go.Rheinland treibt moderne und nachhaltige Mobilität in der Region voran

Die nachhaltige Entwicklung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Raum Köln – Bonn – Aachen steht im Fokus von go.Rheinland. Als Aufgabenträger für den SPNV in den Regionen des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) und des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) ist go.Rheinland für die Planung, Organisation und Finanzierung des regionalen Bahnverkehrs verantwortlich. Darüber hinaus ist go.Rheinland Fördergeber für Investitionen in den ÖPNV und den SPNV sowie Träger regionaler Mobilitätskonzepte im Rheinland. Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine umweltfreundliche und effiziente Mobilität für die Bürger*innen sicherzustellen.

Investitionen in die Zukunft der Mobilität

Um den öffentlichen Nahverkehr zukunftsfähig zu gestalten, investiert go.Rheinland kontinuierlich in die Verbesserung der Infrastruktur und die Modernisierung der Fahrzeugflotte. Neben der Erneuerung bestehender Anlagen stehen auch der Ausbau von Strecken und Stationen sowie die Förderung von Mobilstationen und Haltestellen für Busse und Stadtbahnen im Fokus. Durch gezielte Investitionsförderung werden Projekte unterstützt, die zur Verbesserung der Mobilität beitragen und gleichzeitig Umweltbelastungen reduzieren.

Ein zentrales Element dieser Strategie ist der Ausbau von Mobilstationen. Diese ermöglichen einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln wie Bahn, Bus, Fahrrad und Sharing-Angeboten. Moderne Mobilstationen bieten neben sicheren Fahrradstellplätzen – buchbar über die App radbox.nrw – auch weitere komfortsteigernde Services, um den Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsträgern zu erleichtern.

Moderne Vertriebslösungen für Fahrgäste

Der Zugang zu Tickets und Informationen wird durch zeitgemäße Vertriebsstrukturen weiter verbessert. Neben dem klassischen Ticketverkauf an Bahnhöfen und Automaten setzt go.Rheinland verstärkt auf digitale Lösungen. Zum Sommer 2025 wird die neue Mobilitäts-App my.GO eingeführt, die den Kauf und die Verwaltung von Tickets und Abonnements deutlich erleichtern wird.

Ein bedeutender Schritt in der Kundenbetreuung ist zudem die Eröffnung von 18 neuen go.Centern an großen und mittleren Bahnhöfen der Region. Die ersten beiden Standorte in Köln-Mülheim und Troisdorf sind bereits in Betrieb, bis Herbst 2025 folgen weitere, darunter in den Hauptbahnhöfen Köln, Bonn und Aachen. Diese modernen Kundencenter bieten neben dem Ticketverkauf für den Nah- und den Fernverkehr der Deutschen Bahn auch persönliche Beratung zu Abonnements, Mobilitätsangeboten und P+R-Möglichkeiten.

“Mit der Eröffnung unserer go.Center setzen wir als erlösverantwortlicher Aufgabenträger ein weiteres Zeichen für kundennahe Servicequalität und moderne Mobilitätsangebote in der Region”, erklärt go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter. Die go.Center werden von der Transdev Vertrieb GmbH betrieben, die im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag für die Vertriebsdienstleistungen erhalten hat.

Servicequalität und Erreichbarkeit im Fokus

Um den Service für Fahrgäste weiter zu optimieren, hat go.Rheinland eine neue Servicehotline eingerichtet. Unter der Nummer 0800/1800647 stehen ab sofort täglich von 6:30 bis 22:30 Uhr Mitarbeitende für Informationen, Hinweise und Beschwerden zur Verfügung. Die Beratung erfolgt dabei sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

Marketing und Kommunikation für nachhaltige Mobilität

Durch gezielte Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen stärkt go.Rheinland das Bewusstsein für den öffentlichen Nahverkehr und dessen Vorteile für Mensch und Umwelt. Die Zusammenarbeit mit Botschafter*innen des Sports aus der Region unterstreicht den Anspruch an stete Verbesserung, den sich auch go.Rheinland setzt.

Seit Anfang 2023 agiert go.Rheinland als gemeinsame SPNV-Dachmarke der Verkehrsverbünde AVV und VRS. Durch innovative Lösungen und gezielte Investitionen trägt go.Rheinland maßgeblich zur Modernisierung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV bei – mit dem klaren Ziel, eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in der Region zu gestalten.