Im Mai 2027 wird es am Rhein richtig laut und abwechslungsreich: Am 28. und 29. Mai verwandelt sich der Tanzbrunnen in Köln-Deutz in eine Open-Air-Bühne für gleich zwei Event-Highlights. Zum Auftakt am Freitag stehen die Fäaschtbänkler mit ihrer eigenen Show auf der Bühne, am Samstag folgt die sechste Ausgabe des Original Egerländer Festivals. Wer Lust auf beide Tage hat, kann sich ein Kombiticket sichern oder den Konzertbesuch direkt mit einem Kurzurlaub in der Domstadt verbinden.

Freitag, 28. Mai 2027: Die Fäaschtbänkler kehren zurück

Los geht das Wochenende am Freitag, 28.05.2027, mit den Fäaschtbänklern. Die fünf Musiker aus der Schweiz sind bekannt dafür, klassische Blasinstrumente und mehrstimmigen Gesang mit Pop-Elementen, elektronischen Beats und Refrains zu mischen, bei denen kaum jemand still steht (Partyplanet, Ein Leben lang, All-In (Lieblingslieder).

Für viele Fans ist es ein Wiedersehen: Schon 2024 waren die Fäaschtbänkler beim Original Egerländer Festival in Köln dabei. Knapp drei Jahre später kommen sie wieder an den Tanzbrunnen – diesmal aber mit einem eigenen Open-Air-Konzert. Der Einlass startet um 17:00 Uhr, los geht es um 18:00 Uhr.

Samstag, 29. Mai 2027: Sechstes Original Egerländer Festival

Am Samstag, 29.05.2027, übernimmt dann das 6. Original Egerländer Festival von 12:30 bis 22:00 Uhr den Kölner Tanzbrunnen. Auf dem Programm steht ein Mix aus traditionellen Klängen und moderner Blasmusik, der zeigt, wie breit das Genre inzwischen aufgestellt ist.

Unter anderem sind Alexander Wurz & Die Egerländer Musikanten – Das Original, Cat Ballou, die Kapelle Josef Menzl XXL, die Kaiser Musikanten sowie die Kapelle So&So angekündigt, dazu kommen noch weitere Gruppen. Neben dem Programm auf der Bühne gehören Walking Acts und lockere Begegnungen zwischen Publikum und Musikerinnen und Musikern fest dazu, sodass der Tanzbrunnen an diesem Tag mehr ist als nur ein klassischer Konzertplatz.

Städtetrip nach Köln und Vereinsausflug kombinieren

Das Musikwochenende richtet sich längst nicht nur an Fans aus Köln und dem Umland. Gerade bei solchen Treffen reisen viele Gäste gemeinsam im Verein oder als größere Gruppe an. Wer schon am Freitag tagsüber in der Rheinmetropole ist, kann entspannt durch die Altstadt bummeln, am Rhein entlangspazieren oder einfach ein paar Stunden in Köln verbringen und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten bewundern, bevor abends am Tanzbrunnen die Musik startet. Für alle, die gleich beide Tage mitnehmen und übernachten wollen, gibt es neben den Tickets auch passende Hotel- und Erlebnispakete.

Termine, Preise und Tickets im Überblick

Veranstaltungsort für beide Tage ist der Tanzbrunnen Köln (Rheinparkweg 1, 50679 Köln). Veranstaltet wird das Wochenende von HutterMusic, Lust & Laune Eventkonzepte und der Kulturzentrale Süd.

Freitag, 28. Mai 2027 (Fäaschtbänkler Open Air): Einlass ab 17:00 Uhr, Beginn um 18:00 Uhr, Tickets ab 49,90 Euro.

Einlass ab 17:00 Uhr, Beginn um 18:00 Uhr, Tickets ab 49,90 Euro. Samstag, 29. Mai 2027 (6. Original Egerländer Festival): 12:30 bis 22:00 Uhr, Tickets für Erwachsene kosten 69,90 Euro, für Gruppen ab zehn Personen liegt der Preis bei 49,90 Euro pro Person.

12:30 bis 22:00 Uhr, Tickets für Erwachsene kosten 69,90 Euro, für Gruppen ab zehn Personen liegt der Preis bei 49,90 Euro pro Person. Kombiticket für beide Tage: Erhältlich ab 104,90 Euro.

Mehr Infos zu den einzelnen Acts, den Ticketvarianten sowie den Hotelangeboten gibt es direkt auf der Website zum Egerländer Festival.