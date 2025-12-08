Garden of Lights in Köln: Ein magisches Lichterlebnis

Seit dem 14. November 2025 verwandelt Garden of Lights die Kölner Galopprennbahn in eine leuchtende Fantasiewelt. Das bekannte Märchen “Alice im Wunderland” wird durch tausende farbenfrohe Lichtinstallationen, atmosphärische Klänge und beeindruckende Multimedia-Projektionen zum Leben erweckt. Die Ausstellung ist bereits geöffnet und begeistert zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die in die magische Welt des Garden of Lights eintauchen möchten.

Eine Reise durch das illuminierte Wunderland

Das Event spricht Familien, Märchenfans und alle an, die außergewöhnliche Lichtkunst erleben möchten. Die Mischung aus kreativer Beleuchtung, beweglichen Figuren, interaktiven Elementen und einer liebevoll inszenierten Erzählung sorgt dafür, dass Gäste jeden Alters in den Bann der Garden of Lights gezogen werden.

Während des Rundgangs entdecken Besucherinnen und Besucher in Köln die fantastische Geschichte rund um das Mädchen, das in einen Kaninchenbau fällt und dort spannende Abenteuer erlebt. Der Besuch dauert etwa eine Stunde und ist von Mittwoch bis Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit möglich.

Highlights der Kölner Garden of Lights-Edition

Die Kölner Ausgabe von Garden of Lights bietet zahlreiche eindrucksvolle Lichtmomente. Dazu gehört ein weitläufiges Blumenmeer aus leuchtenden Blüten, das perfekte Motive für stimmungsvolle Erinnerungsfotos schafft. Ein multimedialer Weihnachtsbaum glänzt mit tausenden Animationen und sorgt für festliche Atmosphäre.

Eine besondere Attraktion ist die Disco-Zone, in der Licht und Musik eine magische Tanzlandschaft entstehen lassen. Ebenso faszinierend ist eine ausziehbare Wand, die sich in eine imposante Projektionsfläche verwandelt und eindrucksvolle Animationen zeigt. Poetische Lichtinstallationen wie der lebende Baum und die atmosphärischen “Vines”-Shows runden das Erlebnis ab und machen Garden of Lights zu einem unvergesslichen Ausflug.

Ein emotionales Erlebnis

Garden of Lights – Alice im Wunderland ist nicht nur eine Ausstellung, sondern eine immersive Geschichte, die um die Gäste herum lebendig wird. Jeder Besuch wird zu einer persönlichen Reise voller Fantasie, Lichtmagie und unvergesslicher Eindrücke, die lange in Erinnerung bleiben.

Besucherinformationen zu Garden of Lights in Köln

Die Ausstellung befindet sich auf der Kölner Galopprennbahn in der Rennbahnstraße 152, 50737 Köln. Garden of Lights läuft seit dem 14. November 2025 und ist bis zum 15. Februar 2026 geöffnet. Von Mittwoch bis Donnerstag können Gäste die Ausstellung zwischen 17:00 und 21:00 Uhr besuchen; die Kasse ist von 16:45 bis 20:30 Uhr geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen gelten die gleichen Zeiten. Am 24. und 31. Dezember 2025 bleibt das Event geschlossen.

Breite, ebene Wege und barrierefreie Toiletten sorgen dafür, dass die Ausstellung für alle zugänglich ist. Menschen mit Behinderungen erhalten Vorrang an Kasse und Eingang. Besonders empfehlenswert ist der Online-Ticketkauf, denn diese Tickets sind günstiger und ermöglichen den Eintritt ohne Wartezeit.