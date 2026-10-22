Work from Everywhere & E-Rechnung: Warum Word und Excel im B2B-Alltag an ihre Grenzen stoßen

Ob im Homeoffice, bei einem Kaffee an der Kölner Rheinpromenade oder auf Reisen: Das Konzept “Work from Everywhere” gehört für Selbstständige, Freelancer und kleine sowie mittlere Unternehmen (KMU) längst zum Arbeitsalltag. Die Möglichkeit, standortunabhängig zu arbeiten, schafft Flexibilität und Freiheit. Doch während Kommunikation, Projektmanagement und Dokumentenablage längst in die Cloud gewandert sind, hinkt die kaufmännische Verwaltung in vielen Betrieben hinterher.

Noch immer verlassen sich zahlreiche Gewerbetreibende und Dienstleister bei der Rechnungserstellung auf gewohnte Textverarbeitungen wie Word oder Tabellenkalkulationen wie Excel. Was bei der Gründung pragmatisch und kostengünstig erschien, wird im Zeitalter digitaler Vorgaben und ortsunabhängigen Arbeitens zunehmend zur Stolperfalle. Spätestens die gesetzlichen Regelungen zur E-Rechnung verlangen ein grundlegendes Umdenken.

Flexibel arbeiten, aber rechtssicher verwalten

Wer von überall aus arbeitet, benötigt Prozesse, die ortsunabhängig, transparent und unkompliziert funktionieren. Excel hat vielen Gründerinnen und Gründern in den Anfangstagen gute Dienste geleistet. Doch bei der täglichen Rechnungserstellung stoßen manuelle Tabellen schnell an technische und rechtliche Grenzen:

Sicherheitsrisiken und Medienbrüche: Das manuelle Abtippen von Kundendaten, Beträgen und Umsatzsteuersätzen ist anfällig für Flüchtigkeitsfehler. Zudem fehlt bei lokalen Dateien die nahtlose Synchronisation im Team.

Das manuelle Abtippen von Kundendaten, Beträgen und Umsatzsteuersätzen ist anfällig für Flüchtigkeitsfehler. Zudem fehlt bei lokalen Dateien die nahtlose Synchronisation im Team. Mangelnde GoBD-Konformität: Die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern (GoBD) verlangen, dass Buchungsbelege unveränderbar sind. Eine nachträglich bearbeitbare Word- oder Excel-Datei erfüllt diese strengen Anforderungen ohne Zusatzmaßnahmen nicht.

Die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern (GoBD) verlangen, dass Buchungsbelege unveränderbar sind. Eine nachträglich bearbeitbare Word- oder Excel-Datei erfüllt diese strengen Anforderungen ohne Zusatzmaßnahmen nicht. Fehlender Nummernkreis: Fortlaufende und überschneidungsfreie Rechnungsnummern müssen manuell nachgehalten werden, was bei dezentralem Arbeiten rasch zu Doppelvergaben führt.

Der rechtliche Rahmen: Warum die E-Rechnung den Wechsel erzwingt

Neben den praktischen Hürden des mobilen Arbeitens liefert der Gesetzgeber den entscheidenden Anlass für eine Modernisierung der Bürosoftware. Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland bereits eine allgemeine Empfangspflicht für elektronische Rechnungen im B2B-Bereich. Das bedeutet: Jedes inländische Unternehmen muss in der Lage sein, E-Rechnungen im strukturierten Datensatz (wie ZUGFeRD oder XRechnung) zu empfangen und zu verarbeiten.

Für die Ausstellung von B2B-Rechnungen gelten gestaffelte Übergangsfristen, die Unternehmen jetzt im Blick behalten müssen:

Seit 01.01.2025: Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen für alle B2B-Unternehmen (inklusive Kleinunternehmer).

Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen für alle B2B-Unternehmen (inklusive Kleinunternehmer). Ab 01.01.2027: Pflicht zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen für Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 800.000 Euro im Vorjahr (2026).

Pflicht zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen für Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 800.000 Euro im Vorjahr (2026). Ab 01.01.2028: Verpflichtende Ausstellung von E-Rechnungen für alle übrigen Unternehmen im B2B-Sektor (mit wenigen Ausnahmen wie Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro).

Hinweis: Verbandsforderungen nach Fristverschiebungen ändern nichts am aktuellen Rechtsstand. Maßeinheit für die Vorbereitung bleibt der gesetzliche Zeitplan.

Kann man eine echte E-Rechnung mit Excel erstellen?

Eine einfache PDF-Datei, die per E-Mail versendet wird, gilt nach dem neuen Recht nicht mehr als strukturierte E-Rechnung. Verlangt wird ein maschinenlesbares Format (XML-Code). Auch wenn es theoretisch technische Übergangslösungen, Skripte oder Add-ins gibt, um Excel-Daten zu konvertieren, bleibt die Praxis fehleranfällig. Es fehlen weiterhin die automatische Validierung der Syntax, die revisionssichere Archivierung und die direkte Anbindung an die Buchhaltung.

Um unterwegs oder im Homeoffice effizient zu arbeiten, setzen moderne Betriebe auf zeitgemäße Rechnungssoftware. Solche cloudbasierten Lösungen erzeugen regelkonforme Formate auf Knopfdruck, prüfen Pflichtangaben automatisch und ermöglichen den direkten Versand – ganz ohne Medienbruch und von jedem beliebigen Standort aus.

FAQ: Häufige Fragen zur E-Rechnung und Office-Software

Reicht eine PDF-Rechnung aus Word oder Excel ab 2027 noch aus?

Nein, im reinen B2B-Geschäft (Geschäfte zwischen Unternehmen) reicht eine reine PDF-Datei nach Ablauf der Übergangsfristen nicht mehr aus. Es wird ein strukturiertes elektronisches Format verlangt, das automatisch weiterverarbeitet werden kann.

Gelten die Regeln zur E-Rechnung auch für Kleinunternehmer?

Ja, die Empfangspflicht seit dem 1. Januar 2025 gilt uneingeschränkt auch für Kleinunternehmer. Bei der Verpflichtung zur Ausstellung von E-Rechnungen greifen für Kleinunternehmer jedoch spezifische Ausnahme- und Übergangsregelungen.

Was bedeutet “Work from Everywhere” für die GoBD-Konformität?

Wer mobil arbeitet, muss sicherstellen, dass Belege zeitnah, geordnet und unveränderbar archiviert werden. Das Abspeichern von Excel-Dateien auf lokalen Laptops oder ungesicherten USB-Sticks genügt den Vorgaben der Finanzverwaltung in der Regel nicht.

Wie bereiten sich Unternehmen am besten auf die kommenden Fristen vor?

Unternehmen sollten ihre bestehenden Prozesse prüfen und von manuellen Tabellenlösungen auf eine GoBD-konforme Buchhaltungs- und Rechnungssoftware umsteigen. Dadurch wird die E-Rechnungspflicht nahtlos erfüllt und gleichzeitig der administrative Aufwand beim mobilen Arbeiten deutlich reduziert.