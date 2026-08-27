Das neue Tech Village Köln eröffnet auf der Hohe Straße: Aus dem Traditions-Saturn wird ein Erlebnistempel

Wer in den vergangenen Monaten durch die Kölner Innenstadt spaziert ist, hat die Umbauarbeiten an einer der bekanntesten Einkaufsadressen der Domstadt sicher nicht übersehen. Wo Jahrzehnte lang der klassische Saturn-Markt als feste Anlaufstelle für Technikfans galt, schlägt MediaMarktSaturn ab dem 27. August 2026 ein neues Kapitel im Kölner Einzelhandel auf. Nach intensivem Umbau öffnet das neue Tech Village Köln auf der Hohe Straße seine Türen und verwandelt die traditionsreiche Verkaufsfläche in ein modernes Erlebniszentrum für Innovation, digitale Trends und Entertainment.

Mit mehr als 6.000 Quadratmetern Gesamtfläche, verteilt auf fünf Etagen, ist die Kölner Filiale nach Berlin und Hamburg erst der dritte Standort dieser Art in Deutschland. Europaweit betreibt der Konzern mittlerweile zehn dieser Flagship-Stores, deren ursprüngliches Konzept 2020 in Mailand Premiere feierte. Für Köln wurde das Ladenlayout jedoch noch einmal grundlegend weiterentwickelt: Das neue, technologiegetriebene Store-Design mit großflächigen Medien-Monitoren, interaktiven Elementen und einem durchdachten Lichtkonzept dient ab sofort als Vorbild für künftige Tech Villages auf dem gesamten Kontinent.

Was hinter dem Umbau des ehemaligen Saturn auf der Hohe Straße steckt

Der Wandel der Kölner Shoppingmeile ist seit Jahren Thema in Politik und Wirtschaft. Dass MediaMarktSaturn ausgerechnet an diesem Standort massiv investiert, ist ein deutliches Signal für die Kölner City. Statt reiner Verkaufsregale setzt die Strategie der Unternehmensgruppe auf eine Mischung aus Anschauen, Ausprobieren und Verweilen – Fachleute sprechen hierbei von der Verzahnung des stationären Handels mit digitalen Angeboten (Omnichannel).

Für Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem eins: Wer das Gebäude betritt, findet kein klassisches Kaufhauslayout mehr vor. Auf jeder der fünf Etagen bildet ein zentraler, offener “Marktplatz” den Anlaufpunkt für das reguläre Sortiment und herstellerunabhängige Fachberatung. Um diesen Kern herum bieten insgesamt 31 sogenannte Marken-Boutiquen den namhaften Herstellern eigene Flächen, um neueste Entwicklungen im passenden Rahmen zu präsentieren.

Ergänzt wird die Aufteilung durch sechs spezialisierte Themenwelten – von Haushaltsgeräten über Unterhaltungselektronik, Beauty, Sound und Video bis hin zu Desktop-Systemen. Einen besonderen Fokus legt das Haus auf eine neuartige digitale Erlebniswelt: Hier können Besucherinnen und Besucher über dreidimensionale Präsentationen in Produkte eintauchen. Drei wechselnde Aktionszonen stellen zudem regelmäßig neue Technologietrends in den Mittelpunkt.

Gaming-Mekka zieht um: Das Xperion findet seinen Platz im neuen Saturn Tech Village

Eine der prägnantesten Veränderungen betrifft die Kölner Gaming-Szene. Das bisher eigenständig am Hansaring angesiedelte Xperion zieht komplett in den Store auf der Hohe Straße ein. Damit vereint das Kölner Gebäude künftig zwei der wichtigsten Erlebnisformate des Unternehmens unter einem Dach.

Auf gut 1.000 Quadratmetern bietet der Gaming-Bereich künftig mehr als 70 Spielstationen, zwölf Partnerflächen für Entwickler und Hardware-Hersteller sowie eine eigene Veranstaltungs-Arena mit rund 200 Sitzplätzen. Hier sollen regelmäßig E-Sport-Turniere, Community-Treffen und Live-Events stattfinden. Praktisch gelöst: Für Abendveranstaltungen oder spezielle Gaming-Events besitzt das Xperion einen eigenen, separaten Zugang von außen, der unabhängig von den allgemeinen Ladenöffnungszeiten genutzt werden kann.

