Patrick Treutlein eröffnet neuen Store am Kölner Ring

Was 1995 in einer Düsseldorfer Garage begann, hat sich zu einer international bekannten Marke im High-End-Interior entwickelt. Patrick Treutlein, Gründer und kreativer Kopf der Marke Treutlein, verbindet seit jeher Architektur, Design und Wohnkultur zu einem einzigartigen Gesamtverständnis des Wohnens. Nun setzt er ein weiteres Zeichen und eröffnet nach dem Flagshipstore in Düsseldorf auch in Köln am Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32 einen neuen Showroom.

Ein neuer Ort für Designkultur

Auf rund 500 Quadratmetern entstand in der Domstadt eine Ausstellungsfläche, die Design auf besondere Weise inszeniert. Materialien, Formen und Details treten in einen Dialog – ein Ort für alle, die besondere Einrichtungskonzepte schätzen.

“Wir bieten alles, was das Kundenherz begehrt”, sagt Treutlein. Mit einem Team von drei Mitarbeitenden vor Ort in Köln sowie dem gesamten Planungsteam aus Düsseldorf deckt das Unternehmen sämtliche Bereiche des Interior Designs ab. Dank eigener Gewerke wie Schreinerei, Polsterei, Malerei, Trockenbau und Näherei sowie eines umfangreichen Partnernetzwerks können ganzheitliche und maßgeschneiderte Einrichtungskonzepte realisiert werden.

Von der Idee zum Grand Opening

Der Umbau der Fläche, auf der zuvor die italienische Marke Giorgetti vertreten war, wurde in wenigen Monaten umgesetzt. Der neue Standort an der Kölner Möbelmeile setzt innovative Akzente und präsentiert renommierte Hersteller wie Poliform, Flexform, Giorgetti, Baxter, Miinu, Schramm, Bomma und Henge. Ein besonderes Highlight ist die Poliform-Küche, die erst dieses Jahr auf der Mailänder Möbelmesse vorgestellt wurde.

Treutlein: Drei Jahrzehnte gelebte Designkompetenz

Patrick Treutlein blickt auf 30 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Mit Leidenschaft, handwerklichem Können und einem präzisen Gespür für Raumwirkung hat der Gründer neue Standards im Bereich Interior gesetzt. Sein Fokus liegt nicht auf reiner Optik, sondern auf der perfekten Nutzung und Inszenierung von Räumen. Sein Credo: Beraten, Planen, Realisieren – Raumkunst, die planbar wird.

Expansion und neue Meilensteine

Im Laufe der Jahre hat sich das Portfolio stetig erweitert: eigene Stores in Düsseldorf und Meerbusch, internationale Marken unter eigener Flagge, ein Küchenstudio sowie ein Architekturbüro für Projektmanagement.

2024 folgte die Zusammenarbeit mit Studio Lusso in Hamburg und die Eröffnung des B&O Stores Düsseldorf in Kooperation mit Treutlein. 2025 kam eine exklusive Showsuite mit Henge im Breidenbacher Hof hinzu – und mit dem neuen Flagshipstore auf den Kölner Ringen steht nun ein weiterer bedeutender Schritt an.

Ein starkes Team für anspruchsvolle Projekte

Rund 95 Spezialistinnen und Spezialisten arbeiten heute unter dem Dach des Unternehmens. Die Vielfalt der Gewerke – von Polsterei und Schneiderei über Innenarchitektur und Projektplanung bis hin zu Beschaffung und Logistik – ermöglicht es, Projekte komplett aus einer Hand zu realisieren.

Das kreative Zentrum bildet die hauseigene Planungsabteilung mit Architekten und Innenarchitekten. Durch das Zusammenspiel von kreativer Vision, technischer Präzision und handwerklicher Expertise entstehen hochwertige und individuelle Designlösungen für private, gewerbliche und öffentliche Projekte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien und Großbritannien.