktion ist in diesem Jahr wieder das Schulradeln. Hier treten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte gemeinsam in die Pedale, um die fahrradaktivste Schule Kölns zu küren. Es geht um weit mehr als nur um sportlichen Ehrgeiz: Das Schulradeln soll den täglichen Weg zur Schule sicherer und umweltfreundlicher machen und gleichzeitig den Spaß an der Bewegung an der frischen Luft fördern.

“Wenn wir Jugendliche frühzeitig für das Fahrrad begeistern, legen wir das Fundament für die Mobilitätswende in unseren Veedeln”, so Egerer weiter. Egal ob Grundschule oder Gymnasium – die Kilometer, die auf dem Weg zum Unterricht oder beim Wochenendausflug gesammelt werden, fließen eins zu eins in das Kölner Gesamtergebnis ein. Auf die erfolgreichsten Schulen warten zudem wieder tolle Auszeichnungen.

Ein “Stadtradeln-Star” macht den Härtetest: Drei Wochen komplett ohne Auto

Wie radikal lässt sich der Alltag in einer Millionenstadt wie Köln wirklich aufs Rad verlagern? Eine, die das in diesem Jahr hautnah ausprobiert, ist Anna Genser. Als offizieller “Stadtradeln-Star” hat sie sich einer knallharten Challenge verschrieben: Drei Wochen lang bleibt der Autoschlüssel unangetastet. Kein Pendeln im Berufsverkehr auf den Ringen, kein ewiges Suchen nach einem Parkplatz in Lindenthal oder dem Belgischen Viertel.

Anna nimmt die Herausforderung sportlich und möchte zeigen, dass das Fahrrad in Köln in den allermeisten Fällen ohnehin das schnellere und stressfreiere Verkehrsmittel ist. Ihre Erfahrungen und täglichen Ups and Downs wird sie während der Aktion mit der Community teilen.

Mitradeln für das eigene Veedel: So funktioniert die Stadtradeln-Anmeldung

Wer jetzt Lust bekommen hat, die Kölner Straßen auf zwei Rädern zu erobern, kann sich ab sofort ganz unkompliziert anmelden. Auf der offiziellen Website von Stadtradeln kann jeder ein eigenes Team gründen (zum Beispiel für die eigene Firma, den Sportverein im Veedel oder die Familie), einem bestehenden Team beitreten oder einfach im “Offenen Team Köln” Kilometer sammeln.

Egal ob der tägliche Weg zur Arbeit über die Severinsbrücke, der Wochenendeinkauf auf der Venloer Straße oder die gemütliche Sonntagsrunde durch den Stadtwald – jeder Meter zählt für das Klima, die eigene Fitness und das Kölner Gemeinschaftsgefühl. Also: Kette ölen, Helm auf und ab auf die Sättel!

Jetzt mitmachen: Anmeldung und weitere Informationen

Sie möchten direkt loslegen und Kilometer für Köln sammeln? Hier finden Sie alle wichtigen Links und Kontakte auf einen Blick:

Direkt zur Anmeldung und Teamauswahl: Registrieren Sie sich und Ihr Team online unter www.stadtradeln.de/koeln .

Registrieren Sie sich und Ihr Team online unter . Kostenlose App für das Tracking: Laden Sie sich die offizielle Stadtradeln-App im iOS App Store oder Google Play Store herunter, um Ihre gefahrenen Strecken ganz einfach per GPS aufzuzeichnen.

Laden Sie sich im iOS App Store oder Google Play Store herunter, um Ihre gefahrenen Strecken ganz einfach per GPS aufzuzeichnen. Persönlicher Kontakt bei Fragen: Das Kölner Orga-Team steht Ihnen bei Fragen zur Kampagne und zur Registrierung per E-Mail unter koeln@stadtradeln.de zur Verfügung.

FAQ – Häufige Fragen zum Stadtradeln Köln 2026

Wann findet das Stadtradeln Köln 2026 genau statt?

Das Stadtradeln in Köln läuft vom Mittwoch, 10. Juni, bis einschließlich Dienstag, 30. Juni 2026. In diesem Zeitraum von drei Wochen müssen alle Fahrrad-Kilometer erfasst werden.

Wer darf beim Stadtradeln in Köln mitmachen?

Teilnehmen darf jeder, der in Köln wohnt, arbeitet, eine (Hoch-)Schule besucht oder einem Kölner Verein angehört. Es ist also völlig egal, ob Sie waschechter Kölner sind oder als Pendler aus dem Umland täglich in die Stadt kommen.

Wie melde ich mich für das Stadtradeln Köln an?

Die Anmeldung erfolgt digital über die offizielle Plattform des Wettbewerbs. Dort können Sie entweder ein neues Team gründen (z. B. für Ihr Unternehmen oder Ihr Kölner Veedel), einem bestehenden Team (wie dem ADFC Köln oder dem Team der Uni Köln) beitreten oder im “Offenen Team Köln” mitfahren.

Wie werden die gefahrenen Kilometer gezählt?

Am einfachsten funktioniert das über die kostenlose Stadtradeln-App. Diese trackt die gefahrenen Strecken ganz bequem per GPS. Alternativ können Sie Ihre Kilometer auch manuell im Online-Bereich der Website eintragen.

Zählen auch E-Bikes und Pedelecs?

Ja, absolut! Sogenannte Pedelecs (E-Bikes mit einer Unterstützung bis zu 25 km/h) sind ausdrücklich zugelassen. Einzig schnelle S-Pedelecs, die ein Versicherungskennzeichen benötigen und über 45 km/h fahren, dürfen nicht teilnehmen.

Muss ich alle Strecken innerhalb von Köln zurücklegen?

Nein. Wo Sie die Kilometer erradeln, ist völlig egal. Ob Sie im Urlaub an der Nordsee fahren, eine Tour durch das Bergische Land machen oder quer durch Ehrenfeld radeln – solange Sie für das Team Köln registriert sind, zählen die Kilometer für die Domstadt.