Lokaler Genuss mitten in der Kölner City: Der Gertrudenhof zieht mit ein

Dass der klassische Schaufensterbummel heute mehr bieten muss als reine Produktpräsentation, zeigt auch die gastronomische Ausrichtung. Im Tech Village können Kundinnen und Kunden eine Pause vom Einkauf einlegen: Mit dem Gertrudenhof Café hat sich MediaMarktSaturn einen beliebten Partner aus der Region ins Haus geholt. Neben gemütlichen Lounge-Bereichen soll die Gastronomie dafür sorgen, dass der Aufenthalt im Markt auch zum entspannten Treffpunkt im Kölner Zentrum wird.

Schnelle Wege und Express-Lieferung: Die neuen Services im Überblick

Neben Optik und Entertainment stehen weiterhin praktische Dienstleistungen im Vordergrund. Die integrierte Smartbar bietet direkte Sofortreparaturen für Smartphones und andere Kleingeräte an. Darüber hinaus ist das Geschäft eng mit den Online-Plattformen verknüpft. Wer möchte, kann seine Ware vorab bestellen und direkt im Markt abholen.

Besonders flexibel zeigen sich die Logistikoptionen für die Kölner Stadtregion:

Same-Day-Lieferung: Großgeräte und Fernseher, die bis 17:00 Uhr im Markt oder online bestellt werden, können auf Wunsch noch am selben Abend bis 22:00 Uhr nach Hause geliefert werden.

Großgeräte und Fernseher, die bis 17:00 Uhr im Markt oder online bestellt werden, können auf Wunsch noch am selben Abend bis 22:00 Uhr nach Hause geliefert werden. Express-Kurier: Über Kooperationen mit Lieferdiensten wie Uber oder Wolt ist eine Sofortlieferung aus dem Markt heraus möglich – je nach Anbieter innerhalb von 35 bis 90 Minuten nach Bestellung.

Die verschiedenen Markt-Formate von MediaMarkt und Saturn im Überblick

Die Eröffnung in Köln verdeutlicht zugleich die Aufteilung des Handelskonzerns in verschiedene Filialtypen, mit denen unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollen:

Lighthouse (Flagship): Großflächige Technik-Erlebniswelten mit klarem Fokus auf Entertainment, Events und herstellerübergreifende Markenwelten. Dazu zählen die neuen Tech Villages wie am Standort Kölner Hohe Straße inklusive des integrierten Xperion .

Großflächige Technik-Erlebniswelten mit klarem Fokus auf Entertainment, Events und herstellerübergreifende Markenwelten. Dazu zählen die neuen wie am Standort Kölner Hohe Straße inklusive des integrierten . Core: Die klassischen und gewohnten MediaMarkt- und Saturn-Filialen, die als Vollsortimenter den alltäglichen Technikbedarf abdecken.

Die klassischen und gewohnten MediaMarkt- und Saturn-Filialen, die als Vollsortimenter den alltäglichen Technikbedarf abdecken. Xpress: Kompaktere Märkte als Nahversorger mit einem gezielt ausgewählten Sortiment, die vorrangig auf Kunden ausgerichtet sind, welche schnell und unkompliziert einkaufen möchten.

Kompaktere Märkte als Nahversorger mit einem gezielt ausgewählten Sortiment, die vorrangig auf Kunden ausgerichtet sind, welche schnell und unkompliziert einkaufen möchten. Smart: Sehr kompakte Filialen in stark frequentierten Lagen wie Bahnhöfen oder Fußgängerzonen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Verknüpfung mit Online-Services sowie direkt mitnehmbaren Produkten für den spontanen Bedarf.

Mit dem Start des Tech Village unterstreicht MediaMarktSaturn die Bedeutung der Kölner Innenstadt für das eigene Netz und setzt auf ein modernes Ladenkonzept, das den Wandel auf der Hohe Straße aktiv mitgestaltet.

MediaMarkt Tech Village Köln Hohe Straße 46-50

50667 Köln Web: www.mediamarkt.de/de/store/tech_village_k%C3%B6ln-310