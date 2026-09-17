Dä Längste Desch vun Kölle 2026 – Alle Infos zum Kölner Straßenfest im Severinsviertel

Wie jedes Jahr findet auch 2026 am dritten Wochenende im September das wohl traditionsreichste Straßenfest in Köln statt: Dä Längste Desch vun Kölle. In diesem Jahr können die Besucher am 19. und 20. September 2026 zwischen 11 und 22 Uhr auf der Severinstraße nach Herzenslust Shoppen, Schlemmen und Feiern. Am 20. September 2026 öffnen die ansässigen Händler zudem auf der Severinstraße im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Läden.

Shoppen und verkaufsoffener Sonntag auf der Severinstraße

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 22 Uhr, präsentiert sich die Severinstraße beim Längsten Desch vun Kölle 2026 in ihrer vollen Pracht. Rund 120 Händler, Handwerker, Vereine und Gastronomen schlagen auf dem beliebten Straßenfest ihre Stände auf. Das Angebot reicht von aktueller Mode über frische Blumen und Spielwaren bis hin zu handgemachten Schätzen.

Ein besonderes Highlight wartet am Sonntag, den 20. September 2026: Im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags öffnen die ansässigen Geschäfte im Veedel von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden während des Straßenfestes zum ausgiebigen Stöbern ein.

Lecker Kölsch und kulinarische Köstlichkeiten

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, denn auch kulinarisch lässt das Straßenfest keine Wünsche offen. Entlang der Festmeile beim Längsten Desch vun Kölle 2026 duftet es nach deftigen und süßen Spezialitäten aus der Region sowie aus aller Welt. Von der klassischen Grillwurst über frische Pasta bis hin zu süßen Crêpes gibt es reichlich Auswahl für jeden Geschmack. Selbstverständlich gehört ein frisch gezapftes Kölsch dazu, während zahlreiche alkoholfreie Getränke und weitere Erfrischungen für Abkühlung sorgen.

Kunstmeile und Kinderprogramm auf dem Längsten Desch vun Kölle 2026

Wie schon in den letzten Jahren wird es auch dieses Mal eine Kunstmeile geben. Im Hirschgäßchen stellen Künstler wieder ihre Werke aus. Zudem sind dort Live-Kunstaktionen geplant.

Auch für die Kleinsten gibt es wieder allerhand Unterhaltung. In der Straße Im Dau und auf dem Karl-Berbuer-Platz können sich die Kids beispielsweise auf Hüpfburgen austoben und sich schminken lassen. Und auch ein Kinderkarussell wird es geben. An dem beliebten Glücksrad des Veedelsverein Spillmannsgasser Junge e.V., der sich und seine Aktivitäten vor Ort ebenfalls mit einem Stand präsentiert, können sich die Pänz zudem völlig kostenlos kleine Süßigkeiten oder Spielsachen erdrehen. Und auch so mancher Erwachsene freut sich sicher über ein Tütchen Gummibärchen.

Bühnenprogramm auf dem Severinskirchplatz

Ein zentraler Treffpunkt auf dem Straßenfest ist die Bühne auf dem Severinskirchplatz. Hier erwartet die Gäste beim Längsten Desch vun Kölle 2026 an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit rheinischer Mundart, Live-Bands, Schlager, Tanz und mitreißender Stimmung.

Das musikalische Programm auf dem Straßenfest gestalten (alphabetisch sortiert):

Altreucher

Benni Prinz

Brunos Jung

Domstadtbande

Dräcksäck

Düx

Gino dal Nero

Halunke

Jemenicher Junge un Mädcher

Kölsche Unikaate

Machemer

Marita Köllner

Pures Party Glück

Ramon

Soul 7

Soul Delicious

Tommy Walter

Zeitflug

Verkehr und Anreise zum Straßenfest in der Südstadt

Damit das Straßenfest ungestört stattfinden kann, werden die Severinstraße sowie umliegende Straßen in der Südstadt für den Autoverkehr komplett gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich von der Spielmannsgasse bis zur Severinstorburg und betrifft auch den Severinskirchplatz, das Severinskloster, das Hirschgäßchen, An St. Magdalenen, den Kartäuserhof, die Jakobstraße, das Achtergäßchen, die Josephstraße, die Rosenstraße, Im Dau, die Landsbergstraße sowie den Karl-Berbuer-Platz.

Die Straßensperrungen beginnen am Freitag, den 18. September 2026 ab 19 Uhr und dauern bis Montag, den 21. September 2026 um 5 Uhr an. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Da Parkplätze im Severinsviertel extrem knapp sind, wird dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen:

Haltestelle Chlodwigplatz: Erreichbar mit den KVB-Stadtbahn-Linien 15, 16 und 17 sowie den Bus-Linien 106, 132, 133 und 142.

Erreichbar mit den KVB-Stadtbahn-Linien 15, 16 und 17 sowie den Bus-Linien 106, 132, 133 und 142. Haltestelle Severinstraße: Erreichbar mit den KVB-Stadtbahn-Linien 3, 4 und 17 sowie den Bus-Linien 106 und 132.

FAQ: Häufige Fragen zum Längsten Desch vun Kölle 2026

Wann und wo genau findet das Straßenfest statt?

Dä Längste Desch vun Kölle 2026 wird am Wochenende vom 19. und 20. September auf der Severinstraße (Kölner Südstadt) gefeiert. Die Stände und Buden haben an beiden Tagen jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Gibt es beim Längsten Desch vun Kölle 2026 einen verkaufsoffenen Sonntag?

Ja, am Sonntag, den 20. September 2026, beteiligen sich die ansässigen Geschäfte im Severinsviertel mit einem verkaufsoffenen Sonntag und haben von 13 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Kostet das Straßenfest Eintritt?

Nein, der Zugang zum Straßenfest, zur Kunstmeile und zum kompletten Bühnenprogramm auf dem Severinskirchplatz ist völlig kostenlos.

Wie reise ich am besten zum Längsten Desch vun Kölle 2026 an?

Da das gesamte Veedel rund um die Severinstraße für den Autoverkehr gesperrt ist und Parkplätze sehr knapp sind, wird dringend die Anreise mit den Bussen und Bahnen der KVB empfohlen. Die Haltestellen Chlodwigplatz und Severinstraße liegen direkt am Festgelände.